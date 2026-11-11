Mazda prepara el relevo del Mazda2 en Asia, pero México todavía tiene razones para mantenerlo

Una parte de esa competitividad está relacionada con su producción local. Fabricar el Mazda2 en Salamanca, Guanajuato, permite a la compañía abastecer el mercado mexicano desde una planta nacional y mantener una oferta de precios que le ha permitido competir en el segmento de los subcompactos. La apuesta por este modelo también ha demostrado su capacidad para atraer compradores cuando la marca ajusta su estrategia comercial.

A mediados de 2022, Mazda incorporó una versión de entrada con un precio inferior a los 300,000 pesos, dirigida a consumidores que buscaban un sedán subcompacto. La decisión tuvo un efecto inmediato en la demanda: ese año, las ventas del Mazda2 se duplicaron y alcanzaron 10,965 unidades, frente a las 5,055 comercializadas en 2021.

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El crecimiento llevó a la compañía a administrar el volumen del modelo. Miguel Barbeyto, presidente de Mazda en México, explicó en ese momento que la marca tenía capacidad comercial para colocar más unidades, pero busca evitar que el Mazda2 absorbiera la atención de los distribuidores en detrimento de otros vehículos del portafolio.

“Podríamos vender hasta 3,500 unidades de Mazda2 al mes, pero corremos el riesgo de que todos los esfuerzos de comercialización (en los concesionarios) se enfoquen en un solo modelo”, señaló Barbeyto. “Por eso, hemos controlado el volumen a 2,000 unidades al mes”, añadió.

El relevo del Mazda2 que puso en duda su producción en México

La continuidad del modelo en Salamanca quedó en duda después de que Mazda anunciara cambios en su estrategia de producto para algunos mercados asiáticos, donde una nueva generación de la CX-3 tomará el lugar del Mazda2. La noticia generó versiones sobre una posible interrupción de su fabricación también para el mercado mexicano, aunque la decisión no implica una salida generalizada del modelo.

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La oferta de vehículos y los planes de producción de Mazda cambian entre regiones. Por ello, el relevo anunciado para algunos países de Asia no significa que la automotriz haya decidido retirar el Mazda2 de México.



La compañía tuvo que aclararlo después de que circularan versiones sobre el supuesto fin de su producción. En un comunicado publicado en sus redes sociales, Barbeyto confirmó que el modelo seguirá fabricándose en Guanajuato.

“Este modelo continuará produciéndose de manera ininterrumpida en la planta de Salamanca, Guanajuato”, informó Mazda de México. La empresa también pidió a los consumidores verificar con su filial local si los anuncios realizados en otros mercados aplican al país.

Cuánto cuesta el Mazda2 en México

El Mazda2 2026 continúa disponible en dos carrocerías, sedán y hatchback, con diferentes niveles de equipamiento. Para el modelo 2026, la versión de entrada del Mazda2 Sedán tiene un precio de 301,900 pesos, mientras que el Mazda2 Hatchback arranca en 331,900 pesos.

La gama del Mazda2 Sedán incluye la versión i, con motor de 1.5 litros y transmisión manual o automática, desde 301,900 pesos; la i Sport, de 331,900 pesos; la i Grand Touring, de 371,900 pesos, y la Signature, con motor de 2.0 litros, de 398,900 pesos.

En el caso del Mazda2 Hatchback, las versiones i Sport e i Grand Touring cuestan 331,900 y 371,900 pesos, respectivamente. La variante Signature tiene un precio de 398,900 pesos.