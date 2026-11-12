FEMSA , dueña de OXXO, analiza incorporar robots en sus tiendas para realizar tareas que actualmente forman parte de los encargados de tienda, como revisar los productos en los anaqueles y limpiar los establecimientos.
Mientras Walmart tiene cajas de autocobro, OXXO busca robots para que sus empleados puedan abrir la segunda caja
La intención es aprovechar la tecnología para elevar la productividad y contener los gastos de operación, en un momento en que las empresas en México enfrentan mayores presiones por los cambios laborales y el incremento de los salarios.
En la conference call del tercer trimestre de 2026, la compañía explicó que revisa constantemente su modelo de operación y las herramientas tecnológicas que pueden ayudar a sus colaboradores a trabajar de manera más eficiente.
Los robots que podrían llegar a tu OXXO
Entre las alternativas que ya contempla se encuentran robots capaces de recorrer los pasillos de las tiendas para obtener información sobre el inventario y dispositivos que podrían encargarse de algunas labores de limpieza.
Uno de los ejemplos compartidos por la dirección fue el de un robot que se desplaza frente a los anaqueles y mide la mercancía disponible.
Este tipo de tecnología permitiría obtener información más rápida sobre los productos que hay en exhibición, identificar faltantes y facilitar las decisiones de resurtido.
La propuesta cobra relevancia para una cadena con miles de establecimientos, donde revisar constantemente los anaqueles y mantener actualizada la información sobre los productos representa parte de las tareas cotidianas del personal.
Con robots que realicen ese recorrido, OXXO podría agilizar el control de inventarios y liberar tiempo de sus colaboradores para otras actividades.
La segunda posibilidad que planteó FEMSA está relacionada con la limpieza de las sucursales. Durante la llamada, los directivos hablaron de la opción de utilizar pequeños robots que puedan realizar esta actividad durante una o dos horas, mientras los empleados se concentran en otras labores de la tienda.
El planteamiento toma en cuenta que muchos establecimientos de OXXO permanecen abiertos las 24 horas.
En este esquema, los dispositivos podrían trabajar en determinados momentos sin que fuera necesario destinar a un colaborador exclusivamente a esa tarea durante ese periodo.
La automatización de estas actividades permitiría reorganizar el trabajo dentro de las tiendas y aprovechar mejor el tiempo del personal.
Sin embargo, la empresa no presentó un calendario para incorporar estos equipos ni anunció que vaya a desplegarlos próximamente en sus sucursales.
El aumento de costos laborales presiona la operación de OXXO
Esto ocurre por la adaptación de sus operaciones a los cambios laborales en México. Entre los factores mencionados durante la conferencia se encuentra el incremento de 13% al salario mínimo anunciado para 2027, además de la reducción gradual de la jornada laboral.
Estos cambios representan un reto para empresas con operaciones intensivas en personal y una amplia red de establecimientos, como OXXO.
Por ello, la compañía busca alternativas que le permitan mantener la operación de sus tiendas y mejorar la productividad sin que el aumento de los gastos termine afectando su eficiencia.
¿Hay fecha para que robots estén en OXXO?
Sin embargo, FEMSA reconoció que todavía no puede establecer cuándo el uso de estos robots sería viable en México.
La implementación dependerá de que la tecnología esté suficientemente desarrollada y de que los costos hagan sentido para el negocio.
Walmart lleva varios años incorporando cajas de autocobro en México
La automatización de tareas en las tiendas de autoservicio no es nueva en México, Walmart comenzó a incorporar cajas de autocobro como parte de su estrategia para agilizar las compras, reducir la carga laboral y mejorar la productividad de sus establecimientos.
En 2019, la compañía reportó que Patio Santa Fe, en Ciudad de México, fue la primera tienda Walmart habilitada con esta tecnología, que permite a los clientes escanear sus productos y realizar el pago por cuenta propia.
De acuerdo con información de la empresa, durante 2021 instaló cajas de autocobro en 286 tiendas y, al cierre de ese año, la tecnología estaba disponible en más de 370 establecimientos, donde representaba más de 30% de las transacciones.
Para 2024, Walmart reportó que más de 1,200 tiendas de sus distintos formatos en México ya contaban con esta tecnología. Además, señaló que 45% de sus clientes prefería utilizar las cajas de autocobro frente a las tradicionales.