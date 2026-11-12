Mientras Walmart tiene cajas de autocobro, OXXO busca robots para que sus empleados puedan abrir la segunda caja

La intención es aprovechar la tecnología para elevar la productividad y contener los gastos de operación, en un momento en que las empresas en México enfrentan mayores presiones por los cambios laborales y el incremento de los salarios.

En la conference call del tercer trimestre de 2026, la compañía explicó que revisa constantemente su modelo de operación y las herramientas tecnológicas que pueden ayudar a sus colaboradores a trabajar de manera más eficiente.

Los robots que podrían llegar a tu OXXO

Entre las alternativas que ya contempla se encuentran robots capaces de recorrer los pasillos de las tiendas para obtener información sobre el inventario y dispositivos que podrían encargarse de algunas labores de limpieza.

Uno de los ejemplos compartidos por la dirección fue el de un robot que se desplaza frente a los anaqueles y mide la mercancía disponible.

Este tipo de tecnología permitiría obtener información más rápida sobre los productos que hay en exhibición, identificar faltantes y facilitar las decisiones de resurtido.

OXXO explora pequeños robots que podrían encargarse de la limpieza de sus establecimientos durante determinados periodos del día. (©iStock

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La propuesta cobra relevancia para una cadena con miles de establecimientos, donde revisar constantemente los anaqueles y mantener actualizada la información sobre los productos representa parte de las tareas cotidianas del personal.

Con robots que realicen ese recorrido, OXXO podría agilizar el control de inventarios y liberar tiempo de sus colaboradores para otras actividades.

La segunda posibilidad que planteó FEMSA está relacionada con la limpieza de las sucursales. Durante la llamada, los directivos hablaron de la opción de utilizar pequeños robots que puedan realizar esta actividad durante una o dos horas, mientras los empleados se concentran en otras labores de la tienda.





El planteamiento toma en cuenta que muchos establecimientos de OXXO permanecen abiertos las 24 horas.