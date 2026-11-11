Anthony Hatoum, de las finanzas internacionales al descuento mexicano

El recorrido de Anthony Hatoum hacia el comercio minorista comenzó en los mercados financieros. Antes de fundar Tiendas 3B, el empresario estadounidense de origen libanés trabajó en la división de banca de inversión de JPMorgan, fue gerente senior de proyectos en McKinsey & Co. y llegó a ser director gerente del grupo global de capital privado de Merrill Lynch.

Fue en esta última etapa cuando se acercó a un modelo que terminaría por replicar en México: el de BIM, una cadena turca especializada en tiendas de descuento. La experiencia le permitió conocer un formato que prescinde de buena parte de los servicios y costos de un supermercado tradicional para concentrarse en vender productos básicos a precios bajos.

Su primera incursión empresarial ocurrió en Turquía. En 1998 cofundó Advantage Card, un programa de fidelización, financiamiento al consumo y tarjetas de crédito. Siete años después llevó su apuesta comercial a México y fundó Tiendas 3B.

La cadena comenzó operaciones en 2005 y encontró espacio en un mercado dominado por supermercados, tiendas de conveniencia y comercios tradicionales. La compañía tiene una base accionaria diversificada desde que comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, pero Hatoum conserva el control de la estrategia como presidente del consejo de administración y director ejecutivo.

Su propuesta consiste en establecimientos sencillos, surtido limitado y precios competitivos para consumidores que buscan hacer rendir su dinero. El crecimiento muestra hasta dónde ha llegado esa apuesta. Al cierre de marzo de 2026, Tiendas 3B operaba alrededor de 3,469 establecimientos en México.

Entre enero y septiembre de 2026 abrió 419 tiendas netas, de las cuales 141 correspondieron al tercer trimestre. En los últimos 12 meses, sus aperturas netas llegaron a 603, frente a las 528 del periodo comparable anterior.

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Para Anthony Hatoum, la expansión de Tiendas 3B no consiste únicamente en sumar puntos de venta. La compañía busca construir una red más densa, llegar a nuevas ciudades y mejorar el desempeño de cada generación de establecimientos.

“Las nuevas generaciones de tiendas tienen un mejor desempeño que las anteriores. Comienzan con ventas iniciales más altas y sus ventas crecen más rápido”, explicó en su conferencia con analistas para comentar los resultados financieros.

Su reto ahora es mantener el ritmo de expansión sin perder aquello que distingue al formato: una estructura de costos que le permita competir por precio. En esa misma cancha juega Bara, aunque con el respaldo de uno de los grupos empresariales más grandes del país.

José Antonio Fernández Garza-Lagüera, al frente del imperio de proximidad de FEMSA

Para José Antonio Fernández Garza-Lagüera, la competencia por las compras cotidianas forma parte de un negocio que lleva décadas construyéndose dentro de FEMSA.

OXXO abrió sus primeras tiendas en Monterrey en 1978, cuando todavía formaba parte de Valores Industriales (VISA), el grupo empresarial que dio origen a FEMSA. Lo que comenzó como una operación regional terminó por convertirse en una de las mayores cadenas de tiendas de conveniencia de América Latina, con una presencia que transformó la manera en que los consumidores resuelven sus compras inmediatas.