La historia de OXXO también es la historia de la expansión de FEMSA hacia el comercio minorista. El grupo, con negocios en bebidas y otros segmentos, convirtió la proximidad en uno de sus principales motores de crecimiento.
Fernández Garza-Lagüera asumió la dirección general de FEMSA en noviembre de 2025, como parte de una nueva etapa en la conducción del grupo. Antes de llegar al máximo cargo ejecutivo, pasó por distintas áreas del negocio, entre ellas Coca-Cola FEMSA Centroamérica, la división de plásticos, Spin y la propia división de Proximidad y Salud.
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Hoy, esa división suma casi 25,000 puntos de venta. Tan solo entre enero y septiembre de 2026, OXXO abrió 734 tiendas en México y cerró 272. El resultado fue un crecimiento neto de 462 unidades. En el tercer trimestre, la cadena incorporó 191 establecimientos y cerró otros 140, con lo que sumó apenas 51 tiendas netas para un total de 24,759 unidades.
La depuración responde a una revisión de la productividad de la red, particularmente de establecimientos antiguos o con un desempeño inferior al esperado. Para José Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de FEMSA, mantener una tienda abierta no necesariamente significa que esté generando el rendimiento que busca la compañía.
“Creemos que es saludable revisar periódicamente nuestra base de tiendas y priorizar la rentabilidad del negocio a largo plazo”, señaló el directivo.
A la par de la operación comercial de gran escala de OXXO, FEMSA impulsa formatos como Bara. La cadena nació en 1998 en León, Guanajuato, con una propuesta que se aleja de la compra de último minuto de OXXO. Su objetivo es atraer a quienes buscan productos básicos para el hogar y comparan precios antes de decidir dónde comprar.
La marca comenzó concentrándose en el Bajío y después extendió su presencia a otros estados. Hoy forma parte de la estrategia multiformato de FEMSA, que encontró en el descuento una manera de competir con cadenas especializadas como Tiendas 3B.
Antonio Chedraui quiere llevar el supermercado hasta la esquina
La apuesta de Antonio Chedraui Eguía tiene otro punto de partida. Grupo Comercial Chedraui construyó su negocio alrededor de los supermercados, pero ahora busca ganar terreno en un formato que exige establecimientos más pequeños y una relación más cercana con los consumidores.
Supercito es la respuesta del grupo a ese mercado. La cadena busca trasladar parte de la propuesta del autoservicio a locales de menor tamaño, con productos de consumo cotidiano y una oferta adaptada a las necesidades de cada zona.
La expansión ya tiene un lugar relevante en los planes de inversión de la compañía. Durante el tercer trimestre de 2026, Chedraui abrió 22 Supercitos en México, frente a tres tiendas Chedraui, un Super Chedraui y una unidad Arteli.
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Pero lo que llama la atención no es solamente el número de aperturas. Mientras las ventas mismas tiendas de Chedraui México retrocedieron 0.7% en el trimestre, Supercito registró un crecimiento ligeramente superior a un dígito medio.
El desempeño destaca en un periodo en el que el consumo mexicano mostró una debilidad mayor a la prevista para la compañía, particularmente en el sureste, una de sus regiones más importantes. En el conjunto de sus operaciones mexicanas, el ticket promedio creció 1.1%, pero el número de transacciones disminuyó 1.8%.
Antonio Chedraui atribuye parte de la capacidad de la empresa para enfrentar ese escenario a tres elementos que considera centrales para competir.
“Nuestros tres pilares estratégicos: tener el precio más bajo, el mejor surtido tienda por tienda y la mejor experiencia de compra para nuestros clientes siguen siendo el factor clave para navegar por el complejo entorno de consumo que enfrentamos en México y en Estados Unidos”, comentó en el reporte correspondiente al tercer trimestre.
La expansión de Supercito muestra que el grupo no quiere limitar su crecimiento a los supermercados de gran formato. En lugar de esperar a que los consumidores acudan a sus establecimientos, busca acercarles una parte de su oferta y disputar compras que antes podían terminar en una tienda de conveniencia o un comercio de barrio.