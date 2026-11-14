Suman más de 16 mil vuelos cancelados en Estados Unidos por fallas en comunicaciones

"Las operaciones están regresando lentamente a la normalidad esta mañana. Los aviones están saliendo de las puertas de embarque, rodando y despegando, y es seguro volar", escribió el secretario de Transporte Sean Duffy en X.

Sin embargo, "seguirán viendo algunas demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reposicionan aeronaves y tripulaciones donde más se necesitan", añadió.

Duffy, designado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a los controladores aéreos, pilotos y tripulaciones de vuelo por su dedicación y arduo trabajo durante la crisis, y agregó que la "máxima prioridad en este momento es garantizar que los viajeros lleguen sanos y salvos con sus familias lo más rápido posible".

La paralización en tierra no solo sumió el transporte aéreo estadounidense en el caos, sino que también ha suscitado serias preocupaciones sobre la infraestructura envejecida del país y su posible especial vulnerabilidad a ciberataques.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, rechazó el viernes las especulaciones sobre un ciberataque coordinado contra Estados Unidos o cualquier vínculo con la caída de Microsoft que afectó servicios en todo el mundo.

¿Se restablecieron los vuelos desde el AICM?

Sí, de acuerdo a lo que compartió el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a través de su cuenta en 𝕏 se restablecieron las operaciones desde esta terminal aérea; sin embargo pide a los pasajeros mantenerse atentos a la información que compartan las aerolíneas a través de sus distintos medios de comunicación para conocer el estatus de su vuelo.



#AICMInforma Luego las restricciones temporales para vuelos desde y hacia los Estados Unidos, las operaciones de vuelos hacia ciudades de ese país desde AICM se regularizan. Recomendamos a las personas usuarias consultar directamente con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos y mantenerse atentas a la información publicada en los canales oficiales. Actualización al 14/11/2026 Hora: 10:19 hrs. @aeropuertos_GAM — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) November 14, 2026





¿Qué ocasionó la cancelación de vuelos en Estados Unidos?

Funcionarios del gobierno han señalado que la suspensión se debió a un importante corte de comunicaciones y no a ningún "ataque malicioso".

Altos funcionarios explicaron que la interrupción no se debió a un ciberataque o una falla vinculada a Microsoft y que dejó afectaciones en diversos sectores, entre ellos, el aeronáutico .

Sean Duffy, secretario de Transporte, declaró que el espacio aéreo estadounidense ya estaba abierto desde la noche del viernes, y culpó a un "hardware viejo" por el caos en los aeropuertos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin dijo a periodistas que "no hubo ciberataque" y que "no hay conexión entre esto y Microsoft".