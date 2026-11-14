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Suman más de 16 mil vuelos cancelados en Estados Unidos por fallas en comunicaciones

La paralización en tierra no solo sumió el transporte aéreo en el caos, sino que desata preocupaciones sobre la infraestructura envejecida del país y vulnerabilidad a ciberataques.
sáb 14 noviembre 2026 10:28 AM
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Cuatro hombres y una mujer en fila con mochilas y cara de preocupación en una terminal aérea.jpg
Los pasajeros esperan en fila para recoger su equipaje, tras la cancelación de vuelos en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, desde la tarde del 13 de noviembre de 2026 y que se extiende a esta sábado 14. (Foto: AFP )

El gobierno de Estados Unidos afirmó este sábado que "es seguro" viajar en avión, un día después de la suspensión de todos los despegues durante varias horas debido a una falla de las comunicaciones, pero advirtió sobre más cancelaciones y retrasos de vuelos.

Más de 3,800 vuelos estaban cancelados y más de 2,100 sufrían retrasos el sábado por la mañana en Estados Unidos, según el sitio especializado FlightAware.

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"Las operaciones están regresando lentamente a la normalidad esta mañana. Los aviones están saliendo de las puertas de embarque, rodando y despegando, y es seguro volar", escribió el secretario de Transporte Sean Duffy en X.

Sin embargo, "seguirán viendo algunas demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reposicionan aeronaves y tripulaciones donde más se necesitan", añadió.

Duffy, designado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a los controladores aéreos, pilotos y tripulaciones de vuelo por su dedicación y arduo trabajo durante la crisis, y agregó que la "máxima prioridad en este momento es garantizar que los viajeros lleguen sanos y salvos con sus familias lo más rápido posible".

La paralización en tierra no solo sumió el transporte aéreo estadounidense en el caos, sino que también ha suscitado serias preocupaciones sobre la infraestructura envejecida del país y su posible especial vulnerabilidad a ciberataques.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, rechazó el viernes las especulaciones sobre un ciberataque coordinado contra Estados Unidos o cualquier vínculo con la caída de Microsoft que afectó servicios en todo el mundo.

¿Se restablecieron los vuelos desde el AICM?

Sí, de acuerdo a lo que compartió el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a través de su cuenta en 𝕏 se restablecieron las operaciones desde esta terminal aérea; sin embargo pide a los pasajeros mantenerse atentos a la información que compartan las aerolíneas a través de sus distintos medios de comunicación para conocer el estatus de su vuelo.

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Paralización de vuelos en EU impacta a las aerolíneas mexicanas desde el AICM hasta Monterrey


¿Qué ocasionó la cancelación de vuelos en Estados Unidos?

Funcionarios del gobierno han señalado que la suspensión se debió a un importante corte de comunicaciones y no a ningún "ataque malicioso".

Altos funcionarios explicaron que la interrupción no se debió a un ciberataque o una falla vinculada a Microsoft y que dejó afectaciones en diversos sectores, entre ellos, el aeronáutico .

Sean Duffy, secretario de Transporte, declaró que el espacio aéreo estadounidense ya estaba abierto desde la noche del viernes, y culpó a un "hardware viejo" por el caos en los aeropuertos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin dijo a periodistas que "no hubo ciberataque" y que "no hay conexión entre esto y Microsoft".

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Retraso de vuelos ocasiona desesperación de pasajeros

La confusión reinaba el viernes en los aeropuertos de todo Estados Unidos, después de que una paralización poco habitual de todos los vuelos del país dejara varados a cientos de miles de viajeros frustrados, sin que se vislumbre un fin para los retrasos.

En el concurrido aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, Janice Llewellyn estaba al borde de las lágrimas: el caos podría significar que se pierda la boda de su hija en Toronto.

Llewellyn, de 61 años, estaba desesperada por encontrar una ruta alternativa, y dijo a la AFP: "Me voy a volver loca".

"Mi marido voló desde Inglaterra solo para llegar a la boda", relató. "¡Dios mío! Ojalá hubiera otro vuelo, ojalá pudiera conseguir otro vuelo (...) ahora mismo".

En el aeropuerto de Las Vegas, a algunos pasajeros les dijeron que sus viajes se habían retrasado debido al viento.

Un empleado de una aerolínea dijo que la paralización en tierra duraría ocho horas. Otro afirmó que serían 24 horas.

Pero eso no ayudó a los viajeros a entender qué pasará ahora.

La caótica falta de información llevó a muchos pasajeros a formar largas filas en los mostradores de alquiler de autos, en una frenética búsqueda de alternativas para viajar.

Joseph Anderson dijo que intentaba regresar a Oakland desde Las Vegas y estaba considerando conducir, pero señaló que "si todo el país está detenido, eso significa que las autopistas también estarán colapsadas".

Este veterano retirado de la Fuerza Aérea, de 72 años, dijo que su equipaje ya facturado estaba atrapado, lo que significa que "estamos, en cierto modo, atascados".

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La paralización en tierra llega a menos de dos semanas del feriado de Acción de Gracias, el momento de mayor tráfico de viajes del año en Estados Unidos.

Y ocurre justo antes de un fin de semana particularmente intenso para el deporte profesional y universitario: los equipos y sus aficionados también están atrapados.

Pasajeros agobiados miraban fijamente sus teléfonos, tranquilos pero molestos, deambulando por la terminal del aeropuerto sin una orientación clara.

Con información de AFP

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