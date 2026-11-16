La corta distancia entre ambas plantas resume la estrategia con la que BMW busca acelerar la electrificación de su portafolio sin perder de vista los costos, la logística y la huella ambiental de su producción. Bajo el principio local for local, la compañía acerca la fabricación de componentes a las regiones donde ensambla y comercializa sus vehículos, una fórmula que también llevará a México con la apertura de su planta de baterías en San Luis Potosí en 2027.

“Dijimos que comenzaríamos a ensamblar vehículos BMW totalmente eléctricos en Estados Unidos para finales de 2026 y estamos cumpliendo ese compromiso. Con la apertura de hoy de la planta Woodruff, estamos ampliando aún más nuestra presencia en Carolina del Sur y fortaleciendo la estrecha integración entre la producción de baterías y vehículos” presidente y CEO de BMW Manufacturing Co







La apuesta industrial llega justo cuando BMW prepara uno de los cambios más profundos para el X5 desde su lanzamiento. La quinta generación del SUV abandona buena parte de los rasgos que definieron a sus antecesores para adoptar el lenguaje de diseño Neue Klasse, una transformación que no solo modifica su apariencia, sino que amplía a cinco las alternativas de propulsión con las que la marca buscará competir en el segmento de lujo.

El cambio más evidente está en el frente. Después de varios años de críticas por el tamaño de sus parrillas de doble riñón, BMW presenta una interpretación distinta, con una parrilla vertical iluminada, elementos luminosos en forma de X y faros que se integran visualmente en una misma franja.



La iluminación puede cambiar a color amarillo mediante un interruptor, un guiño a los modelos clásicos de BMW M. Para quienes prefieran una apariencia más discreta, la marca incluyó un botón en el habitáculo que permite desactivar por completo la barra luminosa izquierda. La carrocería también incorpora manijas ocultas con apertura eléctrica y rines de hasta 23 pulgadas.



El rediseño supone una ruptura con la identidad visual que acompañó al X5 en sus generaciones anteriores y ha generado opiniones encontradas entre los seguidores de la marca. Pero detrás de la discusión estética hay una transformación más profunda. Por primera vez, el modelo estará disponible con cinco alternativas de propulsión: gasolina, diésel, híbrida enchufable, eléctrica y, posteriormente, una versión con pila de combustible de hidrógeno.

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Esa diversidad explica por qué la nueva generación requiere una transformación de la capacidad industrial de BMW. La compañía no está sustituyendo de golpe los motores de combustión por eléctricos, sino preparando una plataforma de producción capaz de responder a distintos mercados y ritmos de adopción tecnológica.

El BMW iX5 60 xDrive será la expresión más avanzada de esa estrategia. La versión eléctrica ofrecerá hasta 845 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP, mientras que el X5 50e xDrive híbrido enchufable combinará una potencia de 490 caballos de fuerza con una autonomía eléctrica de hasta 102 kilómetros. La gama también incluirá el X5 40 xDrive, con motor de gasolina y tecnología microhíbrida, capaz de acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en 5.3 segundos.

La renovación llegará también al habitáculo. El nuevo sistema BMW Panoramic iDrive proyectará información sobre el parabrisas mediante Panoramic Vision y estará acompañado por una pantalla central de gran formato, un Head-Up Display en tercera dimensión y una pantalla táctil de 14.6 pulgadas para el acompañante.





La producción de esta generación comenzó en agosto de 2026 en Spartanburg. Las versiones de combustión llegarán al mercado a finales de noviembre, mientras que las variantes híbridas y eléctricas comenzarán a desplegarse a principios de 2027.