¿Quién es el dueño de Aquatico Inbursa?

Aquatico Inbursa no es propiedad directa de Carlos Slim, pero sí forma parte del universo de negocios que el empresario y su familia han construido a lo largo de los años. El parque opera a través de Parque Acuático Nuevo Veracruz, S.A. de C.V., cuyo principal accionista es Capital Inbursa, con 77.08% del capital social.

Otro 18.32% pertenece a Inmobiliaria Aluminio, filial de Inmuebles Carso, mientras que el porcentaje restante se reparte entre tres accionistas minoritarios: Gerardo Gallo (2.87%), Luis M. Laris (0.87%) y Mario H. Ortiz (0.86%).

Así, aunque el nombre de Slim no aparece directamente en los registros de propiedad del parque, su presencia empresarial sí está detrás del proyecto. A través de Capital Inbursa e Inmuebles Carso, el empresario y su familia participan en un negocio que se sale de sus actividades más conocidas, pero que también forma parte de su amplio imperio empresarial.

¿Cuánto cuesta visitar las albercas y toboganes de Carlos Slim?

Visitar Aquatico Inbursa en 2026 puede costar desde cero hasta 699.99 pesos por persona. El precio depende de la estatura del visitante, el día de la semana y si se elige una entrada que incluye alimentos.

De acuerdo con el sitio web de este desarrollo , el parque acuático de Carlos Slim divide sus boletos en tres modalidades, según las atracciones a las que puede acceder cada persona:

Wizzie: entrada gratuita para niños de hasta 90 centímetros de estatura.

Boomer: para niños que miden entre 91 centímetros y 1.20 metros. Incluye acceso únicamente a las atracciones infantiles.

Blaster: para visitantes de 1.21 metros en adelante. Permite utilizar todas las atracciones principales.

Los precios cambian según el día de la visita:

De lunes a jueves: el boleto Blaster cuesta 499.99 pesos e incluye un pase de dos días, mientras que el Boomer tiene un precio de 299.99 pesos.

Los viernes: el acceso Blaster cuesta 499.99 pesos y el Boomer, 449.99 pesos. Ambos incluyen una comida.

Sábados, domingos, días festivos y vacaciones: el Blaster cuesta 559.99 pesos por un día o 699.99 pesos con una comida incluida. Para la modalidad Boomer, los precios son de 459.99 y 599.99 pesos, respectivamente.

También hay opciones para quienes quieren visitar el parque durante todo el año. El Aquapass 2026 cuesta 649.99 pesos en su modalidad individual y 2,499.99 pesos para una familia de cuatro personas.

Por su parte, los adultos mayores y los integrantes de las Fuerzas Armadas pueden adquirir un pase especial por 549.99 pesos.

Las familias con niños menores de cuatro años deben considerar un gasto adicional: el uso de pañal acuático es obligatorio para los pequeños y tiene un costo de 49.99 pesos.