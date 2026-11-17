Carlos Slim es conocido por sus negocios en telecomunicaciones, comercio e infraestructura , pero uno de sus proyectos menos conocidos se encuentra en Veracruz. Se trata de un parque acuático de diversiones que combina albercas, olas y toboganes.
El hombre más rico de México también incursionó en el negocio del entretenimiento acuático, un sector muy alejado de sus inversiones más conocidas, como Telcel, Sanborns y los centros comerciales.
Sin embargo, la historia de este parque, llamado Aquático Inbursa, no es una más dentro de la industria del entretenimiento. Su origen está relacionado con una de las operaciones de rescate empresarial que Slim y sus compañías han protagonizado a lo largo de los años.
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La historia del parque acuático de Carlos Slim
La historia de Aquatico Inbursa comienza mucho antes de que sus albercas, toboganes y juegos de agua recibieran a sus primeros visitantes. El terreno que hoy ocupa formó parte de una extensa zona industrial de Veracruz, donde operaba la antigua planta de aluminio de ALMEXA, como se lee en los reportes financieros .
Con la transformación de esos terrenos surgió Nuevo Veracruz, un proyecto inmobiliario impulsado por Inmuebles Carso que buscaba darle un nuevo uso a esa reserva territorial. La apuesta no se limitó a construir un centro comercial, sino que contempló el desarrollo de una comunidad con viviendas, servicios médicos, hoteles, comercios y espacios de entretenimiento.
La primera pieza fue Plaza Nuevo Veracruz, que abrió sus puertas en diciembre de 2013. Con más de 90 establecimientos y tiendas como Sears, Chedraui y Sanborns, el centro comercial comenzó a darle actividad a una zona que hasta entonces había tenido un pasado predominantemente industrial.
Con el paso de los años, el desarrollo tomó forma como un complejo de usos mixtos que reúne distintos servicios, espacios habitacionales y alternativas de entretenimiento:
Centro comercial Nuevo Veracruz: espacio comercial con más de 90 establecimientos y tiendas departamentales.
Desarrollo residencial Nuevo Veracruz: conjunto habitacional que forma parte de la transformación urbana de la zona.
Hotel Yes Inn: alternativa de hospedaje dentro del desarrollo.
Hospital Star Médica Veracruz: unidad de servicios médicos.
Aquatico Inbursa: parque acuático para el entretenimiento familiar.
De esta manera, sobre los terrenos de una antigua planta industrial, Inmuebles Carso desarrolló un proyecto que combina comercio, vivienda, salud, hospedaje y diversión. Aquatico Inbursa se convirtió así en uno de los componentes menos convencionales de la apuesta inmobiliaria de Carlos Slim en Veracruz.
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¿Quién es el dueño de Aquatico Inbursa?
Aquatico Inbursa no es propiedad directa de Carlos Slim, pero sí forma parte del universo de negocios que el empresario y su familia han construido a lo largo de los años. El parque opera a través de Parque Acuático Nuevo Veracruz, S.A. de C.V., cuyo principal accionista es Capital Inbursa, con 77.08% del capital social.
Otro 18.32% pertenece a Inmobiliaria Aluminio, filial de Inmuebles Carso, mientras que el porcentaje restante se reparte entre tres accionistas minoritarios: Gerardo Gallo (2.87%), Luis M. Laris (0.87%) y Mario H. Ortiz (0.86%).
Así, aunque el nombre de Slim no aparece directamente en los registros de propiedad del parque, su presencia empresarial sí está detrás del proyecto. A través de Capital Inbursa e Inmuebles Carso, el empresario y su familia participan en un negocio que se sale de sus actividades más conocidas, pero que también forma parte de su amplio imperio empresarial.
¿Cuánto cuesta visitar las albercas y toboganes de Carlos Slim?
Visitar Aquatico Inbursa en 2026 puede costar desde cero hasta 699.99 pesos por persona. El precio depende de la estatura del visitante, el día de la semana y si se elige una entrada que incluye alimentos.
De lunes a jueves: el boleto Blaster cuesta 499.99 pesos e incluye un pase de dos días, mientras que el Boomer tiene un precio de 299.99 pesos.
Los viernes: el acceso Blaster cuesta 499.99 pesos y el Boomer, 449.99 pesos. Ambos incluyen una comida.
Sábados, domingos, días festivos y vacaciones: el Blaster cuesta 559.99 pesos por un día o 699.99 pesos con una comida incluida. Para la modalidad Boomer, los precios son de 459.99 y 599.99 pesos, respectivamente.
También hay opciones para quienes quieren visitar el parque durante todo el año. El Aquapass 2026 cuesta 649.99 pesos en su modalidad individual y 2,499.99 pesos para una familia de cuatro personas.
Por su parte, los adultos mayores y los integrantes de las Fuerzas Armadas pueden adquirir un pase especial por 549.99 pesos.
Las familias con niños menores de cuatro años deben considerar un gasto adicional: el uso de pañal acuático es obligatorio para los pequeños y tiene un costo de 49.99 pesos.
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El modelo de negocios de Carlos Slim detrás de Nuevo Veracruz
El caso de Nuevo Veracruz permite observar una de las estrategias inmobiliarias de Carlos Slim: desarrollar proyectos que concentran distintas actividades económicas en un mismo espacio. En lugar de apostar únicamente por un centro comercial o un conjunto habitacional, el empresario y sus compañías integran comercios, viviendas, hoteles, servicios médicos y opciones de entretenimiento que pueden complementarse entre sí.
La lógica es que cada componente aporte actividad al desarrollo y atraiga distintos tipos de visitantes. Quien llega de compras puede encontrar alternativas de entretenimiento; quien vive en la zona tiene cerca servicios de salud y comercios, mientras que atracciones como Aquatico Inbursa amplían los motivos para visitar el complejo.
Este modelo también permite diversificar las fuentes de ingresos y aprovechar terrenos de gran extensión durante distintas etapas de su desarrollo. Así, el negocio de Slim en Veracruz no se limita a cobrar entradas por utilizar albercas y toboganes: forma parte de una apuesta inmobiliaria más amplia, en la que el entretenimiento es una pieza más de un ecosistema comercial, residencial y de servicios.