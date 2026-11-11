De Carlos Slim a Liverpool y Gigante, ¿quiénes son los dueños de las 20 plazas comerciales más importantes de CDMX?

Parque Tezontle

Ubicado en Iztapalapa, Parque Tezontle es uno de los principales centros comerciales del oriente de la Ciudad de México. Desarrollado por Grupo Danhos, el complejo abrió en 2007 y amplió su superficie comercial en 2015 con cerca de 19,000 metros cuadrados adicionales. Actualmente forma parte del portafolio de Fibra Danhos , encabezado por la familia Kabbaz, y reúne tiendas departamentales, restaurantes, supermercados y espacios de entretenimiento.

Fibra Danhos, el fideicomiso inmobiliario de la familia Kabbaz, desarrolló Parque Tezontle, uno de los principales centros comerciales del oriente de la Ciudad de México. (Parque Tezontle/Facebook)

Gran Terraza Coapa

Al sur de la Ciudad de México, Gran Terraza Coapa abrió sus puertas en 2019 como uno de los desarrollos comerciales de Gigante Grupo Inmobiliario (GGI), la división inmobiliaria de Grupo Gigante. El complejo ocupa 63,706 metros cuadrados y combina tiendas, restaurantes, entretenimiento y espacios al aire libre. Su diseño incorpora paneles solares, captación de agua pluvial y plantas de tratamiento de aguas residuales. Detrás del grupo está la familia Losada, descendiente de Ángel Losada Gómez, fundador de la cadena de supermercados Gigante.

La familia Losada, fundadora de Grupo Gigante, está detrás de Gran Terraza Coapa, un complejo comercial de más de 63,000 metros cuadrados. (Gigante Grupo Inmobiliario)

Reforma 222

El desarrollo de usos mixtos sobre Paseo de la Reforma fue impulsado por Grupo Danhos y diseñado por el arquitecto Teodoro González de León. Inaugurado en 2007, el complejo integra un centro comercial, oficinas corporativas y torres residenciales. Actualmente forma parte del portafolio de Fibra Danhos , fideicomiso inmobiliario vinculado a la familia Kabbaz, que incorporó las áreas comerciales y de oficinas en 2013.

Grupo Danhos impulsó Reforma 222, un desarrollo de usos mixtos sobre Paseo de la Reforma que combina tiendas, oficinas y torres residenciales. (Reforma 222﻿/Facebook)

Oasis Coyoacán

El terreno donde anteriormente operaba una fábrica de Avon Cosmetics fue transformado en Oasis Coyoacán, un desarrollo comercial impulsado por Grupo MF , de Moisés Farca, en asociación con Grupo Eurovi. Inaugurado en octubre de 2015, el complejo fue diseñado por Colonnier Arquitectos e incorporó un lago artificial, fuentes y espacios comerciales al aire libre, como parte de una propuesta que combina tiendas, restaurantes y entretenimiento.

Moisés Farca y Grupo Eurovi impulsaron Oasis Coyoacán, un desarrollo comercial que destaca por su lago artificial y sus espacios al aire libre. (Tomada de Google Maps)

Parque Vía Vallejo

La transformación de una antigua zona industrial de Azcapotzalco dio origen a Parque Vía Vallejo, un desarrollo comercial impulsado por Fibra Danhos en sociedad con Grupo IPB , empresa que participó en su desarrollo arquitectónico y construcción. Inaugurado en mayo de 2016, el complejo requirió una inversión de 3,308 millones de pesos y cuenta con más de 82,000 metros cuadrados de área comercial. Actualmente forma parte del portafolio de Fibra Danhos, fideicomiso inmobiliario encabezado por la familia Kabbaz.

Fibra Danhos y Grupo IPB participaron en el desarrollo de Parque Vía Vallejo, un complejo comercial que requirió una inversión de 3,308 millones de pesos. (Facebook / Parque Vía Vallejo)

Plaza Loreto

La antigua Fábrica de Papel Loreto y Peña Pobre encontró una segunda vida como centro comercial cuando Grupo Carso, de Carlos Slim, impulsó la transformación de sus instalaciones industriales a principios de los años noventa. Inaugurada el 1 de diciembre de 1993, Plaza Loreto conservó parte de la arquitectura original de la fábrica y combinó la actividad comercial con espacios culturales, entre ellos el Museo Soumaya, cuya primera sede abrió en este lugar en 1994. Actualmente, el complejo forma parte del portafolio de Inmuebles Carso .

La antigua Fábrica de Papel Loreto y Peña Pobre fue transformada en Plaza Loreto por Grupo Carso, de Carlos Slim, que conservó parte de la arquitectura industrial original del inmueble. (Inmuebles Carso)

Manacar

El terreno que durante décadas ocupó el histórico Cine Manacar fue transformado en un desarrollo de usos mixtos impulsado por Pulso Inmobiliario, empresa que forma parte de Corporativo Kamaji , grupo empresarial encabezado por la familia Kamkhaji. Inaugurado en 2017, el complejo fue diseñado por el arquitecto Teodoro González de León, en colaboración con Hatumi Hirano Beltrán y José Arce Gargollo, y reúne un centro comercial y una torre de oficinas de 144 metros de altura.

Pulso Inmobiliario, empresa de Corporativo Kamaji, transformó el terreno del antiguo Cine Manacar en Manacar, un complejo comercial y de oficinas. (Manacar/Facebook)

Artz Pedregal

El desarrollo de Artz Pedregal estuvo a cargo de Grupo SOMA, la firma inmobiliaria de la familia Sordo Madaleno, que inauguró el complejo en 2018 al sur de la Ciudad de México. El proyecto integra un centro comercial y tres torres de oficinas corporativas. Actualmente, pertenece en su totalidad a FIBRA SOMA , que el 26 de octubre de 2022 adquirió el 27.404% restante de la propiedad mediante un intercambio de certificados bursátiles, con lo que consolidó el 100% de participación en el inmueble.

La familia Sordo Madaleno está detrás de Artz Pedregal, un desarrollo comercial y corporativo que pertenece en su totalidad a FIBRA SOMA. (Cortesía.)

Galerías Insurgentes

La expansión de El Puerto de Liverpool en el negocio inmobiliario también dio origen a Galerías Insurgentes, un centro comercial inaugurado en 1992 junto a la tienda departamental Liverpool Insurgentes, que abrió sus puertas en 1962. Ambos inmuebles fueron desarrollados por la misma compañía y actualmente forman parte de su portafolio. El grupo, históricamente ligado a las familias Guichard y Brémond, reportó al cierre de 2025 una participación en 30 centros comerciales en México, la mayoría bajo la marca Galerías.

El Puerto de Liverpool amplió su negocio inmobiliario con Galerías Insurgentes, un centro comercial que forma parte de su portafolio de 30 complejos. (Galerías Insurgentes/Facebook)

Parque Las Antenas

El proyecto de Parque Las Antenas incorporó una propuesta poco común en el mercado de centros comerciales de la Ciudad de México: un parque de diversiones sobre la azotea del inmueble. Ubicado entre Iztapalapa y Xochimilco, el complejo abrió sus puertas en 2018 y forma parte del portafolio de Fibra Danhos , fideicomiso inmobiliario de la familia Kabbaz. Su principal atractivo es Kataplum, un parque de diversiones con juegos mecánicos y atracciones que aprovecha la parte superior del desarrollo comercial.