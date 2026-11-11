De Carlos Slim a Liverpool y Gigante, ¿quiénes son los dueños de las 20 plazas comerciales más importantes de CDMX?

La llegada del Buen Fin, la Navidad, el Año Nuevo y el Día de Reyes convierte a las plazas comerciales en algunos de los espacios más concurridos de la temporada. Miles de personas acuden a estos complejos para comprar regalos, artículos para el hogar y productos para las celebraciones de fin de año.
Pero detrás de estos grandes desarrollos hay importantes grupos empresariales e inversionistas que aportan el capital para construirlos, operarlos y administrarlos. Entre sus dueños figuran Carlos Slim y sus empresas , El Puerto de Liverpool y fideicomisos inmobiliarios como Fibra Danhos, Fibra Uno y SOMA.
¿Quiénes son los dueños de algunos de los centros comerciales más importantes de la Ciudad de México y qué empresas están detrás de estos espacios? Aquí te contamos quiénes son y cómo participan en el negocio inmobiliario.
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Perisur
Inaugurado en 1980, Perisur fue el primer centro comercial desarrollado y operado por El Puerto de Liverpool , grupo que encontró en este proyecto una oportunidad para expandirse en el negocio inmobiliario. Desde entonces, la compañía amplió su presencia en el sector y, al cierre de 2025, registró 30 centros comerciales bajo la marca Galerías. Su estrategia combina el desarrollo y la operación de estos complejos con sus negocios departamentales Liverpool y Suburbia.
Centro Santa Fe
Detrás de Centro Santa Fe está Grupo Caabsa , el conglomerado fundado por los hermanos Luis Fernando y Julio Mauricio Martín Amodio Herrera, que participó en el desarrollo y la construcción del complejo, inaugurado en 1993. El grupo tiene intereses en los sectores inmobiliario, de construcción e infraestructura, con proyectos comerciales, corporativos y residenciales. Su participación en Centro Santa Fe lo vincula con uno de los desarrollos comerciales de mayor escala en México.
Mítikah, centro comercial
El control de Mítikah quedó en manos de Fibra Uno (FUNO), el mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces de América Latina, que en septiembre de 2024 adquirió el 100% del CKD Helios por 7,000 millones de pesos y asumió el control total del complejo. El proyecto comenzó a tomar forma en 2013, con la compra del terreno del antiguo Centro Bancomer, y posteriormente incorporó otros predios para desarrollar un conjunto de usos mixtos con centro comercial, oficinas, consultorios y departamentos.
Parque Delta
El terreno que durante décadas albergó el Parque del Seguro Social, uno de los estadios de béisbol más emblemáticos de México, se transformó en 2005 en Parque Delta, un centro comercial desarrollado por Grupo Danhos. Actualmente, el complejo pertenece a Fibra Danhos , fideicomiso inmobiliario fundado por los hermanos David Daniel Kabbaz Chiver y José Daniel Kabbaz, que lo incorporó a un portafolio de centros comerciales, oficinas y desarrollos de usos mixtos en la Ciudad de México.
Forum Buenavista
Desarrollado por Grupo GICSA , Forum Buenavista abrió sus puertas en 2008 en el terreno de la antigua estación ferroviaria de la Ciudad de México. El complejo combina tiendas, restaurantes y espacios de entretenimiento con la conexión del Metro, Metrobús y Tren Suburbano. La compañía detrás del proyecto fue fundada por la familia Cababie Daniel y actualmente tiene a Elías Cababie Daniel como presidente del Consejo de Administración y a Abraham Cababie Daniel como director general.
Antara Fashion Hall
La plaza Antara Fashion Hall abrió sus puertas en 2006 como un desarrollo de Sordo Madaleno Arquitectos y hoy forma parte del portafolio de FIBRA SOMA , fideicomiso vinculado a la familia Sordo Madaleno. Entre sus principales inversionistas está el arquitecto Francisco Javier Sordo Madaleno Bringas, junto con sus hijos José Juan, Javier y Fernando. En mayo de 2024, el fideicomiso adquirió el control total de Expansión Antara, la ampliación del complejo comercial.
Plaza Universidad
Lo que comenzó como un proyecto impulsado por Sears Roebuck de México en 1969 terminó dentro del portafolio inmobiliario de Carlos Slim . La llegada de Plaza Universidad a Grupo Carso ocurrió en 1997, cuando el conglomerado adquirió 60% de las acciones de Sears México y obtuvo el control de 53% del fideicomiso encargado de operar el centro comercial. Con los años, Slim incrementó su participación hasta alcanzar 60% del inmueble, que actualmente forma parte de Inmuebles Carso.
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Parque Tezontle
Ubicado en Iztapalapa, Parque Tezontle es uno de los principales centros comerciales del oriente de la Ciudad de México. Desarrollado por Grupo Danhos, el complejo abrió en 2007 y amplió su superficie comercial en 2015 con cerca de 19,000 metros cuadrados adicionales. Actualmente forma parte del portafolio de Fibra Danhos , encabezado por la familia Kabbaz, y reúne tiendas departamentales, restaurantes, supermercados y espacios de entretenimiento.
Gran Terraza Coapa
Al sur de la Ciudad de México, Gran Terraza Coapa abrió sus puertas en 2019 como uno de los desarrollos comerciales de Gigante Grupo Inmobiliario (GGI), la división inmobiliaria de Grupo Gigante. El complejo ocupa 63,706 metros cuadrados y combina tiendas, restaurantes, entretenimiento y espacios al aire libre. Su diseño incorpora paneles solares, captación de agua pluvial y plantas de tratamiento de aguas residuales. Detrás del grupo está la familia Losada, descendiente de Ángel Losada Gómez, fundador de la cadena de supermercados Gigante.
Reforma 222
El desarrollo de usos mixtos sobre Paseo de la Reforma fue impulsado por Grupo Danhos y diseñado por el arquitecto Teodoro González de León. Inaugurado en 2007, el complejo integra un centro comercial, oficinas corporativas y torres residenciales. Actualmente forma parte del portafolio de Fibra Danhos , fideicomiso inmobiliario vinculado a la familia Kabbaz, que incorporó las áreas comerciales y de oficinas en 2013.
Oasis Coyoacán
El terreno donde anteriormente operaba una fábrica de Avon Cosmetics fue transformado en Oasis Coyoacán, un desarrollo comercial impulsado por Grupo MF , de Moisés Farca, en asociación con Grupo Eurovi. Inaugurado en octubre de 2015, el complejo fue diseñado por Colonnier Arquitectos e incorporó un lago artificial, fuentes y espacios comerciales al aire libre, como parte de una propuesta que combina tiendas, restaurantes y entretenimiento.
Parque Vía Vallejo
La transformación de una antigua zona industrial de Azcapotzalco dio origen a Parque Vía Vallejo, un desarrollo comercial impulsado por Fibra Danhos en sociedad con Grupo IPB , empresa que participó en su desarrollo arquitectónico y construcción. Inaugurado en mayo de 2016, el complejo requirió una inversión de 3,308 millones de pesos y cuenta con más de 82,000 metros cuadrados de área comercial. Actualmente forma parte del portafolio de Fibra Danhos, fideicomiso inmobiliario encabezado por la familia Kabbaz.
Plaza Loreto
La antigua Fábrica de Papel Loreto y Peña Pobre encontró una segunda vida como centro comercial cuando Grupo Carso, de Carlos Slim, impulsó la transformación de sus instalaciones industriales a principios de los años noventa. Inaugurada el 1 de diciembre de 1993, Plaza Loreto conservó parte de la arquitectura original de la fábrica y combinó la actividad comercial con espacios culturales, entre ellos el Museo Soumaya, cuya primera sede abrió en este lugar en 1994. Actualmente, el complejo forma parte del portafolio de Inmuebles Carso .
Manacar
El terreno que durante décadas ocupó el histórico Cine Manacar fue transformado en un desarrollo de usos mixtos impulsado por Pulso Inmobiliario, empresa que forma parte de Corporativo Kamaji , grupo empresarial encabezado por la familia Kamkhaji. Inaugurado en 2017, el complejo fue diseñado por el arquitecto Teodoro González de León, en colaboración con Hatumi Hirano Beltrán y José Arce Gargollo, y reúne un centro comercial y una torre de oficinas de 144 metros de altura.
Artz Pedregal
El desarrollo de Artz Pedregal estuvo a cargo de Grupo SOMA, la firma inmobiliaria de la familia Sordo Madaleno, que inauguró el complejo en 2018 al sur de la Ciudad de México. El proyecto integra un centro comercial y tres torres de oficinas corporativas. Actualmente, pertenece en su totalidad a FIBRA SOMA , que el 26 de octubre de 2022 adquirió el 27.404% restante de la propiedad mediante un intercambio de certificados bursátiles, con lo que consolidó el 100% de participación en el inmueble.
Galerías Insurgentes
La expansión de El Puerto de Liverpool en el negocio inmobiliario también dio origen a Galerías Insurgentes, un centro comercial inaugurado en 1992 junto a la tienda departamental Liverpool Insurgentes, que abrió sus puertas en 1962. Ambos inmuebles fueron desarrollados por la misma compañía y actualmente forman parte de su portafolio. El grupo, históricamente ligado a las familias Guichard y Brémond, reportó al cierre de 2025 una participación en 30 centros comerciales en México, la mayoría bajo la marca Galerías.
Parque Las Antenas
El proyecto de Parque Las Antenas incorporó una propuesta poco común en el mercado de centros comerciales de la Ciudad de México: un parque de diversiones sobre la azotea del inmueble. Ubicado entre Iztapalapa y Xochimilco, el complejo abrió sus puertas en 2018 y forma parte del portafolio de Fibra Danhos , fideicomiso inmobiliario de la familia Kabbaz. Su principal atractivo es Kataplum, un parque de diversiones con juegos mecánicos y atracciones que aprovecha la parte superior del desarrollo comercial.
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Plaza Cuicuilco Inbursa
La antigua fábrica de papel Peña Pobre encontró una segunda vida como centro comercial cuando Grupo Carso, de Carlos Slim, transformó sus instalaciones en Plaza Cuicuilco Inbursa, que abrió sus puertas en 1997. El complejo conserva parte de las construcciones industriales originales y actualmente forma parte del portafolio de Inmuebles Carso , la división inmobiliaria del empresario. Cuenta con 71 locales, 21,630 metros cuadrados de área rentable y espacios de entretenimiento como Cinemex y KidZania.
Portal Centro
La antigua nave industrial de la Cooperativa Pascual, que hasta 2005 ocupó un predio en la colonia Tránsito, fue transformada en Portal Centro, un desarrollo comercial impulsado por Grupo MRP e inaugurado en noviembre de 2017. El proyecto pasó posteriormente al portafolio de Fibra Uno (FUNO), que actualmente lo opera. El complejo cuenta con 43,725 metros cuadrados de área rentable, 106 locales comerciales y tiendas ancla como Sam's Club, Walmart, Cinemex y Coppel.
Encuentro Oceanía
El terreno que durante décadas ocupó una planta industrial de Mabe fue transformado en Encuentro Oceanía, un centro comercial desarrollado por Pulso Inmobiliario e inaugurado en septiembre de 2021. El proyecto requirió una inversión privada de aproximadamente 1,316 millones de pesos y destaca por albergar la primera tienda de IKEA en México. El complejo cuenta con más de 62,000 metros cuadrados de área bruta rentable y, al momento de su apertura, registró 130 inquilinos y una ocupación de 90.78%.
Un negocio inmobiliario que va más allá de las tiendas
Los centros comerciales se han convertido en una pieza de las estrategias inmobiliarias de grandes grupos empresariales que buscan generar ingresos a partir de distintos usos de un mismo desarrollo. Además de las rentas que pagan las tiendas y restaurantes, algunos complejos incorporan oficinas, departamentos, hoteles y espacios de entretenimiento, lo que permite diversificar sus fuentes de ingresos y aprovechar el valor de los terrenos.
En este mercado, los fideicomisos de inversión en bienes raíces (fibras) han ganado protagonismo al concentrar inmuebles comerciales dentro de portafolios que generan rentas. Fibra Uno, Fibra Danhos y FIBRA SOMA son ejemplos de este modelo, mientras que compañías como Liverpool y Grupo Carso combinan sus negocios tradicionales con la propiedad y operación de centros comerciales.
La competencia ya no depende únicamente de cuántas tiendas puede reunir una plaza, sino de su capacidad para atraer visitantes, mantener ocupados sus espacios y ofrecer experiencias que prolonguen la estancia de los consumidores. En ese escenario, la ubicación, la conectividad, la mezcla de inquilinos y la incorporación de servicios y entretenimiento son factores que influyen en el atractivo comercial y el valor de estos activos.