Los GLP-1 tienen un boom a nivel mundial, nosotros tenemos las licencias de Biocon y estamos aspirando a ser el primer biocomparable en México, tanto de la liraglutida como la semaglutida Carlos Abelleyra



La oportunidad tiene dos motores. Por un lado, México enfrenta una elevada prevalencia de obesidad, que afecta a 37.1% de los adultos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Por otro, el costo de los tratamientos con medicamentos GLP-1 representa una barrera para una parte de la población que requiere atención, pero no cuenta con los recursos para cubrirlos.

Para Médix, la llegada de los biocomparables puede abrir un mercado que hasta ahora ha crecido alrededor de los medicamentos de patente. Abelleyra estima que la incorporación de estas alternativas podría reducir hasta a la mitad el costo de los tratamientos, aunque todavía no existe un precio definitivo para sus productos.

“Cuando se empieza a tener biocomparables, más allá de que se caigan las ventas de los innovadores, el mercado se expande, porque resulta que hay un grupo de la población que no lo adquieren porque es gasto de bolsillo, y no tienen cómo hacerlo”, señaló el directivo.

La expectativa de crecimiento tiene respaldo en las proyecciones del mercado. De acuerdo con Grand View Research , el mercado de semaglutida en México generó ingresos por 174 millones de dólares en 2025 y podría alcanzar 629.4 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 13.05% entre 2026 y 2035.

La estimación incluye medicamentos como Ozempic, Wegovy y Rybelsus, utilizados en distintas indicaciones, entre ellas la diabetes tipo 2 y la obesidad.

Un mercado que busca alternativas más accesibles

El acuerdo entre Médix y Biocon se hizo público en mayo de 2024. En ese momento, la farmacéutica india informó que suministraría liraglutida a la empresa mexicana para su comercialización en el país y estimó una oportunidad potencial de mercado de alrededor de 37 millones de dólares para esa molécula en la indicación de obesidad.

Ahora, la alianza contempla también la llegada de semaglutida, otra molécula del grupo de los agonistas GLP-1, que ha ganado terreno por su aplicación en tratamientos para controlar la glucosa y reducir el peso corporal.

La oportunidad llega mientras los fabricantes de medicamentos innovadores amplían su oferta. El 11 de noviembre, Novo Nordisk comenzó la distribución en México de Wegovy en tabletas, una presentación oral de semaglutida de 25 miligramos que se suma a su versión inyectable.

La compañía espera colocar el medicamento en casi 10,000 puntos de venta y calcula un universo potencial de 7.5 millones de pacientes. Sin embargo, menos de 1% de ese grupo recibe tratamiento, de acuerdo con Patricia Field, directora general de Novo Nordisk México.

Esa diferencia entre el número de personas que podrían necesitar estos medicamentos y quienes efectivamente los utilizan es uno de los argumentos que Médix encuentra para entrar al negocio.