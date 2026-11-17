La expansión también exige controlar las recetas
El crecimiento de los medicamentos GLP-1 también plantea retos para la industria. Su popularidad ha trascendido a los pacientes con diabetes tipo 2 u obesidad y ha impulsado su consumo entre personas que buscan perder peso sin necesariamente contar con una indicación médica.
Para Abelleyra, el crecimiento del mercado debe acompañarse de controles sobre la prescripción y comercialización de estos tratamientos.
No deberíamos de venderle a nadie GLP-1 sin receta
Carlos Abelleyra
El directivo considera que la industria farmacéutica, las autoridades sanitarias y las farmacias deben trabajar en conjunto para evitar el uso de estos medicamentos sin supervisión médica. Entre los riesgos del consumo inadecuado está la pérdida de masa muscular, uno de los efectos que requiere atención durante los procesos de reducción de peso.
Por ello, Médix también contempla ampliar su oferta de productos complementarios para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, entre ellos vitamina D y proteína, que pueden formar parte del acompañamiento de los pacientes según sus necesidades.
Médix busca duplicar sus ingresos en cinco años
La apuesta por los biocomparables también forma parte de una reorganización más amplia del negocio de Médix. En 2023, la compañía enfrentó dificultades por la dependencia que tenía de los productos para sobrepeso y obesidad , justo cuando el mercado comenzó a transformarse.
La respuesta fue diversificar su portafolio para reducir la concentración en una sola área terapéutica y construir nuevas fuentes de ingresos. Ahora, la farmacéutica busca fortalecer su presencia en gastroenterología, salud femenina y vitaminas, además de recuperar terreno en el negocio de la obesidad mediante su alianza con Biocon.
La meta es duplicar los ingresos en cinco años. Para avanzar hacia ese objetivo, la empresa busca primero duplicar las ventas que registró en diciembre de 2023 entre junio y julio de 2027.
El plan contempla 20 productos firmados para lanzarse durante los próximos tres años, mediante acuerdos de licencia con compañías internacionales que buscan entrar al mercado mexicano, pero que no necesariamente cuentan con infraestructura comercial propia para hacerlo.
En vitaminas, por ejemplo, Médix trabaja en ampliar la presencia de distintas concentraciones de vitamina D, tanto en el segmento de productos de venta libre como en el de medicamentos con receta.
En gastroenterología, la compañía busca generar evidencia clínica para respaldar los tratamientos que comercializa. Como parte de esta estrategia, desarrolla un estudio con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre hígado graso, para el que contempla una inversión cercana a cuatro millones de pesos, de acuerdo con Abelleyra.
La diversificación también abre la puerta a una segunda etapa de crecimiento, enfocada en la manufactura local. La compañía busca que las licencias comerciales sean el primer paso para después incorporar tecnología y fabricar los productos en México.
“Una vez que las licencias lleguen a cierto nivel vamos a buscar transferencia de tecnología para seguir invirtiendo en la manufactura y hacerlos aquí localmente, que se dice fácil pero es un proceso extremadamente complejo”, declaró.