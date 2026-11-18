Al cierre del tercer trimestre de 2026, iShop alcanzó 132 puntos de venta, siete más que los 125 que tenía al terminar junio y 14 adicionales frente a los del mismo periodo del año pasado .

Esto representa un crecimiento de casi 12% en un año, con lo que se convirtió en uno de los formatos que más establecimientos sumó dentro del grupo comercial.

Cierres de Sanborns y Sears

En comparación, Sanborns pasó de 140 a 139 sucursales entre el tercer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026.

Aunque la reducción fue de apenas una unidad, la diferencia entre ambas cadenas es cada vez menor. Hace un año Sanborns tenía 22 tiendas más que iShop, mientras que ahora la distancia es de solamente siete.



Por otro lado, Sears redujo su red de 96 a 93 establecimientos, mientras que Tiendas Dax pasó de 47 a 46. Sanborns Café mantuvo sus 14 unidades sin cambios y Boutique Perfumería conservó el establecimiento que ya tenía registrado desde el segundo trimestre de 2026.

iShop y Mixup tienen mayores crecimientos

iShop no es el único formato que ha crecido, Mixup también amplió su presencia, al pasar de 44 establecimientos en septiembre de 2025 a 48 en el tercer trimestre de 2026. En conjunto, ambas cadenas especializadas sumaron 18 puntos de venta en un año.

De esta manera, Grupo Sanborns pasó de 459 puntos de venta en el desglose del tercer trimestre de 2025 a 473 en septiembre de 2026.

Esto implica que la red comercial aumentó en 14 establecimientos en un año, aunque el crecimiento estuvo concentrado principalmente en iShop y Mixup.