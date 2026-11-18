El negocio de Carlos Slim está apostando por un negocio que nada tiene que ver con sus emblemáticos Sanborns. Se trata de la tienda iShop, cadena especializada en productos Apple, que está tomando mayor presencia y existe un plan de expansión en este formato.
Mientras Slim cierra Sanborns, iShop crece con los iPhone y gana terreno dentro del imperio comercial de su familia
Al cierre del tercer trimestre de 2026, iShop alcanzó 132 puntos de venta, siete más que los 125 que tenía al terminar junio y 14 adicionales frente a los del mismo periodo del año pasado .
Esto representa un crecimiento de casi 12% en un año, con lo que se convirtió en uno de los formatos que más establecimientos sumó dentro del grupo comercial.
Cierres de Sanborns y Sears
En comparación, Sanborns pasó de 140 a 139 sucursales entre el tercer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026.
Aunque la reducción fue de apenas una unidad, la diferencia entre ambas cadenas es cada vez menor. Hace un año Sanborns tenía 22 tiendas más que iShop, mientras que ahora la distancia es de solamente siete.
Por otro lado, Sears redujo su red de 96 a 93 establecimientos, mientras que Tiendas Dax pasó de 47 a 46. Sanborns Café mantuvo sus 14 unidades sin cambios y Boutique Perfumería conservó el establecimiento que ya tenía registrado desde el segundo trimestre de 2026.
iShop y Mixup tienen mayores crecimientos
iShop no es el único formato que ha crecido, Mixup también amplió su presencia, al pasar de 44 establecimientos en septiembre de 2025 a 48 en el tercer trimestre de 2026. En conjunto, ambas cadenas especializadas sumaron 18 puntos de venta en un año.
De esta manera, Grupo Sanborns pasó de 459 puntos de venta en el desglose del tercer trimestre de 2025 a 473 en septiembre de 2026.
Esto implica que la red comercial aumentó en 14 establecimientos en un año, aunque el crecimiento estuvo concentrado principalmente en iShop y Mixup.
Mixup no inició como el negocio de Slim
En 1994, Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, entró al negocio de las tiendas de música al adquirir 51% de Promotora Musical, la empresa que operaba Mixup. El movimiento también dio origen a una sociedad con Isaac Massry, fundador de la cadena, quien mantuvo el 49% restante de la compañía.
Con el paso del tiempo, Mixup amplió su oferta más allá de los discos, incorporando películas, videojuegos y otros productos de entretenimiento. La compañía también exploró la venta por internet desde el año 2000, cuando lanzó su página de comercio electrónico.
Años después, en 2008, Grupo Sanborns lanzó iShop, su formato especializado en productos de Apple.
Grupo Carso aumenta sus ganancias y Sanborns también registra avances
Durante el tercer trimestre de 2026, Grupo Carso obtuvo una ganancia neta de 2,558.3 millones de pesos, casi cuatro veces más que los 650.7 millones registrados en el mismo periodo de 2025.
Aunque sus ventas crecieron a un ritmo menor, al sumar 47,626.9 millones de pesos, la empresa consiguió mejorar sus resultados y reducir sus gastos financieros.
Por su parte, Grupo Sanborns, que reúne las tiendas Sanborns, Sears, iShop, Mixup y Dax, también reportó mejores resultados, aunque con aumentos más moderados.
Sus ventas sumaron 16,068.4 millones de pesos, 1.4% más que un año antes, mientras que su ganancia neta llegó a 400.8 millones de pesos, un avance de 8.5%.