Carlos Slim tiene un negocio millonario de oro y plata del que poco se habla: opera minas en varios estados de México

Carlos Slim Helú ha construido un imperio empresarial que abarca las telecomunicaciones, el comercio, la construcción y la energía. No obstante, uno de sus negocios menos conocidos está en la minería, donde Minera Frisco extrae oro, plata y otros materiales en distintas regiones de México.
El vínculo del empresario mexicano con la compañía va más allá de su participación accionaria. Slim preside su consejo de administración y adquirió el negocio hace cuatro décadas, mucho antes de que su fortuna experimentara el auge de los años 90.
¿Cuánto oro produce la minera del ingeniero? ¿Qué otros metales extrae y procesa? ¿Y qué peso tiene este negocio dentro del imperio Slim y de la industria minera nacional? Estas son las cifras que permiten dimensionar su operación.
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Slim y la historia de Minera Frisco, el negocio que compró antes del auge de su fortuna
Mucho antes de que las telecomunicaciones se convirtieran en uno de los pilares de su fortuna, Carlos Slim Helú ya exploraba oportunidades en la minería. En 1985, a través de Grupo Carso, comenzó a comprar participación en Empresas Frisco. Un año después, el 3 de diciembre de 1986, adquirió el 100% de la compañía, según la historia oficial de la compañía .
La historia que Slim sumó a su portafolio, sin embargo, había comenzado mucho antes de su llegada. En 1853, los franceses Pierre y Martin Elissague fundaron una compañía minera en San Francisco del Oro, Chihuahua. Desde entonces, el negocio atravesó cambios de propietarios y distintas etapas de reorganización, hasta adoptar el nombre de Minera Frisco en 1962, en medio de la política de mexicanización de la minería.
Con el paso de los años, la empresa amplió sus operaciones y puso en marcha nuevas unidades mineras. Una de las más destacadas fue Minera Real de Ángeles, que comenzó a operar en 1982 y llegó a figurar entre las principales productoras de plata del mundo durante esa década.
Así, mientras el nombre de Slim suele asociarse con los teléfonos, las tiendas y los grandes desarrollos inmobiliarios, detrás de su imperio también hay una historia ligada a las riquezas minerales del país.
¿Cuánto oro y plata extrae Minera Frisco?
El negocio minero de Carlos Slim Helú ha perdido parte de su capacidad de producción en los últimos años, aunque los resultados más recientes muestran señales de recuperación. En 2025 , Minera Frisco extrajo 57,360 onzas de oro, equivalentes a cerca de 1.8 toneladas. Es 55% menos que en 2019, cuando produjo 128,638 onzas, poco más de cuatro toneladas, según el último reporte anual.
La plata también ha disminuido, aunque a un ritmo menor. La producción pasó de 5.05 millones de onzas en 2019 a 4.27 millones en 2025. En términos físicos, la compañía pasó de extraer alrededor de 157 toneladas a unas 133 toneladas anuales.
Sin embargo, la tendencia cambió durante la primera mitad de 2026 . Entre enero y junio, Minera Frisco produjo 38,319 onzas de oro, cerca de 1.2 toneladas, un incremento de 40% frente al mismo periodo del año anterior. En plata, alcanzó 3.33 millones de onzas, unas 104 toneladas, 64% más que en el primer semestre de 2025.
El avance es clave frente al año previo: en apenas seis meses, la minera ya había producido cerca de 67% de todo el oro y 78% de toda la plata que extrajo durante 2025. La empresa relacionó el repunte con un mayor volumen de mineral procesado y mejores leyes —la concentración de metal en el mineral extraído— en unidades como El Coronel, San Francisco del Oro, Concheño y Asientos.
Para dimensionar el tamaño del negocio, sirve compararlo con la minería mexicana. México produjo alrededor de 117.6 toneladas de oro y 5,630 toneladas de plata en 2024, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Frente a esas cifras, la producción de oro de Frisco en 2025 equivale a cerca de 1.5% del volumen nacional de referencia, mientras que la de plata representa alrededor de 2.4%. Estas proporciones son aproximadas.
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¿Dónde opera Minera Frisco?
Minera Frisco tiene presencia en seis estados de México, donde extrae y procesa oro, plata, cobre, plomo y zinc. Su infraestructura incluye minas en operación, proyectos en desarrollo y un centro de investigación.
Estas son sus principales unidades:
Zacatecas: Tayahua produce concentrados de cobre, plomo, zinc, oro y plata; El Coronel obtiene oro y plata. Aquí también está su Centro de Investigación y Desarrollo (FID).
Chihuahua: Concheño extrae oro y plata; San Francisco del Oro produce concentrados polimetálicos, y Ocampo está en etapa de exploración y desarrollo.
Aguascalientes: Asientos procesa concentrados de plomo, zinc, cobre, oro y plata.
Sonora: María produce cátodos de cobre y reanudó operaciones en mayo de 2026.
Baja California: San Felipe extrae oro y plata y reanudó operaciones en junio de 2026.
Durango: Guanaceví es un proyecto en desarrollo para construir una planta de procesamiento de oro, plata y metales base.
El verdadero gran negocio de la minera de Carlos Slim
Minera Frisco, la compañía de Carlos Slim Helú, obtiene ingresos de cinco metales principales: oro, plata, cobre, plomo y zinc. Su facturación depende tanto del volumen que extrae y procesa como de los precios internacionales de estos materiales.
En 2019, la empresa registró ventas por 9,510 millones de pesos (mdp). Para 2021, sus ingresos habían aumentado a 12,844 mdp, pero en 2023 cayeron a unos 8,788 mdp, debido a menores volúmenes de producción y condiciones menos favorables para algunos metales.
La recuperación llegó en 2024, cuando las ventas sumaron 10,459 mdp, y se aceleró en 2025, con 14,056 mdp, un crecimiento anual de 34%. La plata tuvo un papel destacado: los ingresos por su venta aumentaron 53% frente al año anterior, de acuerdo con la compañía.
El avance continuó durante el primer semestre de 2026, cuando Minera Frisco facturó 12,372 mdp, cerca de 88% de lo ingresado en todo 2025. En el segundo trimestre, las ventas de zinc crecieron 21% y las de cobre, 27%, respecto al trimestre anterior. Esto muestra que, además del oro y la plata, los metales industriales también pueden impulsar sus resultados.
La empresa no desglosa en sus estados financieros generales qué porcentaje de sus ingresos corresponde a cada metal, por lo que no es posible determinar con precisión cuál aporta más a la facturación total.
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¿Qué lugar ocupa Minera Frisco en el imperio de Slim?
Minera Frisco ha ganado terreno dentro del ranking de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, aunque su tamaño todavía está lejos del de los principales negocios de Carlos Slim Helú. En la edición de 2026, la compañía avanzó del puesto 324 al 289, con ingresos anuales de 14,055.9 millones de pesos y una plantilla de 3,423 empleados.
La diferencia se aprecia al compararla con América Móvil, el principal negocio del empresario por ingresos. La compañía de telecomunicaciones ocupa el tercer lugar del ranking, con una facturación de 943,638.4 millones de pesos y 177,711 empleados. Sus ingresos equivalen a casi 67 veces los de Minera Frisco.
Dentro de Grupo Carso, el conglomerado al que pertenece la minera, también hay negocios de mayor tamaño. El grupo se ubicó en el puesto 29, con ingresos de 191,621 millones de pesos, mientras que Grupo Sanborns ocupó el lugar 79, con 74,296 millones. En contraste, Inmuebles Carso descendió al puesto 363, con ingresos de 8,812 millones de pesos.
Las posiciones muestran que Minera Frisco es un negocio relativamente pequeño frente a las grandes compañías del imperio Slim, pero con una presencia relevante dentro de la industria extractiva. Su avance en el ranking coincide con el crecimiento de sus ingresos en 2025 y la recuperación de su producción durante el primer semestre de 2026.
La minería no tiene el peso financiero de las telecomunicaciones dentro del portafolio del empresario, pero sí representa una fuente adicional de ingresos ligada a los precios internacionales de los metales. Su importancia dentro del grupo dependerá de que pueda sostener la recuperación operativa, generar recursos y reducir sus compromisos financieros.