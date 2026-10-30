Carlos Slim tiene un negocio millonario de oro y plata del que poco se habla: opera minas en varios estados de México

Slim y la historia de Minera Frisco, el negocio que compró antes del auge de su fortuna

Mucho antes de que las telecomunicaciones se convirtieran en uno de los pilares de su fortuna, Carlos Slim Helú ya exploraba oportunidades en la minería. En 1985, a través de Grupo Carso, comenzó a comprar participación en Empresas Frisco. Un año después, el 3 de diciembre de 1986, adquirió el 100% de la compañía, según la historia oficial de la compañía .

La historia que Slim sumó a su portafolio, sin embargo, había comenzado mucho antes de su llegada. En 1853, los franceses Pierre y Martin Elissague fundaron una compañía minera en San Francisco del Oro, Chihuahua. Desde entonces, el negocio atravesó cambios de propietarios y distintas etapas de reorganización, hasta adoptar el nombre de Minera Frisco en 1962, en medio de la política de mexicanización de la minería.



Con el paso de los años, la empresa amplió sus operaciones y puso en marcha nuevas unidades mineras. Una de las más destacadas fue Minera Real de Ángeles, que comenzó a operar en 1982 y llegó a figurar entre las principales productoras de plata del mundo durante esa década.

Así, mientras el nombre de Slim suele asociarse con los teléfonos, las tiendas y los grandes desarrollos inmobiliarios, detrás de su imperio también hay una historia ligada a las riquezas minerales del país.

La minera de Carlos Slim produjo 57,360 onzas de oro en 2025, 55% menos que en 2019, aunque su extracción repuntó durante el primer semestre de 2026. (Alfredo Pelcastre / Mondaphoto)





¿Cuánto oro y plata extrae Minera Frisco?

El negocio minero de Carlos Slim Helú ha perdido parte de su capacidad de producción en los últimos años, aunque los resultados más recientes muestran señales de recuperación. En 2025 , Minera Frisco extrajo 57,360 onzas de oro, equivalentes a cerca de 1.8 toneladas. Es 55% menos que en 2019, cuando produjo 128,638 onzas, poco más de cuatro toneladas, según el último reporte anual.

La plata también ha disminuido, aunque a un ritmo menor. La producción pasó de 5.05 millones de onzas en 2019 a 4.27 millones en 2025. En términos físicos, la compañía pasó de extraer alrededor de 157 toneladas a unas 133 toneladas anuales.

Sin embargo, la tendencia cambió durante la primera mitad de 2026 . Entre enero y junio, Minera Frisco produjo 38,319 onzas de oro, cerca de 1.2 toneladas, un incremento de 40% frente al mismo periodo del año anterior. En plata, alcanzó 3.33 millones de onzas, unas 104 toneladas, 64% más que en el primer semestre de 2025.



El avance es clave frente al año previo: en apenas seis meses, la minera ya había producido cerca de 67% de todo el oro y 78% de toda la plata que extrajo durante 2025. La empresa relacionó el repunte con un mayor volumen de mineral procesado y mejores leyes —la concentración de metal en el mineral extraído— en unidades como El Coronel, San Francisco del Oro, Concheño y Asientos.

Para dimensionar el tamaño del negocio, sirve compararlo con la minería mexicana. México produjo alrededor de 117.6 toneladas de oro y 5,630 toneladas de plata en 2024, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Frente a esas cifras, la producción de oro de Frisco en 2025 equivale a cerca de 1.5% del volumen nacional de referencia, mientras que la de plata representa alrededor de 2.4%. Estas proporciones son aproximadas.