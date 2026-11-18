“En el mundo está mal. O sea, si se pensara que es algo propio de nosotros, no. […] Sí, hay países que han podido tener ventaja de ello, que han robado algo de turismo, pero la situación es mala y en Tulum es peor”, dice. Sobre Xcaret, reconoce que ha tenido una afectación, pero afirma que sus hoteles y sus conceptos le han permitido conservar una ventaja.

En la región, la menor demanda ya se percibe en las habitaciones ocupadas. De enero a agosto, la ocupación hotelera de la Riviera Maya pasó de 73.7% en 2025 a 68.5% en 2026. En Tulum, el descenso fue de 70.9% a 61.8%, según el Sistema de Información Turística de Quintana Roo.

Por eso, el hotel que plantea Quintana Pali tendría instalaciones más austeras y estaría cerca de las propiedades actuales, del otro lado de la carretera. El empresario calcula que podría llegar en tres o cuatro años, aunque todavía no comparte una tarifa. Al preguntarle por la estrategia que seguirá, aparecen también servicios de salud y educación.

Una apuesta por el turismo de salud

La expansión guarda semejanza con la del grupo detrás del Dr. Simi , que ha aprovechado su experiencia en farmacias para entrar en otros negocios, como la atención veterinaria y las cafeterías. En ambos casos, el crecimiento pasa por identificar qué otras necesidades pueden atender con las capacidades y los espacios que ya tienen.

En Xcaret, el proyecto con la fecha más próxima es una clínica de longevidad junto a los hoteles, cuya apertura prevé para la segunda mitad de 2027. La propuesta consiste en que los huéspedes puedan combinar sus vacaciones con evaluaciones médicas. Quintana Pali la llama All Health Inclusive, una extensión del concepto con el que integró el acceso a los parques en la estancia.

Cuando se le pregunta por la inversión, reserva la cifra y explica cómo decide cuánto destinar a los nuevos productos. “Nuestros productos se les invierte en lo que se requiere invertir y no están listos hasta que se hizo todo lo que se tiene que hacer. Quizás muchos de ellos están sobreinvertidos, pero lo que sí hemos aprendido es que cuando se hacen bien las cosas se pagan con creces, que la calidad se paga con creces”, afirma.