Ni el Mundial ni los extranjeros: el motor del transporte por autobús es el turismo nacional

Pero ese flujo no se tradujo en el crecimiento previsto. El sector registró una caída de entre 3 y 4% durante el primer semestre, afectado también por episodios de inseguridad que interrumpieron las corridas de autobuses en distintas partes del país. Entre ellos estuvo el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, que paralizó temporalmente los servicios y provocó interrupciones durante varios días en Jalisco.

El resultado obligó a ajustar las expectativas . Mientras a principios de año la industria esperaba crecer hasta 5% anual, ahora prevé cerrar 2026 con cifras similares a las de 2025. Para conseguirlo, las empresas apuestan por una recuperación de los viajes nacionales durante los últimos meses del año, un periodo en el que las vacaciones, los puentes y las visitas familiares suelen impulsar la demanda.

“Lo principal es el turismo nacional. El turismo internacional sigue llegando, pero realmente los que mueven los números en autobús son los turistas nacionales”, comenta en entrevista con Expansión Luis Zaldívar, presidente de la Canapat.

El dirigente estima que 90% de la afluencia del autotransporte de pasajeros corresponde a viajeros mexicanos, una proporción que explica por qué la recuperación del sector depende más de los desplazamientos dentro del país que de la llegada de visitantes extranjeros.

La apuesta está puesta en el segundo semestre, aunque el repunte no será uniforme. Septiembre suele ser un mes de baja demanda por el regreso a clases y las presiones económicas que enfrentan los hogares, mientras que octubre, noviembre y diciembre ofrecen mejores perspectivas para las empresas.

“Nosotros pensamos que se está reactivando. Ante el freno que hubo el primer semestre, la gente está empezando a moverse más, sobre todo lo esperamos para el último trimestre del año. Septiembre siempre es un mes bajo, porque es el inicio de clases y económicamente no es tan fácil para la población, pero pensamos que octubre, noviembre y diciembre ya van a empezar a moverse más”, expone Zaldívar.

Un turista que distribuye más su gasto

El peso del turismo nacional no se limita a su contribución al número de pasajeros. También está relacionado con la forma en que los viajeros distribuyen su gasto durante las vacaciones, un factor que repercute en otras actividades económicas y en los destinos que conectan las líneas de autobuses.

Mientras una parte de los visitantes internacionales opta por hoteles y resorts con paquetes todo incluido (all-inclusive), el turista mexicano suele combinar el hospedaje con recorridos por los centros de las ciudades, visitas a restaurantes, compras en mercados y actividades culturales o de naturaleza.