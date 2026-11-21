Farmacias Similares calcula que en la isla viven alrededor de 600 perros y gatos. A ellos se suman las mascotas que llegan con los vacacionistas. El consultorio atenderá a ambos grupos con servicios de vacunación, desparasitación y atención de heridas . También venderá alimentos, medicamentos y accesorios para mascotas.

Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares, dijo antes del corte de listón que tanto la cafetería como la veterinaria surgieron, en buena medida, de peticiones que la empresa recibió en redes sociales. En Holbox, la compañía encontró una razón para juntar los dos negocios en una sola dirección.

“Aquí, en Holbox, no había nada igual, no había veterinaria formal”, dijo González Herrera. Andrés Saldaña, responsable de SimiPet Care, señaló que la prioridad del consultorio será la atención preventiva.

Qué ofrece Café Simi en Holbox

Del lado de la cafetería, el menú va del americano al té y al chocolate, con bebidas frías, calientes y especialidades de barra. La sucursal también ofrece alimentos y botanas preparados con productos locales, vende artículos de colección y participa en el programa de lealtad de Café Simi, válido en sus establecimientos del país.

La empresa eligió una isla que recibió más de 363,000 turistas en seis meses, según las cifras que incluyó en el anuncio de apertura. En esa misma esquina convivirán dos servicios con clientelas distintas. La cafetería suma una parada para quienes visitan Holbox y el consultorio ofrece a quienes viven en la isla un lugar cercano para atender a sus mascotas.

Dónde están Café Simi y SimiPet Care en Holbox

La sucursal está en la calle Porfirio Díaz, esquina con Carito, sin número, en Holbox, Quintana Roo. El código postal es 77310.