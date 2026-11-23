Si bien esta alternativa existe desde hace tiempo, algunas compañías creen que el cambio de suministrador significa modificar toda la infraestructura de alimentación eléctrica.

En realidad, la electricidad continúa transitando por la misma red de distribución, por lo que el movimiento se limita a la contratación de un nuevo suministrador y a sus condiciones comerciales.

De hecho, las operaciones de la empresa pueden continuar con normalidad mientras se exploran opciones que sumen a su competitividad, planeación financiera y el cumplimiento de objetivos de sostenibilidad.

Un aliado de largo plazo

La migración contempla trámites administrativos y, cuando aplique, adecuaciones en los equipos de medición. Por ello, Enel Energía México brinda acompañamiento a sus clientes durante las diversas etapas, desde la preparación de documentos hasta el seguimiento de las gestiones, para asegurar una transición ordenada.

Asimismo, en la asesoría a grandes consumidores, proporciona soluciones alineadas con sus requerimientos y servicios de representación en el MEM.

En su oferta también destacan alternativas como los contratos de compraventa de energía (PPA), que permiten establecer precios fijos por periodos determinados; a la par del apoyo a sus clientes con Certificados Internacionales de Energía Renovable (I-REC) y Certificados de Energías Limpias (CEL), que respaldan distintos objetivos vinculados con la sostenibilidad y el cumplimiento de obligaciones en el mercado eléctrico mexicano.

Enel Energía México busca consolidar relaciones de largo plazo mediante atención especializada y acompañamiento continuo.

El objetivo es ayudar a las organizaciones a adaptar sus estrategias energéticas a la evolución de sus operaciones y fortalecer su competitividad, al tiempo que avanzan en sus metas de descarbonización.