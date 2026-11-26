Una universidad enfocada en servicios turísticos
El grupo tiene además terrenos para un hospital y una universidad, todavía sin fecha de apertura. Esta última estaría orientada a formar talento para el turismo, con enseñanza culinaria y preparación de sus colaboradores. El empresario explica la elección de los proyectos a partir de las personas a las que podría atender primero.
“Siempre la atención tiene que comenzar en casa. Primero nos cuidamos nosotros, nuestra gente, nuestra familia, nuestros colaboradores, nuestra comunidad, nuestro estado, nuestro país. Pero siempre pensando, partiendo por lo que está más cerca de nosotros, donde podemos ser más efectivos”, señala.
Pero esa relación con el entorno también enfrenta cuestionamientos. Comunidades mayas han señalado al grupo por el presunto uso indebido de su patrimonio cultural, una controversia que alcanzó a la Travesía Sagrada Maya, suspendida en 2026.
Xcaret confirmó que desistió de un amparo relacionado con el caso, aunque el procedimiento ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor continuaba abierto. Al preguntarle por la interrupción de manifestaciones culturales que el grupo ya realizaba, Quintana Pali consideró que será temporal y mantiene su intención de difundirlas.
“Estamos esperando que salgan los reglamentos para que todo lo que la ley quiere se pueda aplicar correctamente. Entonces nosotros, siendo el aparador de la cultura mexicana, hemos sido los más afectados y lo sabemos”, enfatizó.
Un plan de sucesión para Xcaret
Quintana Pali sigue decidiendo en qué nuevos negocios entrará Xcaret. Hoy dirige una organización de 18,000 personas y los responsables de cada área tienen autonomía para resolver.
“Pues mira, toda la operación, todo mundo decide. Cuando se les complica o tienen dudas o les tiemblan los piecitos, pues ya me consultan. Pero ya es operada por este gran equipo, así que si ellos no pueden hacer las cosas, pues imagínate”, explica.
El empresario quiere seguir involucrado en la estrategia y los nuevos productos mientras su salud se lo permita, aunque asegura que la ya sucesión está preparada. Su hijo David, actual vicepresidente, ocuparía su lugar y explica que, tras su salida, desaparecerían las dos vicepresidencias y sus titulares pasarían a administrar desde el consejo.
También admite que bajo su liderazgo ha habido fallas importantes, que incorpora a lo que llama su “porcentaje de bateo”, con la expectativa de que lo aprendido mejore las decisiones siguientes.
Al hablar de las personas que contrata, él valora la oportunidad de formar a quienes llegan a su primer empleo. La falta de experiencia, asegura, permite enseñarles desde el inicio cómo trabaja Xcaret. Su criterio para ubicarlos empieza por identificar qué les gusta hacer y dónde pueden aportar más.
“Toda nuestra gente la ubicamos donde mejor esté, donde mejor se sienta, donde más pueda dar. O sea, y ese es todo el chiste, de que si tú estuvieras con nosotros, que te fascinara lo que hicieras”, explica.
La misma idea aparece cuando se le pregunta qué recomendaría a alguien que quiere cambiar de rumbo profesional. Para Quintana Pali, la decisión empieza por reconocer qué trabajo quiere hacer. Incluso acepta que, en algunos casos, encontrarlo supone salir de la empresa.
“El chiste es que cada quien haga lo que le gusta. Entonces es lo que tratamos. Digo, no se puede en todos los casos, pero por lo menos intentarlo. Y hay casos que les recomendamos trabajo en otro lado, o sea, si eso los hace más felices”, afirma.