El Dr. Simi, PepsiCo y la Banda MS, entre los monstruos de la mercadotecnia

Prohibido enchilarse, un reto para los consumidores de Flamin’ Hot

El picante es un pilar de la cultura culinaria mexicana, y los dulces y botanas no son la excepción. Experimentar esa sensación de estar "enchilado" es un momento icónico, acompañado de gestos inconfundibles. Pero, ¿cómo mantener la compostura y añadir un toque de tensión?

PepsiCo México Food aprovechó esta experiencia universal para lanzar su campaña ‘Poker Face’ con la línea Flamin’ Hot. En lugar de seguir el camino tradicional de la televisión, la marca apostó por el entorno digital, con una transmisión en vivo a través de Twitch.

“La idea es sencilla: cuando alguien te pregunta si estás enchilado o enchilada, dices que no. ¿Cómo lo demuestras? Con una expresión completamente neutra, lo que llamamos poker face. Es ese momento de ‘a mí no me pica’ donde no muestras ninguna reacción, llevándolo al extremo”, explicó Javier Vieyra, Sr. Brand Manager de PepsiCo.

La campaña reunió a jugadores de póker que pusieron a prueba su resistencia al picante mientras competían. El objetivo principal era atraer a la Generación Z (13-24 años), un público que constantemente busca nuevas experiencias en los productos que consume, como Cheetos, Doritos, Sabritas, Crujitos, Tostitos, Kakang, Ruffles y Paquetaxo.

El as bajo la manga fue la participación de Sergio ‘Kun’ Agüero, quien se ha consolidado como una figura clave en Twitch. “Los jugadores de póker ya son expertos en mantener la calma, pero Kun aporta un factor sorpresa. Es un conector natural entre audiencias y eleva el alcance de cualquier transmisión gracias a su base de seguidores”, añadió Vieyra.

Esta campaña marcó la primera incursión de PepsiCo en este formato de contenido, y no descartan repetir la fórmula en futuras estrategias digitales.