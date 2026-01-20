Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Jugadores del Mundial 2026 pagarán impuestos al SAT por jugar en México: estas son las cifras

De acuerdo con la Ley del ISR vigente, los jugadores extranjeros pagarán una tasa del 25% de ISR, mientras que los mexicanos lo harán sobre el total de sus ingresos.
mar 20 enero 2026 08:38 PM
Impuestos 2026
Los jugadores extranjeros que participen en el Mundial 2026 pagarán impuestos en México por los ingresos generados en el país. (Expansión/Google AI Studio)

Los jugadores que participen en la Copa Mundial de la FIFA 2026 deberán pagar impuestos en México, al igual que cualquier persona que ingrese al país para realizar una actividad que genere ingresos, conforme a las reglas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De esta manera, todas las personas que trabajen en territorio mexicano con motivo del Mundial —jugadores, directores técnicos, integrantes del cuerpo técnico y otros profesionales vinculados al futbol— estarán sujetas al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por los ingresos que obtengan en el país y estos serán recaudados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Estas obligaciones fiscales están sustentadas en las disposiciones oficiales publicadas el 28 de diciembre de 2025, como parte de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 , difundida en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Publicidad

¿Qué impuestos pagarán los jugadores del Mundial?

Durante el Mundial 2026, los futbolistas que residen en el extranjero sí pagarán impuestos en México, pero bajo reglas específicas diseñadas exclusivamente para el torneo. No se trata de un cobro general ni de gravar todos sus ingresos, sino únicamente aquellos que se generen por su participación en la Copa del Mundo y que estén vinculados a actividades realizadas en territorio mexicano.

Es importante considerar que, de acuerdo con el artículo 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta , los deportistas residentes en el extranjero que obtengan ingresos por participar en espectáculos deportivos en México están sujetos a un ISR del 25%, aplicado sobre la parte del ingreso que corresponda a los partidos disputados en el país.

En contraste, los jugadores que residen fiscalmente en México no tienen un tratamiento especial por el Mundial. Ellos deberán pagar ISR por el 100% de los ingresos que obtengan por su participación en el torneo, conforme a la tarifa general vigente, que es progresiva y depende del monto total que perciban.

La CDMX tiene un nuevo día feriado gracias al Mundial de la FIFA 2026, ¿cuándo es?
Desarrollo Inmobiliario

Inmobiliarios prevén que demanda de vivienda en renta para el Mundial crecerá 155%

Tomando en cuenta dichas tasas, así será el cobro para jugadores que participen en el Mundial:

-Solo pagarán ISR (Impuesto Sobre la Renta), no otros impuestos.

-El impuesto se aplicará únicamente al dinero que ganen por el Mundial, es decir:

-Su pago por participar con la selección de su país.

-Los premios en efectivo que reciban durante el torneo.

No se gravarán contratos publicitarios, salarios de sus clubes u otros ingresos que no estén relacionados con la Copa del Mundo.

“La IA no elimina la incertidumbre que hace atractivo" al futbol: cómo Lenovo usará la IA en el Mundial 2026
Si un jugador participa en varios partidos y solo algunos se juegan en México, solo esa parte de sus ingresos estará sujeta a impuestos en el país. (Pool/Getty Images)

Publicidad

¿Cómo se calcula lo que deben pagar?

El impuesto se cobrará de forma proporcional a los partidos que cada jugador dispute en México. Esto cobra relevancia porque el Mundial de la FIFA 2026 se jugará por primera vez en tres países: México, Estados Unidos y Canadá, un hecho inédito en la historia de la competencia.

Por ejemplo, si un jugador participa en seis partidos del torneo y solo uno se juega en territorio mexicano, únicamente esa sexta parte de sus ingresos estará sujeta al pago de impuestos en México.

El cálculo y el pago deberán realizarse por el propio jugador o por su representante, a más tardar el 19 de agosto de 2026.

Algunas excepciones

Si el jugador vive en un país que tenga tratado para evitar la doble tributación con México, podrá usar ese acuerdo para no pagar dos veces impuestos por el mismo ingreso, siempre que cumpla los requisitos.

AICM tiene el tiempo contado para terminar su remodelación con todo y los problemas que enfrenta diario
Infraestructura

AICM a contrarreloj: el reto de renovar el aeropuerto más transitado de México antes del Mundial

Publicidad

¿Qué pasa con entrenadores, árbitros y otros involucrados?

Así aplica el impuesto en otros casos relacionados con el Mundial 2026:

Directores técnicos, cuerpo técnico, árbitros y especialistas extranjeros

Pagarán ISR solo por el dinero que ganen en México y únicamente por actividades relacionadas con el Mundial.

FIFA y las asociaciones de futbol

Tienen un régimen fiscal especial limitado al torneo y a su organización.

Empresas y proveedores de servicios (hoteles, logística, producción, etc.)

Pagan impuestos normalmente, pero con reglas específicas para el evento.

Voluntarios

Si reciben apoyos económicos, viáticos o beneficios en especie, podrían estar sujetos a impuestos, según el caso.

En resumen, México no cobra impuestos por todo lo que ganan las figuras del Mundial, solo por el dinero directamente relacionado con los partidos y actividades que se realicen en el país. El esquema busca recaudar sin complicar ni duplicar los pagos.

cuando-empieza-mundial-2026
Los jugadores extranjeros solo pagarán ISR y únicamente por los ingresos vinculados a su participación en el Mundial. (X: @FIFAWorldCup)

La primera vez que México cobra impuesto por el Mundial

A diferencia de los Mundiales de 1970 y 1986, esta será la primera vez que México aplique reglas fiscales específicas para quienes participen en una Copa del Mundo. En aquellos torneos, el país no contaba con un sistema tributario diseñado para gravar ingresos de extranjeros por eventos deportivos internacionales, por lo que muchos pagos quedaron fuera del radar fiscal.

Para 2026, el escenario es distinto. México llega con un marco legal mucho más sólido, que define con precisión cuándo un extranjero debe pagar impuestos, cómo se calcula el monto y en qué plazos debe cubrirse. El SAT estableció criterios claros de proporcionalidad, autocálculo y fechas límite de pago, en línea con la evolución del sistema fiscal mexicano y los estándares de fiscalización internacional.

México va al Mundial pero no de futbol: se 'enfrenta' a EU y Canadá en la revisión del T-MEC con estas jugadas
Economía

El Mundial del T-MEC: las jugadas que México debe asegurar

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará el jueves 11 de junio de 2026 y concluirá el domingo 19 de julio, con una duración total de 39 días.

Será una edición histórica: por primera vez el torneo se jugará en tres países —México, Estados Unidos y Canadá— y también marcará un cambio en su formato. Participarán 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos, y se disputarán 104 partidos, el mayor número en la historia de la competencia.

Tags

United 2026 Servicio de Administración Tributaria (SAT) Impuestos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad