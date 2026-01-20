Jugadores del Mundial 2026 pagarán impuestos al SAT por jugar en México: estas son las cifras

¿Qué impuestos pagarán los jugadores del Mundial?

Durante el Mundial 2026, los futbolistas que residen en el extranjero sí pagarán impuestos en México, pero bajo reglas específicas diseñadas exclusivamente para el torneo. No se trata de un cobro general ni de gravar todos sus ingresos, sino únicamente aquellos que se generen por su participación en la Copa del Mundo y que estén vinculados a actividades realizadas en territorio mexicano.

Es importante considerar que, de acuerdo con el artículo 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta , los deportistas residentes en el extranjero que obtengan ingresos por participar en espectáculos deportivos en México están sujetos a un ISR del 25%, aplicado sobre la parte del ingreso que corresponda a los partidos disputados en el país.

En contraste, los jugadores que residen fiscalmente en México no tienen un tratamiento especial por el Mundial. Ellos deberán pagar ISR por el 100% de los ingresos que obtengan por su participación en el torneo, conforme a la tarifa general vigente, que es progresiva y depende del monto total que perciban.

Tomando en cuenta dichas tasas, así será el cobro para jugadores que participen en el Mundial:

-Solo pagarán ISR (Impuesto Sobre la Renta), no otros impuestos.

-El impuesto se aplicará únicamente al dinero que ganen por el Mundial, es decir:

-Su pago por participar con la selección de su país.

-Los premios en efectivo que reciban durante el torneo.

No se gravarán contratos publicitarios, salarios de sus clubes u otros ingresos que no estén relacionados con la Copa del Mundo.