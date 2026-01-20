Jugadores del Mundial 2026 pagarán impuestos al SAT por jugar en México: estas son las cifras

Los jugadores que participen en la Copa Mundial de la FIFA 2026 deberán pagar impuestos en México, al igual que cualquier persona que ingrese al país para realizar una actividad que genere ingresos, conforme a las reglas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De esta manera, todas las personas que trabajen en territorio mexicano con motivo del Mundial —jugadores, directores técnicos, integrantes del cuerpo técnico y otros profesionales vinculados al futbol— estarán sujetas al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por los ingresos que obtengan en el país y estos serán recaudados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Estas obligaciones fiscales están sustentadas en las disposiciones oficiales publicadas el 28 de diciembre de 2025, como parte de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 , difundida en el Diario Oficial de la Federación (DOF).