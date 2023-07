¿En qué fijarse antes de firmar un contrato?

En el mundo hay más de 83,000 fondos de inversión y más o menos 40,000 acciones cotizando en las diferentes bolsas en todo el mundo.

El punto más importante tiene que ver con los costos. El inversionista debe tener muy claro si el fondo de inversión en el que va a poner su dinero tiene una comisión por comprar o por vender, si tiene series accionarias, es decir, un escalón donde dependiendo del monto invertido tienes una cuota de gestión. Entre más inviertas, tendrás una cuota de gestión más chiquita.

El inversionista está obligado a leer el prospecto de información al público inversionista, y el asesor tiene la obligación de explicar y a resolver todas las dudas de su cliente.

En México, en promedio, de cada tres personas que adquieren un producto o servicio financiero, dos no investigaron, no compraron; no leyeron, no investigaron. No existen malos fondos de inversión, en México no ha quebrado uno solo, pero sí existen malas decisiones.

¿Cuál sería un monto ideal para comenzar?

Se puede invertir a partir de 2 o 3 pesos, que es el promedio del título del fondo de inversión. No hay que ser rico. Hay muchas instituciones o plataformas de inversión reguladas, como GMB, Actinver, entre otras, donde puedes invertir desde 100 pesos.

La cantidad idónea la define cada individuo. Hay gente que dice que tienes que invertir el 10% de tu ingreso; otros recomiendan que sea el 20%. Yo digo que lo mínimo que debe haber invertido es de tres meses de tu sueldo. Eso es tu red de seguridad por si pierdes tu empleo, te bajan el sueldo o te enfermaste.

A partir de esos tres meses, elaborar tu plan de inversión de corto, mediano o largo plazo donde debes tener en cuenta tema como jubilación, patrimonio o la educación de tus hijos.

¿Cómo mantener la calma en tiempos difíciles?

Aquí es importante la institución, el asesor y el conocimiento de la economía conductual, que nos permite saber ante qué eventos nos sentiríamos amenazados. Cuando estamos perdiendo recursos, sentimos que está en riesgo nuestra vida.

Para evitar estos momentos de estrés, se tiene que identificar muy bien el perfil del inversionista y, con base en él, elegir un fondo de bajo riesgo.