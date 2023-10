Los bancos con más reclamaciones en la primera mitad de 2023

Detalló que en este tiempo atendió 67,422 reclamaciones y apuntó que hay 9 bancos que, en conjunto, concentran el 95% de las reclamaciones: Scotiabank, Banorte, HSBC, BBVA, Banamex, Banco Santander, BanCoppel, Banco Azteca y Banco Inbursa.

Instituciones con más reclamos

Del conjunto de instituciones más representativas, tres representan el 57% de los reclamos. El top tres quedó de la siguiente manera:

Banamex, con el 26%

BBVA, con un 19%

Banorte, con el 12%

La Condusef también expuso que entre las principales causas de reclamación, destacan la transferencia electrónica no reconocida y los consumos no reconocidos, ambas con un 19%, mientras que los cargos no reconocidos en la cuenta representan un 7%.

Las que tuvieron menos reclamos

De estas nueve instituciones, la que menos quejas recibió fue Banco Imbursa, que representó únicamente el 1% de los disgustos expuestos por los usuarios. Le sigue Scotiabanck, con 3% y BanCoppel y HSBC empataron con 7%.

“En lo que concierne a los bancos que muestran un porcentaje más alto de resolución favorable para los usuarios, destacan Scotiabank con 47%, seguido por BBVA México con 46% y HSBC con 44%”.