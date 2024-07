Con un asesor puedes ahorrar hasta 500,000 pesos en un crédito hipotecario

Ventajas de acudir a un experto

“En el mercado existen más de 80 ofertas de productos hipotecarios. El que tengas una asesoría especializada y profesional te puede ahorrar entre 50,000 pesos y arriba de 500,000 pesos. La elección de un producto financiero por el largo plazo y por la cantidad de crédito”, explicó Villanueva.

Un agente inmobiliario es alguien experto en compra y venta de propiedades, así como de alquiler. “Poseen competencias administrativas y legales para satisfacer las necesidades de compradores y vendedores”, explicó Alejandro García del Río, director comercial de Inmuebles24.

Esos conocimientos con los que cuentan los asesores le permiten ayudarte a elegir el producto financiero que mejor se adapte a tus condiciones económicas. Además de que se hace cargo de negociaciones, evaluación de precios y tendencias del mercado y es capaz de realizar actividades administrativas, coincidieron los especialistas.

Un asesor también puede marcar la diferencia entre tener una buena o una mala experiencia a la hora de comprar. Por ejemplo, “que no te vayas a meter a una oferta inviable, que no se paga con crédito o que no sea compatible con tu perfil de financiamiento. Puede haber inmuebles que no son sujetos de crédito, por la forma de adquirir la propiedad y por la forma en que está titulada”, subrayó Villanueva.

¿Cómo seleccionar un asesor inmobiliario?

Es verdad que los asesores trabajan por comisión. Sin embargo, eso no tiene que hacerte desconfiar a la hora de buscar asesoría profesional.

Antes de elegir a un asesor, lo primero que tienes que preguntar es si cuenta con la cédula que otorga la Asociación de Brokers Hipotecarios de México, sostuvo el directivo de Creditaria México.