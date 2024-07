Usar la tarjeta de crédito no siempre es malo, agregó Ruiz, pues puedes comprar paquetes, vuelos u hospedaje a meses sin intereses (MSI) con antelación para cuando llegue la fecha, ya hayas saldado la deuda.

Si durante el año usas tarjetas que te devuelven puntos, efectivo o alguna otra recompensa, las puedes utilizar para pagar algún producto o servicio, desde hospedaje (puntos y efectivo que tengas acumulado) hasta vuelos de avión (adquiridos con millas), coincidieron los entrevistados.

Haz una lista de lo que puedes llevar desde casa: Aunque puede parecer algo de sentido común, arma un listado con todo lo que no puedes dejar en casa: sandalias, artículos de aseo y cuidado personal, bloqueador, bronceador; traje de baño, ya que si los compras en el destino que visitarás posiblemente termines pagando más que si lo adquieres antes del viaje.

Si el tiempo te ganó y el destino al que quieres ir ya está muy caro o ya no hay habitaciones disponibles, puedes conocer sitios turísticos que no están de moda o no son tan populares; además de visitar museos en tu ciudad los días que no cobran la entrada.

De hacer eso “vas a poder tener grandes sorpresas dentro de tus vacaciones”, aseguró Adolfo Ruiz.

Antes de regresar, sugirió Arias, ten en cuenta tu equipaje, pues de nada te servirá haber ahorrado al comprar con antelación o con una promoción si vas a terminar pagando la penalización por rebasar el peso que te permite la aerolínea.

En la medida de lo posible, adquiere un seguro de viaje. Algunas tarjetas incluyen coberturas contra retrasos, pérdida de equipaje o asistencias médicas.

Recomendaciones extra

Carlos Arias hizo hincapié en que, antes de partir a tu destino, desconectes todos los aparatos eléctricos; excepto el refrigerador, para ahorrar en el consumo de luz. También sugirió cerrar la llave del agua y del gas para evitar algún incidente y encontrar una sorpresa no tan agradable cuando vuelvas.

Anticipa el pago de servicios en casa. No vaya a ser que, por la emoción, lo olvides y a tu regreso tengas que pagar reconexión.