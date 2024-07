¿Cuáles son tus derechos como pasajero de avión? Esto dice Profeco

Viajes redondos o vuelos con conexión. La aerolínea no debe negar el embarque a un vuelo por no haber utilizado algún segmento del trayecto total, siempre que se informe a la aerolínea dentro de las 24 horas siguientes al segmento no utilizado.

Cambio de itinerario. La aerolínea debe informar con al menos 24 horas de anticipación sobre cambios en el itinerario. Si el cambio se produce dentro de las 24 horas previas, debe informar al pasajero tan pronto sea posible.

Pago de compensaciones e indemnizaciones. Las compensaciones e indemnizaciones deben cubrirse en un periodo máximo de 10 días naturales posteriores a la reclamación.

Personas con discapacidad. El pasajero puede transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis y otros instrumentos asociados a su discapacidad.

Infantes. Un pasajero mayor de edad puede llevar a un menor de 2 años sin pago de tarifa y con una carriola, sin derecho a asiento ni a equipaje.

Transporte al lugar de destino. Si se aterriza en un lugar distinto por caso fortuito o fuerza mayor, el pasajero tiene derecho a ser trasladado al destino contratado por los medios más rápidos disponibles.

Transporte de animales domésticos. Los animales domésticos deben ser tratados humanitariamente durante la movilización.

Equipaje. El pasajero puede documentar sin costo hasta 15 o 25 kg de equipaje, según la capacidad de la aeronave, así como dos piezas de equipaje de mano que en conjunto no excedan 10 kg.

Pérdida o avería de equipaje. Por destrucción o avería del equipaje de mano, el pasajero debe ser indemnizado con 6,759 pesos y por pérdida o avería de equipaje facturado con 12,673 pesos.

Denegación del embarque (sobreventa). En caso de sobreventa, el pasajero puede elegir los beneficios aplicables para la cancelación. La aerolínea puede solicitar voluntarios que renuncien al embarque a cambio de beneficios, dando preferencia a menores no acompañados, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Acceso a comunicaciones. En retrasos, demoras y cancelaciones, el pasajero debe tener acceso a llamadas telefónicas y correos electrónicos.