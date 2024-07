Alcanzar la libertad financiera para el retiro, ¿se puede?

Eduardo es un educador financiero que comparte contenido en YouTube y otras plataformas sobre finanzas personales. Ahora, en 2024, publica su libro Ya te cargó el retiro, bajo el sello editorial de Penguin Random House, como una guía cronológica para que cada lector pueda entender acerca de sus finanzas y lograr su propia libertad financiera.

¿Qué es la libertad financiera?

Este término se refiere a la cantidad de dinero acumulado sea por ahorro y/o inversiones que permitirán cubrir la totalidad de nuestros gastos para que no debamos trabajar. Rosas lo emplea casi como sinónimo de retiro. Y no necesariamente tiene que llegar a los 65, sino a la edad que uno se establezca como objetivo, como a los 29. Sin embargo, para ello se requiere mucho trabajo.

El primer paso es sentarse y analizar las finanzas antes de establecer cálculos para el retiro. El libro establece un ejemplo de una persona que gasta 15,000 pesos de forma mensual. Según la regla del 4% de Philip L. Cooley, Carl M. Hubbard y Daniel T. Walz, en la que estiman que debe ser el porcentaje que debe usarse de los ahorros para el retiro al mes, y tomando en cuenta la inflación, el monto final para una libertad financiera de 30 años debe ser de 14 millones 595,000 pesos. Pero esto puede modificarse según el estilo de vida que se quiera tener.

A pesar de que la cifra puede resultar abrumadora, Eduardo organiza el libro de manera que te enseña el proceso y los diferentes factores que debes considerar cómo recortar gastos, cómo hacer un fondo de emergencia, revisar afores, inversiones y mucho más.

Ya te cargó el retiro: Cómo tener un retiro digno y alcanzar la libertad financiera, por Eduardo Rosas (Cortesía de Penguin Randum House Grupo Editorial / Grijalbo.)

Ya te cargó el retiro está dirigido principalmente al público mexicano de entre 20 y 30 años, aunque puede aplicar a quien sea que haya empezado a trabajar después del primero de julio de 1997, el momento en que cambió el sistema de pensiones en México.

Consejos para mejorar nuestras finanzas, según Eduardo Rosas

Eduardo considera que uno de los principios más importantes para conseguir la libertad financiera es la paciencia. “El proceso no es solamente una semana, de meses, ni siquiera de uno o dos o tres años, sino de varias décadas”. Destaca que la impaciencia puede provocar que las personas cometan errores como caer en estafas que prometen resultados rápidos o generar altos rendimientos. A este se le suma la disciplina para establecer límites, definir metas y hacer lo propio para conseguirlas.

“Una de las principales formas o principales pasos que se puede tomar cuando nos damos cuenta de que quizás nuestras finanzas están desbalanceadas, es ver qué hemos hecho el último”. Eduardo utiliza la fábula de la cigarra y la hormiga para explicar los extremos en los que podemos caer las personas al manejar nuestras finanzas.

La cigarra es aquella que vive el momento y no ahorra, mientras que la hormiga es la que se la pasa trabajando para guardar provisiones. “Si el último año nos la hemos pasado de fiesta y no hemos ahorrado absolutamente nada significa que nuestra balanza está muy hacia la cigarra, entonces tenemos que hacer uso más de las herramientas que usa la hormiga y ponernos a ahorrar”, dice el texto.

“Pero por otro lado, también si nos damos cuenta que ya llevo 1 año o dos años de ahorrar, ahorrar, trabajar, trabajar y no he disfrutado nada, no me he tomado un descanso un un fin de semana, incluso una semana hay que entonces voltear a ver, ya estamos siendo muy hormigas, hay que ser un poco también como la cigarra”. El balance no es algo estático, es algo que debe estudiarse de forma constante, aunque una vez aprendiendo a hacerlo, será más sencillo los siguientes años.

Sin embargo, alcanzar la libertad financiera no es algo que todos busquen o deban buscarlo con urgencia, también es disfrutar cada etapa de la vida. El dinero no es solo para ahorrar para el retiro, sino también para disfrutarlo en el momento, dijo el autor.