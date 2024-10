¿Sobrevivirías a una recesión? Cómo hacer un fondo de emergencia paso a paso

¿Qué es un fondo de emergencia?

Un fondo de emergencia es una cantidad de dinero ahorrada específicamente para cubrir gastos inesperados, como reparaciones en el hogar, facturas médicas, emergencias médicas o la pérdida de empleo. Tener este respaldo financiero evitará que tengas que recurrir a créditos o endeudarte en situaciones de crisis.

¿Por qué es importante tener un fondo de emergencia?

Tener un fondo de emergencia te brinda tranquilidad, ya que podrás solventar problemas imprevistos sin afectar tu presupuesto mensual o tus ahorros a largo plazo. Además, te permitirá mantener el control de tus finanzas y evitar endeudarte con intereses altos por créditos o préstamos.

De acuerdo con el blog especializado en finanzas personales de BBVA, con un fondo de emergencias, evitas recurrir a tarjetas de crédito o préstamos con altas tasas de interés; mantienes tu plan de ahorro intacto a pesar de los imprevistos y garantizas estabilidad financiera ante situaciones inesperadas.

¿Cuánto dinero debo tener en el fondo de emergencia?

El monto ideal de un fondo de emergencia debe cubrir de 3 a 6 meses de tus gastos mensuales. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de tu situación económica, estabilidad laboral y las necesidades de tu familia.

¿Cómo hacer un fondo de emergencia familiar?

De acuerdo con BBVA y GBM Academy, para crear un fondo de emergencia familiar, es importante seguir estos pasos:

1. Calcula tus gastos mensuales

Suma todos tus gastos mensuales: renta, alimentación, servicios, transporte, educación, entre otros. Esta cantidad será la base para definir cuánto dinero necesitas ahorrar. Lo recomendable es que tu fondo cubra de 3 a 6 meses de tus gastos.

Por ejemplo:

Renta: $13,500

Alimentación: $2,200

Servicios básicos: $1,085

Esto te da un total mensual de 22,935 pesos y para un generar un fondo de emergencia que cubra 3 meses de estas necesidades, necesitarías 68,805 pesos.

2. Define una meta de ahorro

Una vez que conozcas tus gastos mensuales, define una meta para tu fondo de emergencia. Si tus ingresos lo permiten, aparta un porcentaje de tu sueldo cada mes. Una buena estrategia es comenzar con un 10% de tu ingreso mensual.

3. Ahorra de manera automática

Para que el ahorro sea constante, programa transferencias automáticas desde tu cuenta bancaria a una cuenta de ahorros. De esta manera, evitarás tentaciones y asegurarás que siempre estás destinando dinero a tu fondo de emergencia.

En algunos casos, es posible que guardes tu dinero en una cuenta que genere rendimientos competitivos, pero también debes tomar en cuenta que dicha cuenta tenga alto nivel de liquidez, es decir, que te permita disponer de tu dinero en cualquier momento.

4. Busca ingresos adicionales

Si tus ingresos actuales no son suficientes para crear el fondo de emergencia en el tiempo que te has propuesto, considera vender objetos que no utilices o buscar ingresos extras, como dar clases particulares o vender productos artesanales.

5. Flexibiliza tu presupuesto

Revisa periódicamente tu presupuesto y ajusta los montos destinados al fondo según tus necesidades o cambios en tus ingresos.