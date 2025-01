Cómo mejorar tus finanzas este año con 5 consejos prácticos de expertos

“El denominado estrés financiero tiene un impacto directo en la salud física y emocional de las personas”, comentó Francisco Villa Jasso, asesor en esquemas de ahorro e inversión. “La Ensafi (Encuesta nacional sobre salud financiera) nos muestra que las principales causas relacionadas con enfrentar deuda son: que el dinero no sea suficiente para vivir y no tener ahorros para hacer frente a gastos imprevistos o emergencias”, añadió.

Casi la mitad de los mexicanos dijo tener alguna afectación fisiológica provocada por su situación financiera, de acuerdo con la Ensafi.

¿Cómo lograr la salud financiera?

1. El primer paso tiene que ver con hacer un diagnóstico de cómo está tu situación financiera.

Dicho diagnóstico tiene que estar apegado a la realidad, no hagas cuentas alegres o no podrás sanear tus finanzas.

“Es complicado saber qué es mejorar si no sabes dónde estás. El registro de tu gasto actual seguramente va a salir con cantidades deprimentes”, comentó Liliana Ontiveros, fundadora y CEO de la plataforma de finanzas personales Adulting.mx.

2. Una vez que conoces tu situación financiera, el siguiente paso es hacer un presupuesto enfocado en mejorar tus finanzas.

“Casi la mitad de la población no lleva un registro de sus gastos, y de la otra mitad que sí lo lleva, el 17% no lo cumple”, lamentó Jasso Villa.

3. El tercer paso tiene que ver con comenzar a saldar tus deudas, las formales e informales, apunto Adolfo Ruiz, director de comunicación y relaciones públicas y especialista en finanzas personales de banco Ve por Más (BX+).

Hablando de deudas, subrayó Ontiveros, los problemas más comunes tienen que ver con el pago de tarjetas de crédito.

Si tienes problemas con tus tarjetas de crédito, coincidieron los expertos, la recomendación es pagar la que te cobre más intereses.

“Si ya traigo muy cargada la tarjeta de crédito, poder llegar a un acuerdo para paralizar la deuda, aunque sea con intereses”, refirió Ruiz.

Otra opción para ir pagando tus deudas es enfocarte “en la que puedas pagar”, no necesariamente la más alta, hablando de montos, Liliana Ontiveros.

Mientras está liquidando tus deudas, no contrates nuevos créditos y no hagas compras a meses sin intereses, de lo contrario, no verás avances.

4. Para poder cumplir con el pago de tus deudas, apuntó Francisco Villa, será necesario hacer recortes en otros gastos mientras cumples con el primero.

Una manera que te permitirá liberar dinero es reducir o evitar los gastos hormiga. En este renglón, hay varias opciones para dejar de gastar, como lo son el pago de servicios de streaming, el café de todas las mañanas, los servicios de entrega a domicilio, o algún otro gusto que te des de manera regular. Recuerda que esos recortes no serán permanente, solo mientras recuperas tu estabilidad financiera.

5. Otra recomendación de los expertos es priorizar el ahorro. La recomendación es ahorrar entre el 10% y el 20% de tus ingresos.

Es posible que mientras sales de los problemas financieros no logres dichos porcentajes, pero “no dejes de ahorrar”, apuntó Ontiveros.

¿Qué hacer si no tengo problemas financieros?

Para todos aquellos que no tienen problemas financieros, o si ya saliste de esa situación de estrés, los expertos recomiendan que mantengas tu ahorro, así como comenzar a invertir.

Invertir, coincidieron los entrevistados, te ayudará a tener recursos disponibles para hacer frente a cualquier imprevisto que ocurra en el futuro para evitar volver a vivir una situación de estrés financiero.

“Una persona con salud financiera, que se convierte en inversionista, está estadísticamente confirmado que no se vuelve a endeudar y la posibilidad de crecer su patrimonio es mucho más alta”, sostuvo Ontiveros.

Para invertir, tienes que conocer tu perfil de inversionista y así elegir la opción que mejor se adapte a tu situación financiera actual.

Para poder invertir, lo recomendable es buscar asesoría profesional.

Además de invertir, es importante que tengas un fondo de emergencias, el cual tiene que alcanzarte para costear entre tres y seis meses de tus gastos.