Estar casado te deja beneficios fiscales y de seguridad social

Aunque suena muy formal, la recomendación para evitar esta situación es “hacer contactos de préstamos para que la cantidad que se vaya transfiriendo no sea considerada como ingreso no declarado, evitando que el SAT lo obligue a pagar impuestos por ingresos no declarados”, dijo Ramírez.

Otros ingresos

La pareja puede hacer hacer deducciones siempre y cuando tengan una sociedad de copropiedad o si reciben dividendos por rentas. Si reciben intereses por inversiones, solo se puede deducir si tienen una cuenta conyugal.

Concubinato

Si no hay un papel que acredite la vida en pareja, será necesario comprobar que son concubinos.

En este caso, dependiendo de la entidad federativa donde resida la pareja, será diferente el tiempo establecido para ello -va de uno a cinco años-, así como demostrar, a través de testigos, que acrediten que los conocen y que viven de manera pacífica, pública continúa y permanente, señaló Ríos Hernández.

En el caso de las herencias, estas están libres de impuestos. Sin embargo, dijeron los especialistas, al heredar un local comercial, no se paga ISR pero se tiene que pagar el impuesto de adquisición de inmuebles

Seguridad social

Por último, en lo que respecta a la seguridad social -servicio médico y pensión por viudez-, se tiene que cumplir con los requisitos que establece el IMSS o el ISSSTE, así como la institución que tenga a su cargo la cuenta Afore de la pareja.