¿Pueden obligarte a comprar útiles y uniformes nuevos en la escuela? Esto dice la Profeco

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina, por lo que muchas personas ya han comenzado con la compra de útiles y uniformes escolares. Pero ¿la escuela puede obligarte a comprar todo nuevo o puedes reutilizar algunos artículos?
Si bien siempre es bueno estrenar, lo cierto es que muchas veces la situación económica no permite realizar las compras escolares, especialmente en familias con dos o más hijos cursando la educación básica.
A continuación, te contamos qué procede en estos casos y cuál es la postura de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para que no te tomen por sorpresa ni seas víctima de abusos.
Publicidad
¿Te pueden obligar a comprar útiles y uniformes nuevos?
No. De acuerdo con la Profeco, ni las escuelas públicas ni las privadas pueden obligar a los padres de familia a comprar útiles o uniformes nuevos, por lo que es totalmente válido reutilizar materiales del ciclo anterior o prendas heredadas entre hermanos.
Incluso las escuelas particulares no pueden exigir que todo sea nuevo; mucho menos las públicas, que están obligadas a garantizar el acceso a la educación de forma gratuita.
“Es conveniente señalar que las escuelas deben permitir que las y los consumidores elijan libremente dónde adquirir útiles, uniformes, libros o materiales, sin imponer proveedores o lugares específicos de compra, así como aceptar útiles y uniformes que no sean nuevos, siempre que estén en buen estado o sean ediciones vigentes en el caso de los libros”, señala claramente la Profeco .
De esta manera, ningún docente o directivo puede obligarte a llevar útiles o uniformes nuevos. Eso sí, lo ideal es que los materiales sean funcionales y permitan al menor aprovechar al máximo el ciclo escolar.
El derecho a la educación y los programas sociales
Recuerda que, si estás pasando por una situación económica complicada que te impide comprar útiles escolares, existen programas sociales locales y federales —como la Beca Rita Cetina y la Benito Juárez— que pueden ayudarte económicamente a cubrir los gastos escolares de tus hijos.
El derecho a una educación pública, gratuita y de calidad está garantizado desde el artículo 3° de la Constitución, por lo que no hay manera legal de que se prive a tus hijos de este derecho. Siempre hay alternativas para acceder a útiles y uniformes escolares.
“El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”, se lee en el citado artículo.