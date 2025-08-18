Cómo y en qué casos se debe cambiar el titular del recibo de CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) te permite hacer cambio de nombre del titular de la cuenta. Si lo necesitas, por fallecimiento del titular anterior o por que rentas una casa, te explicamos cómo hacerlo aquí.
¿Cómo hacer cambio de nombre de titular del recibo de CFE?
¿En qué casos debe cambiar el titular del recibo?
Cambiar el nombre del titular de una cuenta de CFE es útil muchos casos, por ejemplo, si el titular fallece, te mudas o rentas una casa o departamento, es posible que requieras realizar este trámite. Recuerda que debes acudir al Módulo de Atención de la CFE más cercano a tu domicilio, puedes localizarlo aquí .
Requisitos para cambio de titular CFE
En caso de rentar un inmueble
Para efectuar este trámite, la cuenta de CFE no debe presentar ningún adeudo o impago de facturas. Si cumples con ese requisito, debes reunir estos documentos:
- Copia del RFC.
- Realizar un escrito dirigido a la CFE aclarando los motivos por los cuales se quiere hacer el cambio de nombre.
- Copia del contrato de arrendamiento del nuevo inquilino.
- Copia de la credencial del INE del titular del contrato de arrendamiento.
- Foto actual con la lectura del medidor a fecha más cercana al día del trámite.
Cambio por compra-venta o fallecimiento
Para esto, la cuenta tampoco debe tener adeudos. Y, para completar el trámite por compra-venta de propiedad, debes presentar los siguientes documentos en el módulo de la CFE más cercano a tu domicilio.
- Copia de RFC.
- Carta de exposición de motivos a la CFE para solicitar el cambio de titular.
- Copia de constancia predial.
- Copia del contrato de compra-venta de la vivienda en propiedad.
- Copia de la credencial del INE del titular del predio.
- Foto actual de lectura del medidor.
Por fallecimiento del titular
Además de estos ducumentos, en caso de fallecimiento tienes que agregar los siguientes:
- Solicitud por escrito de motivos del cambio de titular por fallecimiento.
- Acta de defunción del titular.
- Datos personales del fallecido (sus nombres y apellidos y documento acreditativo de identidad).
- Datos personales del nuevo titular del servicio (sus nombres y apellidos e identificación oficial vigente.
- Código universal del punto de suministro que aparece registrado en el último recibo de pago de luz.
¿Cuánto tiempo tarda el trámite?
El trámite es gratuito y el tiempo de finalización puede tardar entre 15 y 20 días.