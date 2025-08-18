Cómo y en qué casos se debe cambiar el titular del recibo de CFE

¿En qué casos debe cambiar el titular del recibo?

Cambiar el nombre del titular de una cuenta de CFE es útil muchos casos, por ejemplo, si el titular fallece, te mudas o rentas una casa o departamento, es posible que requieras realizar este trámite. Recuerda que debes acudir al Módulo de Atención de la CFE más cercano a tu domicilio, puedes localizarlo aquí .

Requisitos para cambio de titular CFE

En caso de rentar un inmueble

Para efectuar este trámite, la cuenta de CFE no debe presentar ningún adeudo o impago de facturas. Si cumples con ese requisito, debes reunir estos documentos:

Copia del RFC.

Realizar un escrito dirigido a la CFE aclarando los motivos por los cuales se quiere hacer el cambio de nombre.

Copia del contrato de arrendamiento del nuevo inquilino.

Copia de la credencial del INE del titular del contrato de arrendamiento.

Foto actual con la lectura del medidor a fecha más cercana al día del trámite.



Cambio por compra-venta o fallecimiento

Para esto, la cuenta tampoco debe tener adeudos. Y, para completar el trámite por compra-venta de propiedad, debes presentar los siguientes documentos en el módulo de la CFE más cercano a tu domicilio.