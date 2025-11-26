¿Las incapacidades afectan el aguinaldo? La Profedet aclara cuánto te toca por ley

Quiénes tienen derecho al aguinaldo por ley

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las personas con una relación de subordinación tienen derecho a recibir aguinaldo. El patrón debe pagarlo antes del 20 de diciembre, conforme al Artículo 87.

Este artículo señala que la cantidad a recibir debe ser equivalente a 15 días de salario como mínimo.

¿Las incapacidades afectan el aguinaldo?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala que cuando una persona trabajadora sufre un accidente laboral, conserva su derecho completo al aguinaldo.

Esto significa que, para un accidente de trabajo, la incapacidad no elimina ni reduce el derecho al aguinaldo, ya que el trabajador sigue siendo considerado activo durante el periodo.

Incapacidades por maternidad

En el caso de las mujeres, las incapacidades por maternidad no afectan esta prestación.

Los periodos pre y postnatales —es decir, antes y después del nacimiento— deben contarse como días trabajados para el cálculo del aguinaldo.

Cómo calcular el aguinaldo proporcional

Para determinar el monto es necesario conocer dos datos clave: salario actual y tiempo laborado.

La fórmula general consiste en obtener el valor de un día de salario y multiplicarlo por los días trabajados, considerando como base los 15 días mínimos establecidos.

Si una persona gana 15,000 pesos al mes, primero se calcula el equivalente a los 15 días. La mitad del salario mensual es 7,500 pesos. Esa cantidad debe dividirse entre los 365 días del año, lo que da como resultado 20.547 pesos por día trabajado. A partir de esa cifra se pueden obtener diferentes escenarios:

Si se trabajó un mes de 30 días:

20.547 pesos × 30 días = 616.41 pesos.

Si se trabajaron seis meses (182 días):

20.547 pesos × 182 días = 3,740.45 pesos.

Si se trabajó el año completo:

Corresponden 7,500 pesos calculados como la mitad del salario mensual.

Cuando se acumulan más de doce meses en la misma empresa, el pago continúa calculándose sobre 15 días de salario por año trabajado. El derecho no se incrementa por antigüedad salvo que la empresa otorgue condiciones internas distintas.

Qué hacer si no te pagan aguinaldo o lo recibes incompleto

La ley contempla sanciones para los patrones que incumplen con el pago del aguinaldo en tiempo y forma. Las multas pueden ir de 50 a 500 veces la UMA.

Quien no reciba el aguinaldo o lo obtenga de manera incompleta cuenta con un año a partir del 20 de diciembre para reclamar ante las instancias laborales correspondientes. Se puede acudir a Juntas de Conciliación y Arbitraje federales o locales, Tribunales Laborales y, en su caso, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Trabajadoras, trabajadores, sindicatos, federaciones y confederaciones pueden denunciar violaciones relacionadas con el aguinaldo. Incluso en casos sin contrato escrito o esquemas cercanos al freelance, si existe una relación de subordinación comprobable, el patrón debe cubrir esta prestación.