Lo que debes cambiar ya en tu app bancaria para que no bloqueen tus transferencias y movimientos en enero

¿Qué es el MTU?

El Monto Transaccional del Usuario representa el tope máximo de dinero que puede moverse desde la banca digital.

Cada persona define ese límite. Puede fijarse un monto diario, por ejemplo 10,000 pesos, asignar topes para transferencias a cuentas nuevas o de otros bancos, o bien decidir montos semanales o mensuales.

Aplicaciones como transferencias, pagos de servicios, cargos en tarjetas, SPEI o CoDi quedan sujetas a este esquema, que permite al banco identificar movimientos fuera de lo común y detenerlos antes de concretarse.

El 1 de enero el MTU será obligatorio para todos

Desde el 1 de enero de 2026 entrará en vigor el Monto Transaccional del Usuario (MTU) en toda la banca digital. A partir de esa fecha, cualquier operación que rebase el límite configurado podrá bloquearse o requerir una validación adicional antes de completarse.

Esta condición marca el cierre del periodo de transición, que comenzó en octubre, cuando las instituciones debieron habilitar la función para que cada usuario definiera su límite personalizado.

Así se establece el límite en las apps bancarias

BBVA

1. Ve al "Menú" y selecciona la opción "Configuración".

Screenshot

2. Busca y elige la sección "Límites de operaciones".

Screenshot

3. Puedes editar el "Límite por operación", "Límite diario" y "Límite mensual" con el ícono del lápiz que se encuentra a la derecha.

Screenshot

HSBC

1. Entra a “Transferir y pagar”.

2. Selecciona “Editar límite por transferencia” (en “Servicios frecuentes”).

3. Ajusta el monto que desees.

4. El cambio se aplica al instante y puedes modificarlo cuantas veces quieras.

Banorte

1. Abre la app e ingresa al “Menú”.

2. Da clic en el a´partado de “Ajustes generales”.

3. Dentro del apartado encontrarás “Modificar límite de tarjeta” seleccionalo y así podrás modificar el monto al que más te convenga.

Santander

1. Ingresa al “Menú”.

2. Selecciona “Administración de mis cuentas” seguido de "Configuración límite importe”.

3. Da clic en “transferencia rápida” y establece el monto máximo para tus movimientos.