Modalidad 33 del IMSS: el seguro médico para la familia que muchos no conocen y podría cubrirte desde ya

¿En qué consiste la Modalidad 33 del IMSS?

El Seguro de Salud para la Familia es un tipo de aseguramiento en que las personas pueden inscribirse de manera voluntaria al esquema de seguridad social. Mediante un convenio con el IMSS, se bridan derechos a asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y maternidad, y en este caso, se realiza desde el embarazo, el alumbramiento y el puerperio.

Es una alternativa para quienes no cuentan con seguridad social en otra institución pública, como quienes no cuentan con empleo formal o los mexicanos que viven en el extranjero.

La incorporación puede ser de manera individual o colectiva. Los sujetos amparados por el seguro son el asegurado y su núcleo conformado por:

Cónyuge o concubina(o);

Hijas(os), padre y la madre del solicitante del seguro; y

Abuelos, nietos, hermanos, primos, hijos de los hermanos y hermanos de los padres del sujeto de aseguramiento.

La cobertura inicia el primer día del mes inmediato siguiente al de su contratación. Y si el asegurado desea continuar con el convenio un año más, deberá pagar su renovación dentro de los 30 días naturales anteriores al vencer el año calendario.

Puede solicitarse en cualquier momento del año.

Costo de las cuotas

Para acceder a ella, se debe realizar el pago de cuotas anuales anticipadas, cuyos costos depeden del rango de edad:

0-19 años - 8,900 pesos

20-29 - 11,100 pesos

30-39 - 11,850 pesos

40-49 - 13,800 pesos

50-59 - 14,250 pesos

60-69 - 19,800 pesos

70-79 - 20,650 pesos

80 y más - 21,300 pesos

La cuota se cobra por cada miembro del núcleo familiar que se incorpore al seguro. Por ejemplo, si una familia conformada por un padre de 30 años, madre de 29 años y un hijo de 8 años, tendría que pagar lo siguiente:

Padre - 11,850 pesos

Madre - 11,100 pesos

Hijo - 8,900 pesos

Total: 31,850 pesos por ese año.

El IMSS no realizará la devolución total o parcial de pagos realizados, por lo que es importante verificar que los datos sean correctos.

La Modalidad 33 no es para todos

De acuerdo con el IMSS, este aseguramiento no es compatible con enfermedades preexistentes que impiden su incorporación, algunos padecimientos con ciertos periodos de espera, así como algunas exclusiones como la cirugía estética, lentes, aparatos auditivos, tratamiento de padecimientos crónicos que requieran control terapéutico permanente.

Enfermedades preexistentes

- Tumores malignos.

- Enfermedades crónico degenerativas tales como: complicaciones tardías de la diabetes mellitus; enfermedades por atesoramiento (enfermedad de gaucher); enfermedades crónicas del hígado; insuficiencia renal crónica; valvulopatías cardíacas; insuficiencia cardíaca; secuelas de cardiopatía isquémica (arritmia, ángor o infarto de miocardio); enfermedad pulmonar obstructiva crónica con insuficiencia respiratoria;

- Enfermedades sistémicas crónicas del tejido conectivo.

- Adicciones como alcoholismo y otras toxicomanías.

- Trastornos mentales como psicosis y demencias.

- Enfermedades congénitas.

- Síndrome de inmunodeficiencia adquirida o Virus de Inmunodeficiencia Adquirida Humana positivo (VIH).

Enfermedades con periodos de espera

Seis meses:



Tumoración benigna de mama.

Diez meses:



Parto.

Un año:



Litotripcia

Cirugía de padecimientos ginecológicos, excepto neoplasias malignas del útero, ovarios y piso perineal.

Cirugía de insuficiencia venosa y várices.

Cirugía de senos paranasales y nariz.

Cirugía de varicocele.

Hemorroidectomía y cirugía de fístulas rectales y prolapso de recto.

Amigdalectomía y adenoidectomía.

Cirugía de hernias, excepto hernia del disco intervetabral.

Cirugía de hallux valgus.

Cirugía de estrabismo.

Dos años:



Cirugía ortopédica.

En estos casos, se requiere acudir a la subdelegación que corresponda al domicilio del asegurado con identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio, y en su caso acta de matrimonio.

Requisitos para inscripción

Los requisitos dependen del modo de solicitud para afiliarse, ya que está disponible para hacerse de manera presencial como en línea:

Presencial

Identificación oficial

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Acta de matrimonio, en su casa

Estos documentos se presentan por la persona titular así como cada uno de los familiares a incorporar. En el caso de mexicanos en el extranjeros, se requiere también el comprobante de domicilio en el extranjero y una carta poder para que alguien pueda realizar el trámite.

Primero, se debe acudir con la documentación a la subdelegación que corresponde al domicilio, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 15:30 horas. En la cita se debe proporcionar datos generales, llenar un cuestionario médico y cubrir el pago de la cuota anual.

En línea

El trámite puede realizarse desde la siguiente dirección electrónica: https://www.imss.gob.mx/tramites/imss02014

Necesitarás los siguientes datos:

CURP

Número de Seguro Social (NSS)

Correo electrónico

Deberán responder al cuestionario médico proporcionado por el IMSS, llenado por el solicitante y cada familiar a asegurar.