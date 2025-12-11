Este es el calendario de pagos completo de la pensión IMSS 2026

¿Cuándo cae el primer pago de 2026?

La Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS informó que está programado para el viernes 2 de enero.

¿Cómo queda el calendario completo de pagos de la pensión IMSS en 2026?

Los pagos de la pensión del IMSS están programados para caer en los primeros tres días del mes. Las fechas quedan de la siguiente forma:

- Febrero: martes 3

- Marzo: lunes 2

- Abril: miércoles 1

- Mayo: lunes 4

- Junio: lunes 1

- Julio: miércoles 1

- Agosto: lunes 3

- Septiembre: martes 1

- Octubre: jueves 1

- Noviembre: lunes 2

- Diciembre: martes 1

(Instituto Mexicano del Seguro Social)

Tipos de pensiones que contempla el IMSS

Existen diferentes modalidades de pensión, las cuales aplican según la situación laboral, edad, condición médica o relación familiar del asegurado.

- Pensión de cesantía en edad avanzada o vejez. Se otorga a quienes cumplen 60 años en el primer caso y 65 años en el segundo.

- Pensión de retiro anticipado. Disponible para quienes desean pensionarse antes de los 60 años, siempre que cuenten con recursos suficientes en su cuenta individual.

- Pensión de incapacidad permanente. Aplica cuando un riesgo de trabajo, accidente o enfermedad impide continuar con la actividad laboral.

- Pensión de invalidez. Se concede a la persona asegurada que queda imposibilitada para trabajar. Puede ser temporal o permanente.

- Pensión de orfandad. Beneficia a hijas o hijos de personas aseguradas o pensionadas fallecidas hasta los 15 años, o entre 16 y 25 años si estudian.

- Pensión de viudez. Dirigida a la esposa(o) o concubina(o) de la persona asegurada o pensionada fallecida.

- Pensión de ascendientes. Para padre o madre que dependían económicamente del asegurado o pensionado fallecido, siempre que no existan cónyuge, concubina(o) ni hijos con derecho.

Bancos y entidades financieras autorizadas para recibir el depósito

La institución mantiene convenios con diversas entidades financieras para asegurar que los pensionados reciban su pago sin cobro de comisiones. Estas instituciones también participan como receptoras de cuotas del Seguro Social, aportaciones a la vivienda y pagos de Afore.

Entidades con convenio vigente:

Attendo, Banco Azteca, Bancrea, Banorte, Bayport, BX+, CI Banco, Consubanco, Consupago, Crediapoyo, Credifiel, Crédito Express, Crédito Fácil, Crédito Maestro, Dimex, Exitus Credit, Falgo, CFI Apoyo, Profuturo GNP, HSBC, Inbursa, Libertad, Más Nómina, Mifel, Monte de Piedad, Opcipres, PRE15NA y Scotiabank.

¿Dónde resolver dudas o hacer aclaraciones?

Para dudas relacionadas con pagos, depósitos no reflejados, actualización de datos o gestión de modalidad de cobro, puedes comunicarte al número telefónico 800 623 2323. Se debe seleccionar la opción 3, “Pensionados”, para recibir atención directa.