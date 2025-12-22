Los analistas estiman que tras la última decisión de política monetaria de Banxico, con una inflación que repuntará en enero por el aumento a los impuestos de bebidas azucaradas, entre otros, habrá una pausa en los recortes a la tasa de interés.

La ventaja para los inversionistas es que la tasa podría mantenerse en ese nivel por un buen tiempo y de esta manera, los Cetes no reducirían tanto la tasa de interés.

Analistas estiman que en 2026 Banxico cierre el año con una tasa de 6.5%, pero habrá pausas en los recortes al menos en el primer trimestre.

La tasa de los Cetes a 28 días acumula hasta esta semana una disminución en el año de 300 puntos base, de acuerdo con la economista Gabriela Siller; se trata de la mayor disminución desde el 2009.

En el 2025, los Cetes a 91 días han registrado una disminución de 280 puntos base, los de 182 días acumulan una disminución de 254 puntos base mientras que los Cetes a 728 días acumulan una disminución de 251 puntos.

Hacienda informó la semana pasada que para el próximo año, la periodicidad de las subastas de Cetes se mantendrán sin cambios y que el rango de los montos que se van a subastar oscilarán entre 5,000 y 20,000 millones de pesos.

¿Cuál es el rendimiento de los Cetes en Navidad?

Los Cetes a 28 días ofrecieron esta semana rendimientos de 7.04% desde el 7.15% de la semana pasada.

A tres meses, los rendimientos de los Cetes disminuyeron a 7.18% mientras que en el plazo de seis meses, los rendimientos fueron de 7.4%.

A un año, y con la tasa más alta, los Cetes dan 7.55% de rendimiento.

Cetes Directo anuncia que se podrán hacer depósitos las 24 horas en 2026

El director de Venta de Títulos en Directo al Público de Cetes Directo, José Ballesteros, informó que el próximo año Cetes Directo permitirá a los clientes hacer depósitos de dinero las 24 horas y no en un horario restringido.

Nacional Financiera es un banco de desarrollo o de segundo piso y como operador de Cetes Directo está conectado de manera directa al SPEI para hacer las inversiones sin costo.

El banco está en autorizaciones necesarias para lograr que los inversionistas puedan hacer depósitos como si fueran un banco tradicional además de que esperan llegar a 3 millones de usuarios.