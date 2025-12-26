El 1 de enero es festivo, ¿cómo se paga si trabajo en Año Nuevo, según la LFT?

¿Cómo se paga el 31 de diciembre y el 1 de enero?

El artículo 74 de la LFT, el 1 de enero es un día de descanso oficial para los mexicanos y en caso de tener que tener que trabajar, se debe recibir “independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”, o sea, un salario triple.

La ley no contempla al 31 de diciembre como feriado, por lo que es un día laboral regular y se paga normal.

Calcula tu salario en días feriados

El salario por trabajar en un día de descanso oficial se obtiene por sumar el monto diario y uno doble por prestar servicios en esa fecha.

La manera más sencilla de calcularlo es multiplicar por tres el salario diario. En caso de que no conozcas cuánto te corresponde, puedes consultarlo en tu recibo de nómina o en la Constancia de Semanas Cotizadas del IMSS, en el apartado de Sueldo Base de Cotización.

Las personas que reciben el salario mínimo, deberían obtener los siguientes montos, con la actualización de 2026 :

Mínimo General

Salario diario: $315.04

Salario para el 1 de enero $945.12

Zona Libre de la Frontera Norte

Salario diario: $440.87

Salario para el 1 de enero: $1,322.61

¿Qué hacer si no me pagan mi salario triple?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) explica que recibir un salario triple al trabajar en un día de descanso es un derecho. Si tu empresa o patrón no cumple, está faltando a la LFT.

Puedes acercarte al área de recursos humanos o con tu empleador para discutir el pago correspondiente. Si no se resuelve, puedes acudir a la Profedet, la institución Profedet ofrece asesoría, asistencia en conciliación y representación jurídica gratuita en caso de un conflicto.

El proceso lo gestiona el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y busca llegar a una solución amistosa entre la persona trabajadora y su patrón, evitando un juicio. En caso de llegar a tribunales, la Procuraduría cuenta con abogados expertos para representar de manera gratuita desde la presentación de la demanda hasta la resolución del conflicto.

Para conocer tus derechos laborales o solicitar una asesoría, puedes acercarte al Centro Integral de Soluciones y Servicios Laborales (CISSEL) de la entidad a los siguientes números:

800 717 29 42

800 911 78 77

O por el 079, línea del Gobierno de México.

También puedes acudir a las oficinas de la Profedet. Consulta el directorio aquí .