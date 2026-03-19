Uber nombra nuevo director en México

De acuerdo con la compañía, la gestión de Olmo estará enfocada en mejorar la accesibilidad, eficiencia operativa y experiencia de usuario dentro de la aplicación, en línea con una estrategia que busca equilibrar precios para pasajeros y oportunidades de ingreso para conductores.

El cambio de liderazgo ocurre en un momento en que Uber ha reforzado su presencia institucional en el país, tras convertirse en promotor oficial de la Ciudad de México como sede mundialista y establecer alianzas en otras ciudades clave. Esto anticipa una mayor competencia entre plataformas de movilidad por capitalizar el flujo de visitantes nacionales e internacionales.

"Mi enfoque estará en que nuestra tecnología ofrezca el mayor valor real para todos: asequibilidad para los usuarios y oportunidades económicas para miles de conductores. Estamos consolidando nuestra plataforma para atender los grandes retos de movilidad que vienen para México", dijo Olmo.

En términos de mercado, el nombramiento refleja la necesidad de las plataformas de ride-hailing de ajustar su operación ante picos de demanda previstos para 2026, así como de fortalecer su relación con autoridades locales y actores tradicionales del transporte.

Olmo llega a la posición tras haber ocupado roles en empresas globales como Amazon y Procter & Gamble, con experiencia en estrategia y operaciones. Su perfil se alinea con una etapa en la que Uber busca consolidar su modelo en México frente a retos como regulación, competencia y saturación en zonas urbanas.

Analistas del sector coinciden en que el Mundial funcionará como una prueba de estrés para los sistemas de movilidad en las ciudades sede, donde la capacidad de las plataformas para gestionar oferta y demanda en tiempo real será clave para su posicionamiento a largo plazo.