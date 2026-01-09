En 2026, más personas podrán tener subsidio al empleo y pagar menos impuestos

El subsidio al empleo está diseñado para que algunas personas paguen menos impuestos y, en consecuencia, recibn un poco más de dinero para disponer de manera mensual.

El subsidio aplica principalmente para personas que perciben menos ingresos, ya que establece un límite para el cálculo del ISR.

Aumentan el límite del subsidio al empleo

El 31 de diciembre de 2025, se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ) que modifica los montos máximos para acceder al subsidio. En 2025, el límite para acceder a esta facilidad era de 10,171 pesos mensuales, con la cual se fijó una cuota de 474.95 pesos.

A partir de este año, el nuevo límite de ingresos es de 11,492.66 pesos, del cual se aplica una tasa de 15.02% de subsidio.

Sin embargo, solo en enero de 2026 se aplicará el porcentaje de 15.59% sobre la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2025, debido a que el nuevo valor para este año será efectiva hasta el 1 de febrero.

De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), para quienes realicen pagos por salarios correspondientes a periodos menores a un mes, se debe calcular el subsidio correspondiente a cada pago.

Para ello, se tiene que dividir la cantidad que resulte de multiplicar el valor de la UMA por 15.02%, y el resultado así obtenido se multiplica por el número de días que corresponda el periodo de pago para determinar el monto de subsidio.

En caso de tener dudas, la Prodecon dispone de servicios de asesoría gratuitos a través del correo electrónico atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx; vía telefónica llamando al 55 12 05 9000 en la Ciudad de México, al 800 611 0190 Lada sin costo en el interior del país, o al (+52) 55 1205 9000 en caso de estar en el extranjero.

También se puede solicitar información desde el Chat en línea disponible en https://chat.prodecon.gob.mx/ , o tener una asesoría personal solicitando tu cita en: https://citas.prodecon.gob.mx . O bien, en los teléfonos de sus delegaciones, los cuales podrás consultar en: https://www.prodecon.gob.mx/homeprodecon/delegaciones/

¿El subsidio aplica en el norte de México?

El monto límite para el subsidio al trabajo de 2026 es de 11,492.66 pesos, mientras que las personas de la Zona libre de la Frontera Norte deben ganar 13,409.80 pesos mensuales este año.

Aunque hay una diferencia de 1,917.14 pesos, el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta señala que no se realizarán retenciones a las personas que perciban ingresos del salario mínimo vigente en su zona geográfica.

Es decir, no se necesita aplicar el subsidio a esta población, debido a que no se les grava ISR.

No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Fragmento del primer párrafo del Artículo 96 de la Ley de ISR

Nuevas tasas de ISR en 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer las nuevas tablas para el cálculo del ISR para personas físicas en 2026, con ajustes por inflación, lo que ayudará a disminuir la carga fiscal.

“Este ajuste es una disposición por Ley, la cual ayuda a las personas que recibirán el mismo salario este y el siguiente año, pues van a pagar un poquito menos de impuesto”, señaló Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) a Expansión.

Esta es la tabla publicada en el Diario Oficial de la Federación para calcular los pagos provisionales mensuales de ISR en 2026:

