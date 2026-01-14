¿Quieres cruzar a Estados Unidos sin visa? Este documento oficial lo hace posible y así se tramita

Qué es la Tarjeta de Cruce Fronterizo

(Expansión|Gemini)

La Tarjeta de Cruce Fronterizo, conocida como Border Crossing Card (BCC), es un documento emitido por el gobierno de Estados Unidos para ciudadanos mexicanos. Tiene formato de tarjeta laminada, similar a una tarjeta bancaria, e incorpora elementos gráficos y tecnológicos de identificación.

Este documento equivale legalmente a una visa de visitante B1/B2, aunque se presenta en formato de tarjeta. Permite viajar hasta la fecha de vencimiento impresa en el frente, que en la mayoría de los casos es de diez años posteriores a su emisión. Su fundamento legal se encuentra en la sección 104 de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996.

La tarjeta solo se otorga a personas con ciudadanía y residencia en México. Para acceder a ella, el solicitante debe cumplir con los mismos criterios de elegibilidad que se exigen para una visa B1 o B2 y demostrar vínculos con México que acrediten el retorno tras una estancia temporal.

Cuáles son los requisitos para tramitar este documento

Para solicitar la Tarjeta de Cruce Fronterizo es obligatorio contar con pasaporte mexicano vigente al momento de iniciar el trámite. Además, la persona solicitante debe acreditar que su estancia en Estados Unidos no superará los seis meses.

El trámite está sujeto al pago de derechos consulares. Para solicitantes de 15 años o más, el costo es de 185 dólares y la tarjeta tiene una vigencia de diez años. En el caso de menores de 15 años, el costo es de 15 dólares, siempre que al menos uno de los padres o tutores tenga una Tarjeta de Cruce Fronterizo vigente o esté en proceso de solicitarla. En estos casos, el documento vence cuando el menor cumple 15 años, salvo que se cubra la tarifa completa.

Las solicitudes se realizan conforme a los procedimientos establecidos por las secciones consulares en México, por lo que el proceso incluye entrevista consular y revisión de requisitos migratorios.

Dónde llenar el formulario DS-160 para solicitar la tarjeta

El formulario DS-160 es obligatorio para tramitar la Tarjeta de Cruce Fronterizo, ya que este documento utiliza el mismo esquema de solicitud que una visa B1/B2. El llenado se realiza en línea a través del sistema oficial del Departamento de Estado.

Para iniciar el proceso se debe ingresar al portal https://ceac.state.gov/GenNIV/Common/ConfirmApplicationID.aspx?node=SecureQuestion.

En el sistema se solicita seleccionar el país desde donde se presenta la solicitud, completar el captcha de seguridad y dar clic en “Iniciar aplicación”.

Durante el llenado se capturan los datos personales y de viaje. Al finalizar, es indispensable guardar el comprobante del formulario, ya que ese documento se utiliza para generar la cita de entrevista en la embajada o consulado correspondiente al lugar de residencia del solicitante.

Hasta dónde puedo llegar con esta tarjeta

La Tarjeta de Cruce Fronterizo permite ingresar a Estados Unidos por vía terrestre con límites específicos de movilidad. Para permanecer más de 30 días en el país o desplazarse más allá de la franja fronteriza autorizada, es decir, superar las 25 millas desde la frontera (aproximadamente 40 kilómetros), es necesario complementar el documento con el permiso I-94, que se tramita en el sitio oficial https://i94.cbp.dhs.gov/home

Este esquema define el uso real del documento y establece las condiciones bajo las cuales se permite el ingreso y la permanencia en territorio estadounidense.