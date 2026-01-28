Publicidad

BBVA permite cambiar la fecha de pago de tu tarjeta de crédito: guía para evitar intereses

Cambiar el día de pago ayuda a planear mejor el uso del crédito y a reducir el riesgo de intereses por pagos fuera de tiempo.
mié 28 enero 2026 12:36 PM
como-cambiar-forma-pago-tarjeta-credito-bbva .png
La fecha de pago es el último día disponible para cubrir los gastos incluidos en ese corte sin generar intereses. (Expansión|Gemini)

Cuando la fecha límite de la tarjeta no coincide con el momento en que llegan los ingresos, el manejo del crédito puede volverse un reto. Ajustar ese calendario ayuda a ordenar pagos, anticipar compromisos y evitar desajustes en la planeación mensual.

Si buscas organizar mejor tus finanzas, te enseñamos cómo cambiar la fecha de pago de la tarjeta de crédito BBVA para alinear el pago con tu flujo de dinero. El cambio se realiza desde la aplicación y modifica el ciclo de la tarjeta, por lo que conviene conocer su alcance antes de aplicarlo.

Diferencia entre fecha de corte y fecha de pago en tu tarjeta

La fecha de corte y la fecha de pago cumplen funciones distintas dentro de una tarjeta de crédito, aunque con frecuencia se confunden. La fecha de corte es el día en que la institución financiera cierra el registro de las compras realizadas durante un periodo del mes. Ese día queda definido desde que se contrata la tarjeta y no se modifica con el tiempo.

Para entenderlo mejor, piensa en el caso de María. Durante el mes utilizó su tarjeta del día 10 al 24 y su fecha de corte es el día 20. En ese escenario, únicamente las compras hechas del 10 al 20 se incluirán en el saldo que deberá liquidar en la siguiente fecha de pago. Los consumos realizados entre el 21 y el 24 se recorrerán al siguiente periodo y se reflejarán hasta el corte posterior.

La fecha de pago, por su parte, es el último día disponible para cubrir los gastos incluidos en ese corte sin generar intereses. Si el pago se realiza después de esa fecha, se aplican cargos adicionales. Por esa razón, conviene no esperar al límite y planear el pago con anticipación.

Paso a paso para cambiar la fecha de pago en tu tarjeta BBVA

El cambio de fecha de pago se realiza directamente desde la aplicación móvil y sigue este proceso:

1. Abre la app de BBVA.
2. Da clic en “Tus productos”.

cambiar-fecha-de-pago-bbva.jpg
Screenshot (Especial)

3. Elige la tarjeta de crédito que quieres modificar.

cambiar-fecha-de-pago-bbva-2.jpg
(Especial)

4. En la sección de operaciones da clic en “ver más”, representado con tres puntos.

cambiar-fecha-de-pago-bbva-3.jpg
(Especial)

5. Busca el ícono del calendario con la leyenda “cambiar fecha de pago”.

cambiar-fecha-de-pago-bbva-4.jpg
(Especial)

Dentro de esa sección encontrarás tu fecha de pago actual, junto con cuatro opciones disponibles para elegir una nueva. Al seleccionar una, el sistema aplicará el ajuste conforme a la alternativa elegida.

Conviene tomar en cuenta que al modificar la fecha de pago también se ajusta la fecha de corte. Revisar ambas fechas antes de confirmar el cambio ayuda a evitar desajustes en la planeación de tus gastos y pagos mensuales.

cambiar-fecha-de-pago-bbva-6.jpg
Screenshot (Especial)

