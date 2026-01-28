Cuando la fecha límite de la tarjeta no coincide con el momento en que llegan los ingresos, el manejo del crédito puede volverse un reto. Ajustar ese calendario ayuda a ordenar pagos, anticipar compromisos y evitar desajustes en la planeación mensual.

Si buscas organizar mejor tus finanzas, te enseñamos cómo cambiar la fecha de pago de la tarjeta de crédito BBVA para alinear el pago con tu flujo de dinero. El cambio se realiza desde la aplicación y modifica el ciclo de la tarjeta, por lo que conviene conocer su alcance antes de aplicarlo.