¿Cómo pagaste? Este es el error que puede provocar que el SAT te rechace una factura

Claves para que tus pagos sí puedan solicitar factura deducible

No todos los gastos pueden considerarse deducibles, y tampoco las formas de realizarlo. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con micrositio de las deducciones personales permitidas en México, así como sus consideraciones.

De manera resumida, estos son los gastos aprobados para ser considerados en la declaración anual, según su clasificación:

a) Gastos médicos y hospitalarios

Honorarios médicos

Tratamientos y consultas dentales

Servicios de psicología y nutrición

Gastos médicos por incapacidad o discapacidad

Gastos hospitalarios

Medicinas incluidas en facturas de hospitalización

Análisis clínicos, estudios de laboratorio o prótesis

Compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación

Honorarios a personal de enfermería

Lentes ópticos graduados de hasta 2,500 pesos

b) Seguros

c) Primas de gastos médicos complementarios o independientes hasta 41,274 pesos en 2025

d) Colegiaturas

Preescolar: 14,200 pesos

Primaria: 12,900 pesos

Secundaria: 19,900 pesos

Profesional técnico: 17,100 pesos

Bachillerato o equivalente: 24,500 pesos

e) Transporte escolar obligatorio

f) Aportaciones complementarias y voluntarias para el retiro

g) Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro

h) Créditos hipotecarios

i) Gastos funerarios que no excedan el valor de la UMA anual

j) Donativos

Si se hace un gasto de este tipo, además, se debe verificar que se paguen con los métodos aprobados por el SAT:

Cheque nominativo

Transferencia electrónica

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

Tarjeta de servicios

Si se paga en efectivo o con otro método, no se puede solicitar una factura que sea válida para ser deducible.

El error que provoca que se rechacen las facturas

Pagar con tarjeta de crédito no es suficiente para pedir un comprobante fiscal. Se necesita que la cuenta esté a nombre de la persona que quiere facturar y deducir. Esto aplica igual para los cheques nominativos, cuenta o los demás tipos de tarjetas.

El comprobante o factura está vinculada al documento que acredita la transacción. El SAT puede comprobarlo.