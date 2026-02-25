Publicidad

Finanzas Personales

¿Cómo pagaste? Este es el error que puede provocar que el SAT te rechace una factura

Para que una factura sea deducible, debe realizarse de manera correcta. Al pagar por un servicio, verifica que sea con los medios autorizados por el SAT y estén correctamente registrados.
mié 25 febrero 2026 05:00 PM
El error que puede provocar que te rechacen factura
Para tener una factura deducible, el gasto debe estar entre los permitidos y haber sido pagado con los métodos establecidos por el SAT. (AndreyPopov/Getty Images)

Pedir facturas a la hora que se hacen pagos tiene varios beneficios como acreditar impuestos mensuales o aplicar deducciones personales para la declaración anual del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, hay claves para saber si te la pueden aceptar, o es mejor no solicitarla.

Todo empieza desde cómo se realiza la operación, ya que no todos los gastos aplican, y tampoco las formas de pago. Conocer esto evitará imprevistos a la hora de pagar impuestos, como rechazos de CFDI o enfrentar una situación de discrepancia fiscal.

Claves para que tus pagos sí puedan solicitar factura deducible

No todos los gastos pueden considerarse deducibles, y tampoco las formas de realizarlo. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con micrositio de las deducciones personales permitidas en México, así como sus consideraciones.

De manera resumida, estos son los gastos aprobados para ser considerados en la declaración anual, según su clasificación:

a) Gastos médicos y hospitalarios

  • Honorarios médicos
  • Tratamientos y consultas dentales
  • Servicios de psicología y nutrición
  • Gastos médicos por incapacidad o discapacidad
  • Gastos hospitalarios
  • Medicinas incluidas en facturas de hospitalización
  • Análisis clínicos, estudios de laboratorio o prótesis
  • Compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación
  • Honorarios a personal de enfermería
  • Lentes ópticos graduados de hasta 2,500 pesos

b) Seguros

c) Primas de gastos médicos complementarios o independientes hasta 41,274 pesos en 2025

d) Colegiaturas

  • Preescolar: 14,200 pesos
  • Primaria: 12,900 pesos
  • Secundaria: 19,900 pesos
  • Profesional técnico: 17,100 pesos
  • Bachillerato o equivalente: 24,500 pesos

e) Transporte escolar obligatorio

f) Aportaciones complementarias y voluntarias para el retiro

g) Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro

h) Créditos hipotecarios

i) Gastos funerarios que no excedan el valor de la UMA anual

j) Donativos

declaracion-anual-visor-sat.png
Si se hace un gasto de este tipo, además, se debe verificar que se paguen con los métodos aprobados por el SAT:

  • Cheque nominativo
  • Transferencia electrónica
  • Tarjeta de crédito
  • Tarjeta de débito
  • Tarjeta de servicios

Si se paga en efectivo o con otro método, no se puede solicitar una factura que sea válida para ser deducible.

El error que provoca que se rechacen las facturas

Pagar con tarjeta de crédito no es suficiente para pedir un comprobante fiscal. Se necesita que la cuenta esté a nombre de la persona que quiere facturar y deducir. Esto aplica igual para los cheques nominativos, cuenta o los demás tipos de tarjetas.

El comprobante o factura está vinculada al documento que acredita la transacción. El SAT puede comprobarlo.

El problema ocurre cuando se utiliza una tarjeta prestada. El titular del plástico bancario recibe depósitos de otra persona, lo que sugiere que son ingresos propios y puede derivar a una discrepancia fiscal.

Además de que la factura no sea deducible, también ocasionaría un problema entre el SAT y el titular de la tarjeta o cuenta.

Cuando se trate de gastos de otras personas, como el cónyuge, la persona con quien se vive en concubinato, padres, abuelos, hijos o nietos, también deben ser pagados con la tarjeta de quién quiera deducir.

Los datos que todos deben revisar en sus facturas

Si se realizó un gasto deducible, y fue pagado de manera correcta, solo resta solicitar la factura.

Revisar que la información contenida sea correcta es clave, ya que un error por parte de quien la emitió compromete su beneficio. Por ello, se debe verificar que los datos coincidan con la operación:

Información del beneficiario (o quien solicita la factura): RFC, régimen fiscal, nombre o razón social, código postal

Información del emisor (o quien emite la factura): RFC, régimen fiscal, nombre o razón social

Especificaciones de la operación: cantidad, forma y método de pago, uso de CFDI, impuestos trasladados.

Los método de pago deben corresponder a los siguientes códigos:

02 - Cheque nominativo
03 - Transferencia electrónica
04 - Tarjeta de crédito
28 - Tarjeta de débito
29 - Tarjeta de servicios

El SAT tiene diferentes tipos de uso de CFDI según el tipo de gasto. Puedes consultarlo aquí.

