¿Qué pasará con tus inversiones en Cetes ahora que Banxico pausó el recorte de tasas?

Cautela del mercado
El comportamiento reciente de las subastas también muestra cómo los inversionistas ajustan sus expectativas sobre lo que podría ocurrir con las tasas en México.
“El mercado empieza a reflejar lo que cree que va a hacer el Banco de México, y en la subasta más reciente ya se observó un comportamiento más cauteloso”, señaló la especialista.
Según explicó, parte de esa cautela también está relacionada con factores externos, como el aumento en los precios de los energéticos derivado de tensiones internacionales. Ese escenario podría presionar nuevamente la inflación en México durante el año.
“Hay muchos factores que pueden presionar la inflación al alza este año, incluyendo el comportamiento de los energéticos y un posible aumento en la actividad económica”, advirtió.
Qué niveles podrían alcanzar los rendimientos este año
Las expectativas sobre los rendimientos de estos instrumentos dependerán en buena medida del entorno económico internacional y de la evolución de la inflación.
“Si el entorno energético se estabiliza, estimamos que el Banco de México podría realizar dos recortes adicionales y llevar su tasa a 6.5% al cierre del año”, explicó Siller.
Bajo ese escenario, la tasa de los Cetes a 28 días —que actualmente ronda 6.81%— podría descender gradualmente hacia niveles cercanos a 6.3% al cierre del año.
¿Aún siguen siendo una inversión atractiva?
A pesar de los ajustes recientes en los rendimientos, la especialista considera que estos instrumentos continúan ofreciendo tasas competitivas para inversionistas minoristas.
“La tasa que se ofrece en México sigue siendo muy atractiva, sobre todo considerando que este entorno de tasas altas se observa en varias economías del mundo”, señaló.
Desde su perspectiva, trasladar inversiones a otros mercados no necesariamente implicaría obtener mejores rendimientos, ya que el comportamiento de las tasas responde a condiciones globales.