¿Qué pasará con tus inversiones en Cetes ahora que Banxico pausó el recorte de tasas?

Subastas recientes e inflación dibujan el panorama para los Cetes

El comportamiento de estos instrumentos durante febrero ayuda a entender el momento que atraviesa el mercado. A lo largo del segundo mes del año, los rendimientos mostraron una tendencia a la baja, incluso mientras el mercado seguía atento al rumbo de la política monetaria en México.

Ese ajuste ocurre en paralelo con un repunte de la inflación. Datos correspondientes a la primera quincena de febrero muestran que la inflación general se ubicó en 3.92% anual, una cifra que, aunque permanece dentro del rango objetivo, ha reducido gradualmente la brecha entre el rendimiento y el aumento de los precios en la economía.

Resultados de las subastas reciente

Última subasta de febrero

- 28 días: 6.83%

- 91 días: 7.05%

- 182 días: 7.05%

Primer subasta de marzo

- 28 días: 6.81%

- 91 días: 7.10%

- 182 días: 7.11%

- 364 días: 7.21%

Este comportamiento refleja cómo el mercado comienza a ajustar sus expectativas sobre el rumbo de las tasas de interés en México, un factor que será determinante para el desempeño en los próximos meses.

Inflación y política monetaria marcarán el rumbo de los Cetes

“La inflación ha repuntado en México y particularmente la inflación subyacente se sigue ubicando por encima del 4%, que es el componente que determina la trayectoria de la inflación en el mediano y largo plazo”, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

Además del repunte inflacionario, la especialista señaló que la tasa de interés real ya se ubica en un nivel que el propio Banco de México considera neutral, lo que significa que la política monetaria ya no impulsa la economía, pero tampoco presiona directamente para reducir la inflación.

“Si la inflación está repuntando y existen varios riesgos al alza, lo más prudente es mantener una política monetaria restrictiva y no seguir recortando la tasa de interés”, añadió.