Revista Digital
Finanzas Personales

Si eres persona física, en esta fecha debes presentar la declaración anual 2025 ante el SAT

Conoce cuándo se hace la declaración anual 2025 para personas físicas y morales, y quién debe realizar este trámite ante el fisco.
mar 24 febrero 2026 09:54 AM
cuando-se-presenta-declaracion-anual-2025.png
La declaración anual 2025 no es solo un trámite: de ella depende si cierras el ciclo sin adeudos, si recuperas saldo a favor o si evitas problemas que después se traducen en recargos y sanciones. (Expansión| Gemini)

Cada año, el calendario fiscal marca un punto clave para poner en orden tus ingresos, deducciones y pagos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La declaración anual 2025 no es solo un trámite: de ella depende si cierras el ciclo sin adeudos, si recuperas saldo a favor o si evitas problemas que después se traducen en recargos y sanciones.

Si eres trabajador o tienes una empresa, estas son las fechas oficiales para presentarla.

¿Quiénes deben presentar la declaración anual?

El SAT define que la Declaración Anual aplica para personas físicas que, a lo largo del año, se ubicaron en alguno de estos supuestos:

Ingresos por empleo, cuando ocurrió alguno de estos escenarios:

- Tuviste un solo patrón, pero tu relación laboral terminó antes de que cerrara el año.

- Además del salario, recibiste otros ingresos.

- Trabajaste de forma simultánea para más de un empleador.

- Te pagaron desde el extranjero o por personas que no realizan retenciones de ISR.

- Recibiste pagos por liquidación o compensación laboral.

- Cobraste pensión o jubilación por arriba del monto exento que marca la Ley del ISR.

- Tus percepciones anuales por salario superaron los 400,000 pesos.

Ingresos fuera de nómina, entre ellos:

- Prestación de servicios de manera independiente.

- Operación de un negocio, incluidas actividades en apps o plataformas, en la franja fronteriza y en el esquema del RIF con determinación de utilidad.

- Obtención de rentas por inmuebles.

- Operaciones de compra o venta de bienes.

- Rendimientos financieros, como intereses o utilidades repartidas por empresas.

Contribuyentes en RESICO:

Quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza no están obligados a presentar la anual, de acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal, aunque en ciertos casos pueden hacerlo por decisión propia.

¿Cuándo es la declaración anual 2025?

Este trámite concentra los ingresos, deducciones y pagos que realizaste durante el año previo. En 2026 corresponde reportar el ejercicio fiscal 2025, con plazos que cambian según el tipo de contribuyente.

Para las empresas, el periodo de envío va del 1 de enero al 31 de marzo de 2026. En el caso de las personas físicas, la ventana abre el 1 de abril y cierra el 30 de abril, por lo que conviene no dejar el trámite para el final y evitar contratiempos en el sistema del SAT.

Si no presentas la declaración, esta es la multa

Omitir declaración o enviarla fuera del plazo que marca la dependencia tiene consecuencias económicas. El fisco aplica sanciones que varían según el tipo de falta y el momento en que regularices tu situación, conforme a la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Las multas que pueden imponerse son:

- Entre 1,810 y 22,400 pesos por cada obligación que no se haya presentado.

- De 1,810 a 44,790 pesos cuando la declaración, aviso o trámite se entrega fuera del periodo establecido o se ignora un requerimiento formal del SAT.

- De 18,360 a 36,740 pesos si el contribuyente estaba obligado a declarar por medios electrónicos y no lo hace, lo hace fuera de tiempo o incumple una solicitud de la autoridad.

Otros cargos que se suman a la sanción

- Cuando existe un impuesto pendiente de pago, el monto adeudado genera recargos por cada día de retraso.

- Si se eligió cubrir el adeudo en parcialidades, incumplir alguna cuota activa recargos adicionales y puede hacer que el SAT retire ese beneficio.

Cumplir dentro del plazo no solo evita estas sanciones: también agiliza la devolución de saldos a favor y permite mantener opciones como el pago en parcialidades. Dejar pasar la fecha o ignorar el trámite suele terminar en un costo mayor que regularizarse a tiempo.

Dinero Inteligente
