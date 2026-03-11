Publicidad

¿Taxi, Uber o Didi en el AICM? Las tarifas para salir del aeropuerto pueden tener 200 pesos de diferencia

Los costos de transporte privado en el AICM varían entre las opciones disponibles. Los taxis permitidos suelen tener una tarifa superior a servicios por aplicación, como Uber o Didi.
mié 11 marzo 2026 04:57 PM
A partir del jueves 12 de marzo, agentes de la Guardia Nacional llevarán a cabo revisiones para impedir que conductores de Uber, Didi y otras plataformas recojan pasajeros dentro de las instalaciones del AICM. (Arlette Lopez/Getty Images)

Salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a través de transporte privado cuesta caro, pero la tarifa final depende de si se escoge entre una de las compañías de taxis autorizadas, o alguna de las aplicaciones de movilidad como Uber, Didi o iDrive.

Expansión realizó un ejercicio de consulta para comparar los costos de transporte del aeropuerto a una zona dentro de la CDMX, y la diferencia entre ambos puede llegar a 200 pesos, o incluso más.

Taxi vs. Uber: la tarifa marca la diferencia

En un ejercicio de consulta, Expansión cotizó los costos de traslado del AICM a la Alberca Olímpica Francisco Márquez, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, a través de diferentes servicios de transporte privado, tanto taxis que operan en el aeropuerto como en aplicaciones.

El trayecto consta de aproximadamente 15 kilómetros de distancia, y el tiempo de viaje en auto puede oscilar entre los 30 minutos.

Las cotizaciones fueron las siguientes:

Yellow Cab

415 pesos por un viaje en un Sedán que permite el transporte de hasta 4 personas;

620 pesos en el modelo ejecutivo, donde pueden viajar hasta 7 personas.

Taxi Nueva Imagen

425 pesos por un viaje en un Sedán que permite el transporte de hasta 4 personas.

En caso de requerir una camioneta, se requiere llamar a la compañía, por lo que el costo no está disponible.

T&M

275 pesos por un viaje en un Sedán. No especifica el límite de pasajeros ni si incluye impuestos.

Uber

189.94 pesos a través de UberX, servicio estándar donde pueden viajar hasta 4 pasajeros; 259.97 pesos con Uber Confort, servicio intermedio con vehículos más espaciosos y nuevos;

369.98 pesos en Uber XL, para el transporte de hasta 6 personas; y

549.98 pesos en Uber XXL, para el transporte de hasta 6 personas y equipaje. Esta modalidad de servicio empezó a aplicarse desde enero de 2025.

Didi

125 pesos por el servicio Express, que permite el transporte de hasta 4 pasajeros;

146.25 pesos por el servicio Premiere.

También tiene la alternativa de “Pon tu Precio”, que fijó un costo automático de 115 pesos.

La diferencia entre los precios de ambos han derivado un alza a la demanda del servicio de las aplicaciones por parte de los usuarios. Mientras tanto, taxistas organizados suelen protestar ante las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y del propio aeropuerto sobre las condiciones desiguales en la operación.

En la movilización del 11 de marzo de 2026 , taxistas organizados en Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C. señalaron que estas plataformas de transporte privado incumplen con las normas que prohíben su operación en zonas federales.

Además, de señalar que en el Senado y la Cámara de Diputados hay iniciativas para modificar la ley vigente para beneficiar a las aplicaciones.

Taxistas vs. Uber en el AICM: por qué la Guardia Nacional no permite a los carros de app trabajar en el aeropuerto
CDMX

¿Cuál es el estatus legal de Uber en el AICM y por qué taxistas y GN no los dejan trabajar?

Condiciones diferentes de operación

La diferencia de la tarifa no es una decisión totalmente arbitraria, sino que también responde a la forma en la que operan los taxis y las aplicaciones.

En el primer caso, los taxis deberán ser autorizados por el AICM y contar con documentos que lo acrediten, como el Tarjetón de Identificación, que tiene un costo de 2 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Además, los taxistas, para ejercer su trabajo, requieren mantener una presentación personal establecida por las Reglas de Operación , que contempla vestimenta formal pulcra (pantalón formal, camisa de manga larga o corta, corbata y zapatos), al igual que las condiciones de los vehículos.

Sujetarse a los roles y horarios establecidos por la empresa, así como respetar las filas de prestación de servicio. Las Reglas de Operación también señalan que los conductores no pueden distraerse con cualquier actividad, ni efectuar ascensos o descensos fuera de las áreas establecidas por el aeropuerto.

En cambio, las aplicaciones fijan sus tarifas basadas en el tiempo, distancia, tráfico, peajes y demanda. A diferencia de los taxis, no están sujetos a permanecer en el aeropuerto ni a cumplir con todas las características establecidas a los taxistas, como la vestimenta.

