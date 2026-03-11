¿Taxi, Uber o Didi en el AICM? Las tarifas para salir del aeropuerto pueden tener 200 pesos de diferencia

Taxi vs. Uber: la tarifa marca la diferencia

En un ejercicio de consulta, Expansión cotizó los costos de traslado del AICM a la Alberca Olímpica Francisco Márquez, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, a través de diferentes servicios de transporte privado, tanto taxis que operan en el aeropuerto como en aplicaciones.

El trayecto consta de aproximadamente 15 kilómetros de distancia, y el tiempo de viaje en auto puede oscilar entre los 30 minutos.

Las cotizaciones fueron las siguientes:

Yellow Cab

415 pesos por un viaje en un Sedán que permite el transporte de hasta 4 personas;

620 pesos en el modelo ejecutivo, donde pueden viajar hasta 7 personas.

Taxi Nueva Imagen

425 pesos por un viaje en un Sedán que permite el transporte de hasta 4 personas.

En caso de requerir una camioneta, se requiere llamar a la compañía, por lo que el costo no está disponible.

T&M

275 pesos por un viaje en un Sedán. No especifica el límite de pasajeros ni si incluye impuestos.

Uber

189.94 pesos a través de UberX, servicio estándar donde pueden viajar hasta 4 pasajeros; 259.97 pesos con Uber Confort, servicio intermedio con vehículos más espaciosos y nuevos;

369.98 pesos en Uber XL, para el transporte de hasta 6 personas; y

549.98 pesos en Uber XXL, para el transporte de hasta 6 personas y equipaje. Esta modalidad de servicio empezó a aplicarse desde enero de 2025.

Didi

125 pesos por el servicio Express, que permite el transporte de hasta 4 pasajeros;

146.25 pesos por el servicio Premiere.

También tiene la alternativa de “Pon tu Precio”, que fijó un costo automático de 115 pesos.

La diferencia entre los precios de ambos han derivado un alza a la demanda del servicio de las aplicaciones por parte de los usuarios. Mientras tanto, taxistas organizados suelen protestar ante las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y del propio aeropuerto sobre las condiciones desiguales en la operación.