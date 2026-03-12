No todo es ganancia en Cetes: el monto que obliga a pagar impuestos al SAT

El monto a partir del cual se pagan impuestos por inversiones

Las inversiones que generan intereses, como cuentas de ahorro, depósitos bancarios o instrumentos de deuda gubernamental como los Cetes, forman parte del sistema fiscal mexicano. Esto significa que las ganancias obtenidas pueden estar sujetas al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

No obstante, la legislación contempla excepciones para los pequeños ahorradores. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quienes mantienen saldos menores a 206 mil pesos en instrumentos de ahorro o inversión se mantienen exentos dentro de este esquema.

Además, las personas que obtienen ingresos anuales menores a 400 mil pesos conservan la posibilidad de no presentar declaración anual ante el SAT, lo que reduce las obligaciones fiscales relacionadas con estos rendimientos.

La retención que se aplica a las inversiones en 2026

A partir de las disposiciones fiscales vigentes para 2026, se estableció una tasa de retención provisional de 0.90% anual sobre el capital invertido que genera intereses.

Este porcentaje se aplica directamente sobre el dinero invertido que produce rendimientos y forma parte de un mecanismo previsto en la ley para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En lugar de pagar todo el impuesto al final del año, el sistema permite que se realicen pagos parciales mediante esta retención.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la actualización de esta tasa no representa un aumento en los impuestos que pagan los ahorradores, ya que el esquema existe desde hace años y únicamente se ajusta periódicamente conforme a las condiciones económicas.

Cómo funciona el pago de impuestos

Para entender mejor este mecanismo, la Secretaría de Hacienda presentó un ejemplo basado en un inversionista con 500 mil pesos en ahorro o inversión.

Bajo ciertas condiciones de mercado, esa cantidad podría generar 18 mil 950 pesos de intereses reales durante el año. Sobre ese monto se calcula el Impuesto Sobre la Renta, que en este caso sería de 4 mil 737 pesos.