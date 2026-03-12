Publicidad

Finanzas Personales

No todo es ganancia en Cetes: el monto que obliga a pagar impuestos al SAT

Los rendimientos de instrumentos como los Cetes están sujetos a reglas fiscales. Conoce cuándo se pagan impuestos y quiénes pueden quedar exentos.
jue 12 marzo 2026 07:55 AM
Las tasas ofrecidas por estos papeles han atraído a miles de inversionistas, desde pequeños ahorradores hasta quienes buscan diversificar su dinero en renta fija. (Expansión|General)

Durante los últimos años, los Certificados de la Tesorería (Cetes) se han convertido en uno de los instrumentos de inversión más utilizados por quienes buscan hacer crecer sus ahorros con respaldo del Gobierno federal. Las tasas ofrecidas por estos papeles han atraído a miles de inversionistas, desde pequeños ahorradores hasta quienes buscan diversificar su dinero en renta fija.

Junto con el aumento del interés por este tipo de instrumentos, también surge una duda frecuente entre quienes colocan su dinero en ellos: ¿Las ganancias obtenidas deben pagar impuestos? y ¿en qué casos es necesario reportarlas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)?

El monto a partir del cual se pagan impuestos por inversiones

Las inversiones que generan intereses, como cuentas de ahorro, depósitos bancarios o instrumentos de deuda gubernamental como los Cetes, forman parte del sistema fiscal mexicano. Esto significa que las ganancias obtenidas pueden estar sujetas al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

No obstante, la legislación contempla excepciones para los pequeños ahorradores. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quienes mantienen saldos menores a 206 mil pesos en instrumentos de ahorro o inversión se mantienen exentos dentro de este esquema.

Además, las personas que obtienen ingresos anuales menores a 400 mil pesos conservan la posibilidad de no presentar declaración anual ante el SAT, lo que reduce las obligaciones fiscales relacionadas con estos rendimientos.

si-pension-imss-issste-supera-limite-pagar-impuestos-sat.png
Finanzas Personales

Las pensiones del IMSS o el ISSSTE no pagan impuestos, a menos de que rebasen un límite

La retención que se aplica a las inversiones en 2026

A partir de las disposiciones fiscales vigentes para 2026, se estableció una tasa de retención provisional de 0.90% anual sobre el capital invertido que genera intereses.

Este porcentaje se aplica directamente sobre el dinero invertido que produce rendimientos y forma parte de un mecanismo previsto en la ley para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En lugar de pagar todo el impuesto al final del año, el sistema permite que se realicen pagos parciales mediante esta retención.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la actualización de esta tasa no representa un aumento en los impuestos que pagan los ahorradores, ya que el esquema existe desde hace años y únicamente se ajusta periódicamente conforme a las condiciones económicas.

Cómo funciona el pago de impuestos

Para entender mejor este mecanismo, la Secretaría de Hacienda presentó un ejemplo basado en un inversionista con 500 mil pesos en ahorro o inversión.

Bajo ciertas condiciones de mercado, esa cantidad podría generar 18 mil 950 pesos de intereses reales durante el año. Sobre ese monto se calcula el Impuesto Sobre la Renta, que en este caso sería de 4 mil 737 pesos.

En su comparación, Hacienda explicó que con la retención vigente en ese momento, de 0.5%, el contribuyente debía pagar 2 mil 237 pesos adicionales al momento de presentar su declaración anual para completar el impuesto correspondiente.

Con la tasa de retención propuesta de 0.9%, que es la que se aplica en 2026, los pagos parciales realizados durante el año cubrirían casi la totalidad del impuesto. Bajo ese escenario, al presentar la declaración anual el contribuyente tendría que pagar 237 pesos adicionales, equivalente aproximadamente al 5% del impuesto total.

Presentación en la declaración anual

Aunque la inversión inicial no es gravada, los rendimientos obtenidos sí están sujetos a retención de ISR. Esta retención se aplica en el momento del pago de intereses y es reportada directamente por plataformas como Cetesdirecto al SAT, facilitando su declaración en el ejercicio fiscal correspondiente.

Qué significa esto para quienes invierten en Cetes

El esquema fiscal aplicado a los intereses busca distribuir el pago de impuestos durante el año para que el contribuyente no tenga que cubrir todo el monto en un solo momento.

Además, las deducciones personales como gastos médicos, educativos, intereses hipotecarios o aportaciones para el retiro continúan vigentes. Estas deducciones pueden reducir el impuesto a pagar e incluso generar saldos a favor que el SAT puede devolver.

Bajo estas reglas, las inversiones en Cetes se encuentran dentro del mismo sistema fiscal que aplica para otros instrumentos que generan intereses, por lo que los ahorradores deben considerar estos límites y mecanismos al momento de calcular sus obligaciones fiscales.

