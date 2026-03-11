Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Finanzas Personales

Guía paso a paso para registrar una factura en tu declaración anual

Algunas facturas no aparecen automáticamente en la declaración anual. Conoce el procedimiento para registrarlas manualmente en el sistema del SAT.
mié 11 marzo 2026 03:57 PM
como-registrar-una-factura-declaracion-anual-sat
En algunas ocasiones ciertos documentos no aparecen en el sistema o requieren verificarse manualmente. (skynesher/Getty Images)

Al momento de preparar la declaración anual, el sistema del Servicio de Administración Tributaria (SAT) muestra distintos apartados donde el contribuyente debe revisar sus ingresos y, en su caso, aplicar deducciones personales respaldadas con facturas electrónicas.

Dentro de ese proceso, el aplicativo identifica automáticamente muchos de los comprobantes fiscales emitidos durante el año. Sin embargo, en algunas ocasiones ciertos documentos no aparecen en el sistema o requieren verificarse manualmente.

Si necesitas aclarar un punto en tu tramite te explicamos cómo registrar una factura dentro de la declaración anual para que el sistema del SAT la reconozca correctamente.

Publicidad

Cuándo se presenta la declaración anual de personas físicas

La declaración anual es el proceso mediante el cual los contribuyentes informan al SAT sobre los ingresos que obtuvieron durante el año, así como las deducciones que pueden aplicar.

En el caso de las personas físicas, el periodo para presentar la declaración anual comienza el 1 de abril y concluye el 30 de abril.

Realizar el trámite dentro de ese plazo permite evitar contratiempos con el sistema o saturaciones en la plataforma del SAT , especialmente durante los últimos días del periodo de declaración.

Quiénes deben presentar la declaración anual

Deben presentar declaración anual las personas físicas que, durante el año, se ubicaron en determinados supuestos relacionados con sus ingresos.

Entre quienes están obligados se encuentran aquellos que obtuvieron ingresos por empleo cuando ocurrió alguno de los siguientes escenarios:

- Tuviste un solo patrón, pero tu relación laboral terminó antes de que finalizara el año.

- Además del salario, recibiste otros ingresos.

- Trabajaste de forma simultánea para más de un empleador.

- Recibiste pagos desde el extranjero o de personas que no realizan retenciones de ISR.

- Obtuviste pagos por liquidación o compensación laboral.

- Percibiste pensión o jubilación por arriba del monto exento que establece la Ley del ISR .

- Tus ingresos anuales por salario superaron los 400,000 pesos

También deben presentar declaración quienes obtuvieron ingresos fuera de la nómina, entre ellos:

- Prestación de servicios de manera independiente.

- Operación de un negocio, incluidas actividades en aplicaciones o plataformas tecnológicas, actividades en la franja fronteriza y esquemas derivados del RIF con determinación de utilidad.

- Ingresos por arrendamiento de inmuebles.

- Operaciones de compra o venta de bienes.

- Rendimientos financieros, como intereses o utilidades repartidas por empresas.

Publicidad

Quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) no están obligados a presentar la declaración anual de acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal, aunque pueden hacerlo de manera voluntaria en algunos casos.

¿Cómo registrar una factura en la declaración anual paso a paso?

El procedimiento es el siguiente:

1. Ingresa al portal https://www.sat.gob.mx/portal/public/home

como-registrar-una-factura.png
(SAT)

2. Selecciona "Declaraciones para personas" y después da clic en "Anual".

como-registrar-una-factura-1
(SAT)

3. Inicia sesión en el sistema con tu RFC o e.firma.

como-registrar-una-factura-2

4. En la parte superior izquierda del sistema selecciona "Presentar declaración". Después llena los datos solicitados:

- Ejercicio a presentar
- Tipo de declaración
- Periodo

Con la información registrada en el RFC y en los CFDI de tipo ingreso, el sistema habilitará automáticamente los ingresos que deben declararse. Posteriormente da clic en Siguiente.

como-registrar-una-factura-3.png
(SAT)

5. Una vez capturada la información del apartado "Ingresos", continúa hacia "Deducciones personales".

Selecciona el botón "Actualizar" para visualizar:

- El monto total de las facturas emitidas a tu nombre durante el año.

- Monto total deducible correspondiente.

- Los íconos que indican el número de facturas registradas por cada concepto.

Al seleccionar cualquier ícono podrás ver el listado de facturas identificadas por el sistema como deducibles.

Si alguna factura que te fue emitida no aparece en el sistema, podrás registrarla manualmente.

como-registrar-una-factura-4
(SAT)
como-registrar-una-factura-5

6. Captura los datos de la factura que no aparece precargada

Ten a la mano los datos del comprobante fiscal para completar el registro dentro del sistema. Una vez capturada la información correspondiente, da clic en Guardar.

como-registrar-una-factura-6
(SAT)

7. Registra información adicional en caso de intereses reales

Cuando se trate de intereses reales efectivamente pagados, el sistema solicitará indicar si el crédito deriva de un fideicomiso.

En caso de que no sea así, se deberá seleccionar en el menú desplegable el destino del crédito correspondiente.

como-registrar-una-factura-7
(SAT)

8. Captura información en el apartado de colegiaturas

Si la deducción corresponde a colegiaturas, es necesario tener a la mano los datos del estudiante beneficiario para completar la información solicitada por el sistema.

como-registrar-una-factura-8
(SAT)

9. Verifica las facturas registradas en el sistema

Al finalizar el registro manual, el sistema mostrará las facturas que hayas capturado además de aquellas que fueron precargadas automáticamente.

como-registrar-una-factura-9
(SAT)

Es importante considerar que todas las facturas, tanto las precargadas como las registradas manualmente, están sujetas a revisión por parte del SAT.

Publicidad

Tags

Facturación electrónica Declaración anual

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad