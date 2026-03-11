Cuándo se presenta la declaración anual de personas físicas

La declaración anual es el proceso mediante el cual los contribuyentes informan al SAT sobre los ingresos que obtuvieron durante el año, así como las deducciones que pueden aplicar.

En el caso de las personas físicas, el periodo para presentar la declaración anual comienza el 1 de abril y concluye el 30 de abril.

Realizar el trámite dentro de ese plazo permite evitar contratiempos con el sistema o saturaciones en la plataforma del SAT , especialmente durante los últimos días del periodo de declaración.

Quiénes deben presentar la declaración anual

Deben presentar declaración anual las personas físicas que, durante el año, se ubicaron en determinados supuestos relacionados con sus ingresos.

Entre quienes están obligados se encuentran aquellos que obtuvieron ingresos por empleo cuando ocurrió alguno de los siguientes escenarios:

- Tuviste un solo patrón, pero tu relación laboral terminó antes de que finalizara el año.

- Además del salario, recibiste otros ingresos.

- Trabajaste de forma simultánea para más de un empleador.

- Recibiste pagos desde el extranjero o de personas que no realizan retenciones de ISR.

- Obtuviste pagos por liquidación o compensación laboral.

- Percibiste pensión o jubilación por arriba del monto exento que establece la Ley del ISR .

- Tus ingresos anuales por salario superaron los 400,000 pesos

También deben presentar declaración quienes obtuvieron ingresos fuera de la nómina, entre ellos:

- Prestación de servicios de manera independiente.

- Operación de un negocio, incluidas actividades en aplicaciones o plataformas tecnológicas, actividades en la franja fronteriza y esquemas derivados del RIF con determinación de utilidad.

- Ingresos por arrendamiento de inmuebles.

- Operaciones de compra o venta de bienes.

- Rendimientos financieros, como intereses o utilidades repartidas por empresas.