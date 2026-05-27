Slim nunca salió a comprar Plaza Universidad, pero acabó dentro de su imperio casi por accidente

¿Cómo terminó Plaza Universidad en manos de Carlos Slim?

La llegada de Plaza Universidad al imperio de Carlos Slim no ocurrió porque el empresario saliera directamente a comprar el centro comercial. En realidad, la plaza terminó bajo control de Grupo Carso como consecuencia de una operación mucho más grande: la adquisición de Sears México.

El 28 de abril de 1997, Grupo Carso compró 60% de las acciones de Sears Roebuck de México a su matriz estadounidense por alrededor de 103 millones de dólares, tal como ha documentado Expansión .

En aquel momento, la cadena atravesaba problemas financieros y operativos derivados de la crisis económica de 1995, un contexto que Slim aprovechó para aplicar una estrategia que ha repetido varias veces a lo largo de su carrera: adquirir empresas golpeadas o subadministradas para reestructurarlas y fortalecerlas.

La operación no solo incluía las tiendas departamentales. También contemplaba importantes activos inmobiliarios. Entre ellos estaba Plaza Universidad, debido a que Sears había sido uno de los desarrolladores y propietarios originales del centro comercial desde su inauguración en 1969.

Con la compra de Sears México, Grupo Carso obtuvo automáticamente el control de 53% del fideicomiso encargado de comercializar y operar Plaza Universidad. Con el paso de los años, Slim incrementó todavía más su participación en Sears hasta quedarse prácticamente con el control total de la compañía y hasta el 60% del famoso centro comercial, como se lee en este reporte anual de 2023 .

El movimiento terminó siendo todavía más relevante con el paso del tiempo. Mientras Sears terminó declarándose en quiebra en Estados Unidos y cerró gran parte de sus operaciones históricas, en México la cadena logró mantenerse activa y financieramente estable bajo el control de Grupo Carso.

La llegada de Slim también impulsó una etapa de remodelación y modernización para Plaza Universidad. El centro comercial fue ampliado y actualizado para competir nuevamente frente a plazas más nuevas, grandes y sofisticadas que comenzaron a surgir en distintas zonas de la Ciudad de México.

Gracias a esas inversiones, Plaza Universidad ha logrado mantenerse vigente dentro de un mercado cada vez más competido. Además de conservar a Sears y Sanborns como tiendas ancla, el inmueble reforzó su papel como uno de los centros comerciales más emblemáticos de la capital.

Actualmente, la plaza forma parte del portafolio de Inmuebles Carso , empresa presidida por Carlos Slim y que concentra 13 centros comerciales en el Valle de México, además de otros desarrollos inmobiliarios en distintas regiones del país. La compañía ocupa el lugar 353 en el ranking de Las 500 empresas más importantes de México elaborado por Expansión.