Slim nunca salió a comprar Plaza Universidad, pero acabó dentro de su imperio casi por accidente

Hace algunos ayeres se hizo muy famoso un eslogan que decía: “Todo México es territorio Telcel”. Con el paso de los años, la frase también parece aplicar para el imperio de Carlos Slim Helú , pues las empresas del hombre más rico de México tienen presencia prácticamente en todos lados, incluso en sitios como Plaza Universidad.
Si bien este emblemático centro comercial de la Ciudad de México no fue ideado ni construido originalmente por compañías del ingeniero, actualmente el conglomerado Carso es dueño mayoritario del inmueble, que ya supera los 50 años de historia.
Lo curioso es que Slim nunca intentó comprar Plaza Universidad como tal. El centro comercial terminó dentro de su imperio empresarial como consecuencia de una de las múltiples adquisiciones realizadas por Grupo Carso a lo largo de las décadas.
Detrás de ello está una de las principales filosofías del empresario: diversificar negocios para tener presencia en distintos sectores de la economía. Aquí te contamos la historia.
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¿Quiénes construyeron la Plaza Universidad?
Aunque con el paso de los años Plaza Universidad terminó ligada al imperio de Grupo Carso, el proyecto originalmente fue impulsado y desarrollado principalmente por Sears Roebuck de México, filial de la histórica compañía estadounidense Sears, que en ese momento apostaba por expandir el modelo de centros comerciales modernos en la capital del país.
Para concretarlo, Sears impulsó la creación de la compañía Centro Plaza Universidad y encargó el diseño arquitectónico a Juan Sordo Madaleno, una de las figuras más influyentes de la arquitectura mexicana del siglo XX.
El complejo fue inaugurado el 15 de octubre de 1969 y rápidamente se convirtió en uno de los desarrollos comerciales más innovadores y exitosos de su época. En aquellos años, el concepto de plaza comercial moderna todavía era relativamente nuevo en México, por lo que el proyecto buscaba transformar la manera en que los capitalinos convivían con el comercio, el entretenimiento y los espacios urbanos.
La relevancia del proyecto fue tal que durante la construcción el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, realizó recorridos por la obra acompañado por directivos de Sears y por el propio arquitecto.
Con el tiempo, Plaza Universidad terminó convirtiéndose en un parteaguas para el crecimiento de los centros comerciales en México. Sin embargo, décadas después comenzó a enfrentar nuevos retos. La aparición de plazas más grandes, modernas y con una oferta mucho más amplia de entretenimiento y servicios le hizo perder parte del protagonismo que había tenido durante años.
Al mismo tiempo, Sears también empezó a atravesar problemas financieros y una pérdida gradual de fuerza frente a nuevos competidores del sector comercial. Fue en ese contexto cuando apareció la figura de Carlos Slim Helú y el conglomerado Carso.
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¿Cómo terminó Plaza Universidad en manos de Carlos Slim?
La llegada de Plaza Universidad al imperio de Carlos Slim no ocurrió porque el empresario saliera directamente a comprar el centro comercial. En realidad, la plaza terminó bajo control de Grupo Carso como consecuencia de una operación mucho más grande: la adquisición de Sears México.
El 28 de abril de 1997, Grupo Carso compró 60% de las acciones de Sears Roebuck de México a su matriz estadounidense por alrededor de 103 millones de dólares, tal como ha documentado Expansión .
En aquel momento, la cadena atravesaba problemas financieros y operativos derivados de la crisis económica de 1995, un contexto que Slim aprovechó para aplicar una estrategia que ha repetido varias veces a lo largo de su carrera: adquirir empresas golpeadas o subadministradas para reestructurarlas y fortalecerlas.
La operación no solo incluía las tiendas departamentales. También contemplaba importantes activos inmobiliarios. Entre ellos estaba Plaza Universidad, debido a que Sears había sido uno de los desarrolladores y propietarios originales del centro comercial desde su inauguración en 1969.
Con la compra de Sears México, Grupo Carso obtuvo automáticamente el control de 53% del fideicomiso encargado de comercializar y operar Plaza Universidad. Con el paso de los años, Slim incrementó todavía más su participación en Sears hasta quedarse prácticamente con el control total de la compañía y hasta el 60% del famoso centro comercial, como se lee en este reporte anual de 2023 .
El movimiento terminó siendo todavía más relevante con el paso del tiempo. Mientras Sears terminó declarándose en quiebra en Estados Unidos y cerró gran parte de sus operaciones históricas, en México la cadena logró mantenerse activa y financieramente estable bajo el control de Grupo Carso.
La llegada de Slim también impulsó una etapa de remodelación y modernización para Plaza Universidad. El centro comercial fue ampliado y actualizado para competir nuevamente frente a plazas más nuevas, grandes y sofisticadas que comenzaron a surgir en distintas zonas de la Ciudad de México.
Gracias a esas inversiones, Plaza Universidad ha logrado mantenerse vigente dentro de un mercado cada vez más competido. Además de conservar a Sears y Sanborns como tiendas ancla, el inmueble reforzó su papel como uno de los centros comerciales más emblemáticos de la capital.
Más allá de su relación actual con Grupo Carso, Plaza Universidad ocupa un lugar especial en la historia urbana y comercial de México. Cuando abrió sus puertas en 1969, el complejo representó una auténtica revolución para la manera en que los capitalinos compraban, convivían y entendían los espacios comerciales.
Especialistas consideran que fue el primer centro comercial moderno de México y uno de los pioneros en América Latina bajo un concepto integral. Por primera vez, un mismo espacio reunió a empresas distintas que competían con líneas de productos similares, permitiendo a los consumidores comparar precios, calidad y opciones sin salir del complejo.
Además de su tienda ancla principal, Sears Roebuck de México, Plaza Universidad contaba con negocios emblemáticos para la época como Sanborns y el cine El Dorado 70, convirtiéndose rápidamente en un punto de encuentro para miles de familias capitalinas.
El desarrollo también marcó tendencia por su arquitectura. Juan Sordo Madaleno diseñó un espacio conectado con la ciudad, con andadores, patios abiertos, áreas verdes y accesos peatonales directos desde Avenida Universidad, en lugar de crear un inmueble completamente aislado del entorno urbano.
Además, Plaza Universidad ayudó a consolidar el crecimiento comercial del sur de la capital y contribuyó a descentralizar parte de la actividad económica que históricamente se concentraba en el Centro Histórico. Con ello, abrió el camino para el desarrollo posterior de otros grandes centros comerciales en distintas zonas de la ciudad y del país.
A más de cinco décadas de su inauguración, Plaza Universidad sigue reflejando parte de la transformación comercial de la Ciudad de México. Lo que comenzó como un proyecto impulsado por Sears terminó integrado al imperio empresarial de Carlos Slim, convirtiéndose en un ejemplo de cómo algunos de los espacios más emblemáticos del país también han cambiado de manos junto con la evolución de la economía, las empresas y los hábitos de consumo de los mexicanos.