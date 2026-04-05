¿Cómo hacer la declaración anual del SAT sin e.firma en 2026 paso a paso?

¿Cómo saber si mi e.firma es válida?

En el siguiente enlace puedes validar si aún está vigente o no: https://wwwmat.sat.gob.mx/tramites/operacion/19941/valida-la-vigencia-de-tu-e.firma-(antes-firma-electronica)

Ingresa la Contraseña de la clave privada de tu e.firma

Busca los archivos de tu llave privada, archivo .key y certificado archivo .cer

Introduce el texto de la imagen

Da clic en enviar, el aplicativo te mostrará la vigencia de tu certificado de e.firma

Paso a paso para realizar la declaración sin e.firma

- Ingresa al Portal del SAT en sat.gob.mx y da clic en Trámites y servicios https://www.sat.gob.mx/portal/public/home

Ya está disponible el portal del SAT para la declaración anual de personas físicas. (Foto: SAT)

- Da clic en Declaraciones para personas.

- En caso de que no tengas la e.firma actualizada, puedes ingresar con la contraseña, la cual no caduca: Para ingresar al servicio, captura el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Contraseña, captcha y da clic en Enviar.

Ingreso con contraseña para realizar la declaración anual 2025 en la página del SAT. (Foto: SAT)

- Elige la opción: Presentar declaración. Ingresas a la configuración y formulario de la declaración que desees presentar de acuerdo a los ingresos percibidos en el ejercicio.

- Selecciona Ejercicio, Tipo de declaración y Periodo que presentas. Si es la primera vez que presentas la declaración anual, en el campo Tipo de declaración selecciona Normal o, en su caso, Complementaria.