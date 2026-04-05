¿Cómo hacer la declaración anual del SAT sin e.firma en 2026 paso a paso?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) fija los requisitos que los contribuyentes deben cumplir para realizar la declaración anual , entre ellos destaca el tener el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la contraseña, datos bancarios y la firma electrónica (e.firma), siendo que esta última tiene una vigencia de cuatro años. ¿Pero qué pasa si está desactualizada?, ¿puedo presentar mi declaración? No todo está perdido, esto es lo que determina el SAT en estos casos.
Cómo presentar la declaración anual ante el SAT sin la firma electrónica
¿Cómo saber si mi e.firma es válida?
En el siguiente enlace puedes validar si aún está vigente o no: https://wwwmat.sat.gob.mx/tramites/operacion/19941/valida-la-vigencia-de-tu-e.firma-(antes-firma-electronica)
- Ingresa la Contraseña de la clave privada de tu e.firma
- Busca los archivos de tu llave privada, archivo .key y certificado archivo .cer
- Introduce el texto de la imagen
- Da clic en enviar, el aplicativo te mostrará la vigencia de tu certificado de e.firma
Paso a paso para realizar la declaración sin e.firma
- Ingresa al Portal del SAT en sat.gob.mx y da clic en Trámites y servicios https://www.sat.gob.mx/portal/public/home
- Da clic en Declaraciones para personas.
- En caso de que no tengas la e.firma actualizada, puedes ingresar con la contraseña, la cual no caduca: Para ingresar al servicio, captura el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Contraseña, captcha y da clic en Enviar.
- Elige la opción: Presentar declaración. Ingresas a la configuración y formulario de la declaración que desees presentar de acuerdo a los ingresos percibidos en el ejercicio.
- Selecciona Ejercicio, Tipo de declaración y Periodo que presentas. Si es la primera vez que presentas la declaración anual, en el campo Tipo de declaración selecciona Normal o, en su caso, Complementaria.
El SAT establece que en el caso que haya saldo a favor para los contribuyentes y éste sea mayor a 10,000 pesos, sí se debe renovar la e.firma, hay dos opciones, en línea si está a punto de caducar o si ha pasado menos de un año, pero en caso de tenga más de este tiempo, sí se debe acudir a una oficina del SAT.
Renovación e.firma de manera presencial
Puedes sacar una cita en línea para acudir a alguna de las oficinas del SAT en donde se realice el trámite y que quede cerca de tu domicilio.
- Acudir con el acuse de la cita registrada en citas.sat.gob.mx
- Llevar una unidad de memoria extraíble (USB) (preferentemente nueva).
- Cuando el certificado de la e.firma haya perdido su vigencia hasta un año antes a la presentación de la solicitud, se puede acreditar la identidad y domicilio solo con la validación de tu huella dactilar
- Para el caso de que haya transcurrido el periodo señalado en el párrafo anterior, se deberá presentar una identificación oficial vigente y comprobante de domicilio.