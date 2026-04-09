6. Inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.
Por ejemplo, si un negocio de tecnología importa 10,000 celulares a sus proveedores (acreditando el IVA), pero en sus declaraciones solo reporta vender 2,000, y no hay evidencia de inventario, mermas, o devoluciones.
7. Importación de productos con precios por debajo del mercado, e incumplen con regulaciones o restricciones no arancelarias.
Por ejemplo, si un vendedor de papelería importa los productos desde China, y los declara en la aduana con un valor de 50 pesos por pieza, cuando el precio real de mercado es de 250, pagando así aranceles mínimos. El SAT y la Aduana detectan la subvaluación al comparar con importaciones similares.
8. No pagar retenciones a sus empleados.
Esto no aplica únicamente a empresas. Por ejemplo, una persona física con actividad empresarial puede retener. Si un doctor emplea a cinco personas dadas de alta en el IMSS en su clínica privada, está obligado a retener y enterar los impuestos.
9. Realizar operaciones con paraísos fiscales.
Puede ocurrir cuando una persona recibe ingresos a una cuenta personal en otro país que no tiene la misma exigencia fiscal, y la utiliza para sus operaciones económicas.
10. Solicitar devoluciones improcedentes.
Cuando algunas de las deducciones realizadas están amparadas con CFDI cancelados y fueron incluidos igualmente en la declaración, o de gastos personales que no son procedentes para efectos del IVA.
11. Pagar menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.
El SAT utiliza parámetros de referencia por sector económico para asignar las tasas de ISR. Por ejemplo, si el contribuyente es odontólogo con consultorio propio en Monterrey, y en vez de aplicar una tasa de 18% (según la estimación del fisco), aplica el 4%.
La detección de estas conductas son las que puede llevar al SAT a realizar una auditoría a los contribuyentes, en las cuales solicitará la información necesaria para evaluar el caso.
SAT aumenta recaudación por fiscalización
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), el SAT recaudó 253,104 millones de pesos en efectivo y 623,338 millones de pesos en modalidad virtual por actos de auditoría y fiscalización en 2025.