Motivos por los que el SAT puede auditarte

El SAT tiene la facultad de realizar auditorías a contribuyentes que detecte que presenta diferentes conductas de alto riesgo , ya sea para dejar de pagar impuestos, dejar de enterar retenciones o tratar de obtener saldos a favor de manera ilegal.

Para explicarlo, la autoridad estableció las siguientes situaciones:

1. Operaciones con factureras o nomineras (EFOS/EDOS).

Por ejemplo, que una persona física emita comprobantes de CFDI con una empresa que no tiene domicilio fiscal verificable o activos, y las operaciones no tengan evidencia.

2. Pérdidas fiscales recurrentes.

Por ejemplo, que una empresa lleve 3 años declarando pérdidas fiscales, a pesar de tener tiendas abiertas, empleados activos y una facturación anual elevada. O una persona que trabaja como freelance declara pérdidas porque sus gastos de operación superan sus ingresos, pero reporta pagos con tarjetas de crédito o débido superiores.

Lo que genería un caso de discrepancia fiscal, ya que los ingresos declarados no pueden financiar su estilo de vida.

3. Simulación o abuso de deducciones.

Ocurre cuando se quieren ocupar gastos ajenos a la actividad económica como si lo fueran. Como si una empresa dedujera los gastos de un automóvil de lujo como un “vehículo utilitario para la organización”, o una persona quisiera utilizar las colegiaturas de posgrado de un familiar como “capacitación profesional”.

4. Obtienen ingresos que no son declarados.

Si una empresa reportó solo 4,500,000 pesos, pero sus puntos de venta generaron 5,000,000 pesos, o si una persona recibió un pago en efectivo por la renta de un inmueble y no lo reporta al SAT. La entidad puede cruzar datos y detectar que hay diferencias de ingresos.

5. Abuso de estímulos fiscales.

Por ejemplo, si un agricultor aplica el estímulo fiscal del IEPS en combustible para sus tractores y maquinaria de siembra, pero también incluye a vehículos de uso particular de su familia. Al revisar los registros del estímulo, el SAT detecta que el volumen de combustible aplicado es desproporcional al tamaño de su parcela y a la maquinaria declarada al IMSS, lo que configura un uso indebido del beneficio.