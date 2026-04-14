Devolución de impuestos 2026: cuánto tiempo tarda el SAT el saldo a favor y cómo revisar el estatus

Cuando esto sucede, el sistema solicita ajustes mediante una declaración complementaria, en la que se deben corregir los datos o integrar la información faltante. En caso de existir diferencias, también puede generarse un saldo a cargo que deberá cubrirse.
Sin declaración no hay devolución: multas y sanciones del SAT
No presentar la declaración anual no solo impide acceder a una devolución, también genera sanciones económicas que establece el Código Fiscal de la Federación.
De acuerdo con los artículos 81, fracción I, y 82, fracción I, las multas van de 2,050 a 25,360 pesos por cada obligación no declarada.
Además, la autoridad puede requerir el cumplimiento hasta en tres ocasiones, otorgando 15 días entre cada requerimiento.
El Anexo 5 de la Resolución Miscelánea para 2026 actualiza estos montos y contempla otros escenarios:
- De 2,050 a 50,710 pesos por no atender requerimientos o presentar información fuera de plazo.
- De 19,460 a 38,890 pesos por no presentar avisos obligatorios.
- De 20,790 a 41,590 pesos por no presentar declaraciones en medios electrónicos o hacerlo fuera de tiempo.
Aun pagando las multas, la obligación de presentar la declaración sigue vigente.