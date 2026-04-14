Devolución de impuestos 2026: cuánto tiempo tarda el SAT el saldo a favor y cómo revisar el estatus

Cuánto dinero ha devuelto el SAT por saldo a favor en 2026

Como parte del avance en la Declaración Anual de personas físicas, el SAT ha autorizado devoluciones por 10 mil 103 millones de pesos por concepto de saldo a favor del ISR.

Este monto ha beneficiado a 1 millón 591 mil 951 contribuyentes, quienes ya cuentan con la validación de su devolución.

En cuánto tiempo está depositando el SAT el saldo a favor

Uno de los datos más relevantes es el tiempo en el que se están realizando estas devoluciones.

Según la autoridad fiscal, el promedio actual es de tres días, lo que significa que el dinero puede llegar en un periodo considerablemente menor al establecido en la ley.

Este plazo contrasta con los 40 días que marca el Código Fiscal de la Federación como límite para completar el proceso, lo que indica que las devoluciones se están agilizando en esta etapa.

Cómo revisar el estatus de tu devolución de impuestos paso a paso

Si ya presentaste tu declaración y quieres saber en qué etapa está tu devolución, puedes consultarlo directamente en el portal del SAT:

1. Ingresa al sitio oficial: https://www.sat.gob.mx/portal/public/home y selecciona “continuar en el sitio”

2. Accede al apartado “más trámites y servicios”

3. Dirígete a “constancias, devoluciones y notificaciones”

4. Selecciona “devoluciones y compensaciones”

5. Da clic en “estado de tu devolución”

6. Ingresa al Buzón Tributario con tu e.firma o RFC y contraseña

7. Elige “devolución automática de ISR” del ejercicio fiscal 2025

8. Da clic en “mostrar solicitudes”

9. Revisa el estatus de tu trámite

Por qué el SAT puede rechazar tu devolución y qué hacer

En algunos casos, el sistema puede indicar que la devolución fue rechazada. Esto ocurre cuando detecta inconsistencias en la declaración anual que requieren corrección.

Entre las razones más comunes se encuentran la omisión de ingresos, deducciones que no cumplen requisitos, documentación insuficiente o errores en la cuenta CLABE donde se realizará el depósito.