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Devolución de impuestos: el SAT está regresando el saldo a favor en solo 3 días

El SAT está devolviendo el saldo a favor en menos tiempo del previsto: esto debes saber sobre los depósitos y cómo consultar tu estatus.
mar 14 abril 2026 04:34 PM
Devolución de impuestos 2026: cuánto tiempo tarda el SAT el saldo a favor y cómo revisar el estatus
Mexico, Bundle of pesos banknotes held in hands, Financial concept, Mexican business success (Andrzej Rostek/Getty Images)

Para quienes ya presentaron su declaración anual 2025, la espera por la devolución de impuestos 2026 podría ser mucho más corta de lo esperado. De acuerdo con datos oficiales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está realizando depósitos del saldo a favor en un promedio de apenas tres días.

Este tiempo representa una diferencia importante frente al plazo legal, por lo que miles de contribuyentes ya están recibiendo su dinero en menos tiempo del previsto.

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Cuánto dinero ha devuelto el SAT por saldo a favor en 2026

Como parte del avance en la Declaración Anual de personas físicas, el SAT ha autorizado devoluciones por 10 mil 103 millones de pesos por concepto de saldo a favor del ISR.

Este monto ha beneficiado a 1 millón 591 mil 951 contribuyentes, quienes ya cuentan con la validación de su devolución.

En cuánto tiempo está depositando el SAT el saldo a favor

Uno de los datos más relevantes es el tiempo en el que se están realizando estas devoluciones.

Según la autoridad fiscal, el promedio actual es de tres días, lo que significa que el dinero puede llegar en un periodo considerablemente menor al establecido en la ley.

Este plazo contrasta con los 40 días que marca el Código Fiscal de la Federación como límite para completar el proceso, lo que indica que las devoluciones se están agilizando en esta etapa.

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Cómo revisar el estatus de tu devolución de impuestos paso a paso

Si ya presentaste tu declaración y quieres saber en qué etapa está tu devolución, puedes consultarlo directamente en el portal del SAT:

1. Ingresa al sitio oficial: https://www.sat.gob.mx/portal/public/home y selecciona “continuar en el sitio”
2. Accede al apartado “más trámites y servicios”
3. Dirígete a “constancias, devoluciones y notificaciones”
4. Selecciona “devoluciones y compensaciones”
5. Da clic en “estado de tu devolución”
6. Ingresa al Buzón Tributario con tu e.firma o RFC y contraseña
7. Elige “devolución automática de ISR” del ejercicio fiscal 2025
8. Da clic en “mostrar solicitudes”
9. Revisa el estatus de tu trámite

Por qué el SAT puede rechazar tu devolución y qué hacer

En algunos casos, el sistema puede indicar que la devolución fue rechazada. Esto ocurre cuando detecta inconsistencias en la declaración anual que requieren corrección.

Entre las razones más comunes se encuentran la omisión de ingresos, deducciones que no cumplen requisitos, documentación insuficiente o errores en la cuenta CLABE donde se realizará el depósito.

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Cuando esto sucede, el sistema solicita ajustes mediante una declaración complementaria, en la que se deben corregir los datos o integrar la información faltante. En caso de existir diferencias, también puede generarse un saldo a cargo que deberá cubrirse.

Sin declaración no hay devolución: multas y sanciones del SAT

No presentar la declaración anual no solo impide acceder a una devolución, también genera sanciones económicas que establece el Código Fiscal de la Federación.

De acuerdo con los artículos 81, fracción I, y 82, fracción I, las multas van de 2,050 a 25,360 pesos por cada obligación no declarada.

Además, la autoridad puede requerir el cumplimiento hasta en tres ocasiones, otorgando 15 días entre cada requerimiento.

El Anexo 5 de la Resolución Miscelánea para 2026 actualiza estos montos y contempla otros escenarios:

- De 2,050 a 50,710 pesos por no atender requerimientos o presentar información fuera de plazo.

- De 19,460 a 38,890 pesos por no presentar avisos obligatorios.

- De 20,790 a 41,590 pesos por no presentar declaraciones en medios electrónicos o hacerlo fuera de tiempo.

Aun pagando las multas, la obligación de presentar la declaración sigue vigente.

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Declaración anual 2025 Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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