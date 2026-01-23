Una herramienta indispensable

En México, el 54.8% de la población económicamente activa no trabaja desde oficinas ni bajo contratos tradicionales, de acuerdo con el Inegi. Se trata de personas que generan ingresos desde la calle, desde aplicaciones móviles y desde pequeños negocios personales, con un elemento en común: el smartphone.

Para quienes dependen del reparto, no contar con un teléfono funcional implica quedar fuera del circuito económico.

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), el gasto promedio de un smartphone nuevo en México es de 4,657 pesos. A este monto se suma el costo del servicio móvil, que en promedio asciende a los 140 pesos, lo que generalmente incluye redes sociales y mensajería.

Esto quiere decir que el gasto inicial para contar con una herramienta básica de trabajo sería de 4,767 pesos, sin considerar accesorios, reparaciones o reemplazos por desgaste.

Para un repartidor, cuyo sueldo es de 10,037 pesos mensuales en promedio, de acuerdo con la bolsa de trabajo Indeed, esta inversión sería el equivalente al 47.49% de dicho ingreso.

Francisco Edgar trabaja de tiempo completo para plataformas como Uber Eats y DiDi explica que los ingresos pueden variar mucho según la intensidad de la jornada. A diferencia de los promedios reportados por Indeed, señala que quienes se dedican de lleno al reparto pueden obtener ingresos semanales más altos.

“La semana pasada saqué entre 8,000 y 8,500 pesos entre las dos aplicaciones”, cuenta. Se trata de un monto neto, es decir, lo que efectivamente recibe tras las comisiones de las plataformas.