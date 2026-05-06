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Consumo débil golpea a supermercados; el Mundial será su impulso

Walmart, Soriana, Chedraui y La Comer se enfrentan a un consumidor más cauteloso, mientras preparan promociones ligadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 para impulsar ventas.
mié 06 mayo 2026 05:56 AM
Walmart, Soriana, Chedraui y La Comer 'sufren' en sus ingresos y enfrentan alza en inflación previo a descuentos
Los supermercados enfrentan un entorno de menor consumo y alta inflación. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

El consumo en México mostró señales de fatiga al inicio de 2026. En los pasillos de Walmart, Soriana, Chedraui y La Comer, el flujo de clientes se moderó y el crecimiento de ingresos perdió dinamismo, en una señal que el sector interpreta como un termómetro del ánimo de gasto de los hogares.

Las cuatro cadenas enfrentaron un primer trimestre marcado por menor tráfico en tiendas, presiones en costos operativos y consumidores más cautelosos, en medio de un entorno de inflación persistente y menor confianza.

La desaceleración se refleja con claridad en las cifras. Walmart redujo su crecimiento en 0.5 puntos porcentuales, al pasar de 4.9% a 4.4%. Chedraui registró la mayor caída, con una reducción de 3.3 puntos, de 6.9% a 3.6%. La Comer moderó su avance en 1.1 puntos, al bajar de 9.5% a 8.4%, mientras que Soriana redujo su contracción en 0.5 puntos, de -2.9% a -2.4%.

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Consumo débil enfría el arranque del año

El contexto macroeconómico explica parte del enfriamiento observado en el primer trimestre. Durante marzo, el consumo ya mostraba señales de debilidad, reflejadas en una menor disposición de los hogares a gastar.

El alza de precios ha erosionado el poder adquisitivo y ha contenido la intención de compra. En marzo, el indicador de confianza del consumidor disminuyó 0.3 puntos, para ubicarse en 44.1 unidades.

Este entorno ha derivado en decisiones de compra más racionales. Los consumidores priorizan productos básicos, reducen compras impulsivas y ajustan el tamaño de sus tickets.

En el caso de Walmart, la compañía enfrentó una caída de 0.9% en el tráfico en tiendas, aunque logró compensar parcialmente con un crecimiento de 4% en el ticket promedio.

La cadena opera 3,330 tiendas en México bajo los formatos Sam’s Club, Walmart y Bodega Aurrera, lo que le permite diversificar su exposición a distintos segmentos de ingreso.

Cristian Barrientos, presidente y director general de Walmart de México y Centroamérica, reconoció el entorno adverso, pero mantuvo una perspectiva positiva. “No son buenos resultados, pero estamos seguros de que vamos por el buen camino para recuperar el ritmo que necesitamos en términos de ventas”, dijo el directivo durante la conferencia con analistas para comentar su reporte financiero.

En paralelo, La Comer enfrentó presiones derivadas de su propia estrategia de expansión. La apertura de nuevas tiendas elevó sus gastos, al igual que el incremento en costos laborales tras cambios en la legislación.

A esto se sumaron mayores inversiones en publicidad, en un intento por sostener el tráfico y reforzar su posicionamiento frente a un consumidor más selectivo.

Soriana, por su parte, navegó un entorno de menor consumo acompañado de presión en costos, lo que impactó su rentabilidad operativa.

Chedraui también resintió el entorno, particularmente por el incremento en costos laborales y su exposición a regiones con menor dinamismo económico.

José Antonio Chedraui, director general de Grupo Chedraui, detalló el impacto regional. “En México, el gasto del consumidor se ha debilitado y el consumo ha sido menor de lo esperado, particularmente en el sur y sureste del país, donde tenemos una presencia importante”, dijo en la llamada con analistas.

Hacia el arranque del segundo trimestre, los indicadores no muestran una mejora clara. En la primera quincena de abril, la inflación creció 0.11% quincenal, con lo que la tasa anual se ubicó en 4.53%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El debilitamiento del consumo ha obligado a las cadenas a reforzar estrategias centradas en precios bajos, eficiencia operativa y control de inventarios.

Con excepción de La Comer, que ha apostado por diferenciación y experiencia de compra, el resto de los jugadores prioriza competitividad en precios como principal palanca para atraer clientes.

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El Mundial, la apuesta para reactivar ventas

Sin embargo, el sector no pierde de vista un catalizador clave en el corto plazo: el Copa Mundial de la FIFA 2026, que inicia el 11 de junio y tendrá a México como una de sus sedes.

El evento deportivo se perfila como una oportunidad para reactivar el consumo a través de promociones, campañas temáticas y ampliación de surtido en categorías específicas.

Como parte de esta estrategia, Soriana, Chedraui, La Comer y otras cadenas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales invertirán 3,700 millones de dólares para capitalizar el Mundial.

La ANTAD estima que esta inyección de recursos permitirá un crecimiento en ventas a tiendas iguales de 6.9% y de 6.3% en tiendas totales hacia el cierre del año.

Walmart, aunque no forma parte de la ANTAD, también anticipa un repunte en el consumo entre mayo y julio, impulsado por los descuentos de verano, el Hot Sale y el Mundial.

Paulo Garcia, vicepresidente senior de Administración y Finanzas de Walmart, subrayó el potencial de estos eventos, aunque con cautela sobre su duración. “Vemos estos eventos como una oportunidad clave para impulsar tráfico, capturar demanda incremental y fortalecer la propuesta omnicanal, respaldados por un surtido atractivo, precios competitivos y una mejor ejecución de catálogo”, dijo en la llamada con analistas.

El impulso no será homogéneo en todas las categorías. De acuerdo con la ANTAD, los artículos deportivos mantendrán un desempeño favorable, tras haber liderado el crecimiento el año pasado.

Jorge Quiroga, CEO de Todo Retail, anticipa que algunas categorías tendrán incrementos relevantes: botanas crecerán 30%, bebidas 2%, snacks 15% y tecnología —como celulares, pantallas y computadoras— avanzará 20%.

El reto, advierte, será sostener ese dinamismo más allá del evento deportivo. “Después del Mundial, el desafío del retail será muy fuerte, ante una posible contracción económica y presión inflacionaria. Los retailers se alistan con menos inventario, mejor selección de proveedores y fortalecimiento de sus canales digitales”, declara.

La preparación también implica ajustes en la cadena de suministro y una mayor coordinación con proveedores, en un entorno donde la eficiencia será clave para proteger márgenes.

Quiroga subraya un punto estructural en la industria. “La venta hacia las cadenas es al consumidor final, no a la cadena. Y ahí falta mucho por hacer”, declara.

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WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V. GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V. ORGANIZACIÓN SORIANA, S.A.B. DE C.V. La Comer

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